Откройте для себя скрытые жемчужины Андаманского моря — от лазурных лагун острова Хонг до уединённого побережья Лем Хаад и аутентичной деревни на острове Ко Яо Яй.
Это насыщенная однодневная экскурсия на скоростном катере сочетает в себе отдых на лучших пляжах, каякинг, снорклинг и знакомство с местной культурой.
Описание водной прогулки
Маршрут — Утром трансфер из отеля доставит вас на пирс Тхиен Син.
- Отправление на скоростном катере по маршруту: Ко Яо Яй → Ко Но Йой → остров Хонг.
- На Хонге вы отдохнёте на пляже, подниметесь по лестнице к панорамной площадке с захватывающим видом на бухты, скалы и острова.
- Далее — обед и неспешный отдых в лагуне Пилех с возможностью поплавать и поснорклить.
- Затем вас ждёт живописный остров Лао Ладинг с его известными пещерами и бухтами.
- После этого — знакомство с традиционным образом жизни на острове Ко Яо Яй. Вы прогуляетесь по рыбацкой деревне и узнаете о местных промыслах.
- Последняя остановка — остров Кхай Нок. Здесь — белоснежный песок, спокойная вода, идеальная локация для финального купания.
— Возвращение на пирс и трансфер в отель. Темы, которые мы раскроем:
Природные чудеса провинции Краби: лагуны, карстовые скалы, редкие пляжи — Особенности морской жизни: кораллы, экосистемы, рыбацкие традиции — Быт тайских островитян: как живут местные, чем зарабатывают, что выращивают — Интересные факты о море, культуре и архипелагах региона Особенности маршрута:.
- Каноэ и снорклинг в лучших местах — всё включено — Панорамная площадка острова Хонг: 490 ступеней к одному из самых красивых видов — Пляжи без толп туристов: мы избегаем популярных часов — Возможность увидеть традиционный уклад деревенской жизни — Уютная группа до 18 человек — Новые катера и опытные гиды Важная информация:.
- Входит: трансфер от отеля, катер, обед, напитки, каноэ, снорклинг, страховка, гид • Не входит: сбор в удалённых районах (от 200 бат), аренда ласт и маски (если нужна своя) • С собой: купальник, полотенце, солнцезащитный крем, головной убор • Продолжительность: 7:30–17:00 • Подходит для взрослых и детей старше 3 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 🏝 1. Остров Хонг (Hong Island)
- Купание и отдых на пляже
- Подъём на смотровую площадку по лестнице из 490 ступенек
- Панорамный вид на острова залива Пханг-Нга
- Обед и свободное время
- 🌊 2. Лагуна Пилей (Pileh Lagoon)
- Купание и снорклинг в лазурной лагуне, окружённой скалами
- 🏖 3. Остров Лао Ладинг (Lao Lading)
- Уединённый остров с пляжем
- Отличное место для снорклинга и плавания
- Красивые скалы, пещеры и морская природа
- ⛵️ 4. Ко Яо Яй (Koh Yao Yai) - пляж Клонг Хиа (Klong Hia)
- Визит к местным рыбакам
- Демонстрация традиционной ловли кальмаров с использованием буйволов
- Знакомство с фольклором и жизнью островитян
- 🐚 5. Остров Кхай Нок (Khai Nok)
- Пляж с белым песком
- Спокойное купание и отдых
Что включено
- Трансфер от отеля
- Катер
- Обед и напитки
- Гид
- Каноэ и снорклинг
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сбор в удалённых районах (от 200 бат)
- Аренда ласт и маски (если нужна своя)
Место начала и завершения?
Пхукет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Входит: трансфер от отеля, катер, обед, напитки, каноэ, снорклинг, страховка, гид
- Не входит: сбор в удалённых районах (от 200 бат), аренда ласт и маски (если нужна своя)
- С собой: купальник, полотенце, солнцезащитный крем, головной убор
- Продолжительность: 7:30-17:00
- Подходит для взрослых и детей старше 3 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пхукета
