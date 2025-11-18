Нет лучшего способа закончить день, чем отправиться в морской круиз на закате! Эта романтическая прогулка создана для тех, кто в каждом моменте находит красоту и волшебство. Вы поплывёте до мыса Промтеп, по пути наслаждаясь видами Пхукета. Искупаетесь в тёплых волнах, займётесь снорклингом или паддлбордингом. И в золотой час полюбуетесь Андаманским морем и небом над ним.

Описание водной прогулки

16:00 — встреча на катамаране, приветственный напиток, фрукты. Отправление с пирса Чалонг

16:30 — круиз вдоль живописного побережья Пхукета и силуэтами соседних островов на фоне заходящего солнца

17:00 — прибытие на мыс Промтеп. Остановка для фото, купание в тёплом море, снорклинг, занятия паддлбордингом

19:00 — возвращение к пирсу

На чём плывём

На катамаране Lagoon 500 — просторном и устойчивом судне с безопасными поручнями и спасательными жилетами для всех пассажиров. Наш катамаран современного класса, оборудован кондиционером, просторной палубой для отдыха и безопасными зонами для активностей.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены: прогулка на катамаране, фрукты и приветственный напиток, маски для снорклинга, паддлборд, полотенца, страховка

Трансфер от отеля до пирса и обратно по всем районам Пхукета включён в стоимость

С вами будет опытный капитан и его команда

За дополнительную плату (по желанию, детали в переписке):