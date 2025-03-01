Вы с комфортом разместитесь на современном катамаране, каждый день сможете
Описание тура
Организационные детали
Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.
Проживание. На катамаране в 2-местных каютах со всеми удобствами (двуспальная кровать, душ, туалет, раковина, фен, гигиенические принадлежности). Полотенца и постельное бельё предоставляются. Подселения нет. Если вы едете без компании, вам необходимо самостоятельно найти себе соседа или выкупить всю каюту.
Питание. Не включено в стоимость тура. На борту есть кухня с современной техникой, где вы можете самостоятельно приготовить еду. Также будут остановки, во время которых желающие посетят кафе и магазины.
Транспорт. Комфортабельный и новый катамаран. Вмещает до 8 пассажиров (4 каюты). На борту: современная кухня с обеденной зоной, места отдыха, кондиционер, опреснитель, генератор, Wi-Fi, сапы, каяки, удочки, снаряжение для снорклинга. По суше переезды на минивэне.
Дети. 18+.
Виза. Гражданам России не нужна.
Программа тура по дням
Пхукет - залив Пханг-Нга - остров Нака Яй
Встречаемся на острове Пхукет. Точное место организатор сообщит заблаговременно до начала тура. Трансфер из аэропорта не входит в стоимость.
Знакомимся и отправляемся к катамарану. Заселимся в каюты и выходим в море. Уже сегодня увидим одно из самых красивых мест в Таиланде — залив Пханг-Нга. Остановимся на ужин на острове Нака Яй и встретим первый закат на борту.
Природные пещеры и уединённые острова
В заливе Пханг Нга находится ещё один живописный остров — Панак. К нему мы сегодня и отправимся. Здесь находятся природные пещеры, которые можно пройти насквозь. Вокруг — мангровые заросли и изумрудная вода.
Затем посетим ещё два острова, но уже в провинции Краби — Хонг и Пак Биа. На первом нас интересует райская лагуна, а второй привлекает дикостью и уединённостью. Увидим скрытые и малоизвестные уголки Таиланда и отдохнём на безлюдных пляжах.
Провинция Краби
Продолжим путешествие по Краби. Сегодня увидим скалу, напоминающую курицу, на острове Чикен. Затем дойдём до Рейли, отделённого от материка лишь джунглями. Найдём идеальное место для катания на сапах и каяках, поплаваем и рассмотрим морское дно.
Архипелаг Пхи-Пхи
С утра порыбачим, а затем посетим бухту Майя Бэй и Пещеру викингов. Вы погрузитесь в тайскую культуру и вновь восхититесь красотой природы.
К вечеру остановимся на острове Пхи-Пхи Дон, славящемся ночными вечеринками. Желающие смогут зайти в бары и поучаствовать в тусовках.
Острова Кайл и Мартон
Мы всё ближе к Пхукету. По пути остановимся у малоизвестного острова Кайл, где идеальные условия для снорклинга. Также можно просто поплавать или порыбачить. А солнечные ванны доступны в любое время в течение дня — на борту есть оборудованная открытая палуба.
На ночь остановимся на острове Мартон. У его берегов часто встречаются дельфины. Полюбуемся закатом и будем надеяться, что нам повезёт их увидеть тоже.
Остров Рача Яй
С утра искупаемся и отправимся далее. Сегодня посетим последний остров маршрута — Рача Яй. Здесь сможем напитаться местным колоритом, заняться дайвингом.
Возвращение на остров Пхукет
Сегодня нас ждёт путь до Пхукета, где остановимся у красивого пляжа. Вы сможете вдоволь накупаться, погулять, ещё раз прокатиться на сапах или каяках. Вечером соберёмся вместе за финальным ужином и поделимся впечатлениями.
Отъезд
Наше морское путешествие завершится в 12:00.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1647
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Что включено
- Проживание на катамаране
- Пользование общей кухней на борту
- Все переезды по суше по программе
- Все затраты на передвижения на катамаране: топливо, сборы на стоянках, страховка, депозит
- Аренда моторной лодки
- Услуги капитана
- Инвентарь для водных активностей (сапы, каяки, снаряжение для снорклинга)
- Рыболовные принадлежности (удочки для троллинга)
- Wi-Fi
- Фото и видео с квадрокоптера
- Финальная уборка
Что не входит в цену
- Билеты до Пхукета и обратно в ваш город
- Питание
- Трансфер от/до аэропорта
- Входные билеты на достопримечательности и в национальные парки (по желанию)
- Медицинская страховка