Приглашаем вас отдохнуть на островах Пхи Пхи — вас ждут два незабываемых дня, за которые мы успеем исследовать природу вблизи островов, отдохнем на шикарных пляжах, будем плавать с масками. Вечером первого дня вас ждет шоу-программа с танцами, огненным шоу и тайским боксом. Во второй день вы успеет отдохнуть от шумной вечеринки и позагораете на пляже.
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (6+)
|$160
|Детский (до 6 лет)
|$150
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Архипелах Пхи Пхи
- Остров Бамбу
- Пляж обезьян в заливе Йонг Касем
- Снорклинг в бухте Тонсай
- Пляж Майя Бей
- Лагуна Пиле
- Пещера Викингов
- Остров Пхи Пхи Дон
- Тайский бокс
- Бар «Слинки»
- Лагуна Ло Муди
Описание билета
Что вас ждетОткройте волшебство Таиланда за два дня! Путешествие начинается с острова Бамбу, где вас ждут сноркелинг и пляжный отдых. Встреча обезьян на пляже Йонг Касем и исследование бухты Тонсай придадут экскурсии загадочность. Обед на Пхи-Пхи Дон, пляж Майя и купание в Лагуне Пиле дополнят удивительный опыт. Вечером — ужин, пляжные вечеринки с огненными шоу и боксом, завершающиеся в ночном баре. Второй день начнется спокойно — у вас будет время для отдыха после вечеринки. Вы сможете поплавать у острова Пхи-Пхи Дон. Организационные детали Обратите внимание: если вы не вносили предоплату на сайте, организаторы экскурсии могут попросить вас внести предоплату заранее напрямую, для гарантии места.
По понедельникам, средам, пятницам, субботам в 8:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Архипелах Пхи Пхи
- Остров Бамбу
- Пляж обезьян в заливе Йонг Касем
- Снорклинг в бухте Тонсай
- Пляж Майя Бей
- Лагуна Пиле
- Пещера Викингов
- Остров Пхи Пхи Дон
- Тайский бокс
- Бар «Слинки»
- Лагуна Ло Муди
Что включено
- 2 обеда, 1 завтрак
- Транспорт (автобус и лодка)
- Прохладительные напитки и свежие фрукты на борту
- Маски и трубки
- Страховка
- Вход в национальный парк
- Русскоговорящий и англоговорящий гид
- Опытные капитан и экипаж
- Спасательные жилеты
- Размещение в отеле.
Что не входит в цену
- Сувениры и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Привезем вас в ваш отель
Когда и как рано покупать?
Когда: По понедельникам, средам, пятницам, субботам в 8:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Экскурсия включает: 2 обеда, 1 завтрак, транспорт (автобус и лодка), прохладительные напитки и свежие фрукты на борту, маски и трубки, страховка, вход в национальный парк парк, русскоговорящий и англоговорящий гид, опытные капитан и экипаж, спасательные жилеты, размещение в отеле
- Что взять с собой: Купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем, головной убор, сменную одежду, деньги на сувениры и личные расходы
- Обратите внимание: если вы не вносили предоплату на сайте, организаторы экскурсии могут попросить вас внести предоплату заранее напрямую, для гарантии места
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Пхукета
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