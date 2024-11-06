Приглашаем вас отдохнуть на островах Пхи Пхи — вас ждут два незабываемых дня, за которые мы успеем исследовать природу вблизи островов, отдохнем на шикарных пляжах, будем плавать с масками. Вечером первого дня вас ждет шоу-программа с танцами, огненным шоу и тайским боксом. Во второй день вы успеет отдохнуть от шумной вечеринки и позагораете на пляже.

Описание билета