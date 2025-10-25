Откройте для себя красоту Национального парка Као Лак с активными приключениями — слоны, храмы, вода и уникальная природа в одной насыщенной экскурсии для всей семьи.
Описание трансферКоординаты приключений: сафари, природа и слоны в Национальном парке Као Лак Национальный парк Као Лак Лам Ру — жемчужина природы Тайланда, расположенная в провинции Пханг-Нга на берегу Андаманского моря. Это место сочетает в себе живописные пейзажи, богатую культуру и уникальные возможности для знакомства с дикой природой. В рамках этой комплексной экскурсии вы получите разнообразные впечатления: от знакомства с буддийскими храмами и традициями тайского народа до активного отдыха с животными и природными красотами. Что ждёт вас на экскурсии • Исследование живописной природы парка площадью 150 кв. км, включая посещение редких видов растений и животных, где вы сможете насладиться уединением и тишиной дикой природы.
- Знакомство с тайской культурой и буддизмом, осмотр буддийских храмов и традиций.
- Визит к обзорной площадке моста Сарасин — одного из самых красивых мест для фотосъёмки и отдыха.
- Посещение уникального храма обезьян Суван Куха с возможностью покормить этих забавных животных бананами.
- Погружение в активные природные приключения — сплавление на бамбуковых плотах или каноэ по реке и купание в уединённых водопадах.
- Единение с животным миром — грязевые процедуры, купание и душ со слонами, просмотр шоу маленьких слонят и катание на слонах.
- Посещение мини-фермы с черепахами, где можно познакомиться с ещё одним обитателем местной природы.
- Обед в традиционном тайском ресторане для полного погружения в местную культуру.
- Забота о комфорте гостей — трансфер из отеля и обратно, профессиональный гид. Важная информация: Внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую гиду (имеется ввиду компания - организатор, не гид в автобусе в день экскурсии) не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.
- Трансфер забирает из вашего отеля, с отдаленных пляже есть доплата за трансфер, уточняйте у организаторов (Ката/Карон/Патонг доплат нет) Что взять с собой: купальные принадлежности, солнцезащитный крем, головной убор, сменная одежда, коралловые тапочки, полотенце, деньги на сувениры/личные расходы и хорошее настроение!
- При посещении храмов в качестве пожертвования дополнительно оплачивается вход в храм (примерно 30 бат).
- В случае, если вы одеты ненадлежащим образом (открытые плечи, колени) одежда предоставляется храмом также за дополнительную плату.
- Обращаем внимание, что время в программе экскурсии носит ознакомительный характер, очерёдность посещения локаций может меняться, в зависимости от трафика на дорогах, загруженности на локациях, погодных условий и т. д.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк Као Лак Лам Ру
- Обзорная площадка моста Сарасин
- Храм обезьян Суван Куха
- Мини-ферма черепах
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля
Завершение: Трансфер до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 110 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
G
Georgijs
25 окт 2025
Экскурсия может и хорошая,но узнать не получилось. На день поездки двое из трёх участников заболели, пришел олин. Оплачено было 50 процентов, нашего друга не взяли, сказали, надо 100 процентов за всё. Потом мне предложили перенести дату с доплатой в 50 процентов. Заявили, что мне все равно надо будет заплатить штраф. Отличный сервис. Компания Золотой ключик - самая худшая.
А
Алина
24 окт 2025
С
Сергей
24 окт 2025
О
Олег
10 окт 2025
Бьли на экскурсии Као Лак сафари. Очень понравилось, все четко по времени, хорошее авто, гид Руслан рассказал много интересного. Спасибо за впечатления
K
Kristina
9 окт 2025
В
Владимир
6 окт 2025
Н
Наталья
29 сен 2025
Посетили водопад, храм, зверинец с больными животными. Катались на слонах. Купались со слонами. Смотрели выступление слона. Всё замечательно, много позитивных эмоций. Гид Евгения все подробно рассказывала и объясняла.
E
Eduard
26 сен 2025
Очень понравилась поездка на Као Лак сафари! Экскурсия насыщенная, но при этом проходит легко и с удовольствием. Увидели множество красивых мест и животных, а самым ярким впечатлением стало катание на
G
Galina
13 сен 2025
Ю
Юлия
3 сен 2025
Экскурсия в целом понравилась, у нас был гид Михаил, рассказал по верхам, показал все, лично нам не хватило глубины истории, также много слов-паразитов в речи. На каждой локации свободное время,
А
Анна
2 сен 2025
Доброй день!
Хотела поделиться впечатлениями об экскурсии и гиде Анастасии.
Девочка замечательная, все рассказала, показала, очень была внимательна к каждому туристу 🫶🏼.
А вам спасибо за организацию исполнения мечты, слоники замечательные ❤️
Мы накатались, и накупались, и нацеловались и наобнимались!!! Дочь в вострорге!!!
Д
Дмитрий
1 сен 2025
И
Ирина
31 авг 2025
были с экскурсоводом Вячеславом! очень понравилось то что Вячеслав был в моменте с нами, не отрешенно, обсуждал и с удовольствием рассказывал интересные вещи! понравилось то что везде соблюдали тайминги и то что он подбирал под каждую группу потребности! экскурсия насыщенная, очень понравилось!
Н
Надежда
28 авг 2025
Отличная экскурсия) видели много животных: мартышки и слоны, черепашки, экзотические птицы и животные в питомнике. Незабываемые ощущения покормить мартышек с руки, которых выманили из укрытия, несмотря на дождь, женщина призвала их орешками) покатались на плоту по речке, много взаимодействовали со слонами) рекомендасьен 😌
Л
Лариса
20 авг 2025
Экскурсия отличная, гид Николай красавчик, всё объяснит, покажет, расскажет, поможет. От нас не отходил, на все вопросы у него есть ответы, очень интересно вёл экскурсию. Супер кар наш морской летает впереди планеты всей. Везде заехали, всё посмотрели. Рекомендую 👍
