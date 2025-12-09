Живописное путешествие по островам Хонг и Яо Яй — с каноэ, пляжами и местным колоритом Откройте для себя скрытые жемчужины Андаманского моря — от лазурных лагун острова Хонг до уединённого побережья Лем Хаад и аутентичной деревни на острове Ко Яо Яй. Это насыщенная однодневная экскурсия на скоростном катере сочетает в себе отдых на лучших пляжах, каякинг, снорклинг и знакомство с местной культурой. Маршрут — Утром трансфер из отеля доставит вас на пирс Тхиен Син.

Отправление на скоростном катере по маршруту: Ко Яо Яй → Ко Но Йой → остров Хонг.

На Хонге вы отдохнёте на пляже, подниметесь по лестнице к панорамной площадке с захватывающим видом на бухты, скалы и острова.

Далее — обед и неспешный отдых в лагуне Пилех с возможностью поплавать и поснорклить.

Затем вас ждёт живописный остров Лао Ладинг с его известными пещерами и бухтами.

После этого — знакомство с традиционным образом жизни на острове Ко Яо Яй. Вы прогуляетесь по рыбацкой деревне и узнаете о местных промыслах.

Последняя остановка — остров Кхай Нок. Здесь — белоснежный песок, спокойная вода, идеальная локация для финального купания.

— Возвращение на пирс и трансфер в отель. Темы, которые мы раскроем:

Природные чудеса провинции Краби: лагуны, карстовые скалы, редкие пляжи — Особенности морской жизни: кораллы, экосистемы, рыбацкие традиции — Быт тайских островитян: как живут местные, чем зарабатывают, что выращивают — Интересные факты о море, культуре и архипелагах региона Особенности маршрута:.

