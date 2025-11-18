Нет лучшего способа закончить день, чем отправиться в морской круиз на закате! Эта романтическая прогулка создана для тех, кто в каждом моменте находит красоту и волшебство. Вы поплывёте до мыса Промтеп, по пути наслаждаясь видами Пхукета. Искупаетесь в тёплых волнах, займётесь снорклингом или паддлбордингом. И в золотой час полюбуетесь Андаманским морем и небом над ним.
Описание водной прогулки
16:00 — встреча на катамаране, приветственный напиток, фрукты. Отправление с пирса Чалонг
16:30 — круиз вдоль живописного побережья Пхукета и силуэтами соседних островов на фоне заходящего солнца
17:00 — прибытие на мыс Промтеп. Остановка для фото, купание в тёплом море, снорклинг, занятия паддлбордингом
19:00 — возвращение к пирсу
На чём плывём
На катамаране Lagoon 500 — просторном и устойчивом судне с безопасными поручнями и спасательными жилетами для всех пассажиров. Наш катамаран современного класса, оборудован кондиционером, просторной палубой для отдыха и безопасными зонами для активностей.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены: прогулка на катамаране, фрукты и приветственный напиток, маски для снорклинга, паддлборд, полотенца, страховка
- Трансфер от отеля до пирса и обратно по всем районам Пхукета включён в стоимость
- С вами будет опытный капитан и его команда
За дополнительную плату (по желанию, детали в переписке):
- Романтическое оформление с цветами и гирляндами
- Живая музыка или персональный плейлист
- Видеосъёмка дронами или фотосессия
- Ужин с личным шеф-поваром
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От пирса Чалонг
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — Организатор на Пхукете
Я живу на Пхукете с 2023 года и искренне влюблена в этот остров. Мой муж — таец, поэтому я хорошо понимаю местную культуру и особенности этого удивительного места. Пхукет — это
