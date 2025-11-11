Зоопарки Пхукета: индивидуальная экскурсия для большой группы

Экскурсия предназначена для большой индивидуальной группы туристов, будь то семейный выезд с большим количеством родственников, компания друзей, корпоративное мероприятие или вечер встречи выпускников — всё вписывается в формат экскурсии!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииНа экскурсии вы сможете познакомить детей и познакомиться сами с фауной Таиланда. Для этого мы отправимся в лучшие контактные парки Пхукета, где вы сможете погладить тигра, покататься на слонике, увидеть ярких попугаев и понаблюдать за обезьянами. Также мы заедем на смотровую площадку, откуда открываются шикарные панорамные виды. Экскурсия сопровождается русскоговорящим гидом, который хорошо ориентируется на всех локациях и дает полезные инструкции как провести время с максимальным комфортом и удовольствием! Важная информация:
- В программе: сбор группы; Стоимость билетов: - парк птиц- 500бат - ферма крокодилов 450 бат -шоу змей 700 бат -тигровый зоопарк от 520 до 6200 бат в зависимости от наполнения ферма слонов от 100 до 2200 бат в зависимости от наполнения.
- Транспорт: минивэн от 9 мест, большой автобус на 21 и 24 мест и автобус большей вместимости на 42 мест.
Точная дата и время согласуются с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк птиц
- Ферма крокодилов
- Парк тигров
- Ферма слонов
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Питьевая вода.
Что не входит в цену
- Катание на слоне
- Сувенирная продукция
- Питание.
- Входные билеты в зоопарки
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Точная дата и время согласуются с гидом
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 42 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
