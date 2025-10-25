G Georgijs Экскурсия может и хорошая,но узнать не получилось. На день поездки двое из трёх участников заболели, пришел олин. Оплачено было 50 процентов, нашего друга не взяли, сказали, надо 100 процентов за всё. Потом мне предложили перенести дату с доплатой в 50 процентов. Заявили, что мне все равно надо будет заплатить штраф. Отличный сервис. Компания Золотой ключик - самая худшая.

А Алина

С Сергей

О Олег Бьли на экскурсии Као Лак сафари. Очень понравилось, все четко по времени, хорошее авто, гид Руслан рассказал много интересного. Спасибо за впечатления

K Kristina

В Владимир

Н Наталья Посетили водопад, храм, зверинец с больными животными. Катались на слонах. Купались со слонами. Смотрели выступление слона. Всё замечательно, много позитивных эмоций. Гид Евгения все подробно рассказывала и объясняла.

E Eduard читать дальше слонах — они такие милые и величественные 🐘



Отдельное спасибо гиду Александру 🙌 Он интересно рассказывает не только о достопримечательностях, флоре и фауне, но и в целом о жизни в Таиланде, делится полезными советами, как правильно вести себя на каждой локации, чтобы все прошло максимально безопасно и запоминающееся, а также помогает делать красивые фото и видео! Времени на осмотр хватает, чтобы насладиться атмосферой каждой локации без спешки.



Рекомендую всем, кто хочет прочувствовать красоту и дух Таиланда! Очень понравилась поездка на Као Лак сафари! Экскурсия насыщенная, но при этом проходит легко и с удовольствием. Увидели множество красивых мест и животных, а самым ярким впечатлением стало катание на

G Galina

Ю Юлия читать дальше чтобы походить и посмотреть, больше всего понравилось кормление слонов (корзинка с бананами 100 бат) и квадроциклы (наша группа собралась за доп плату, однозначно рекомендуем!!!). Обед вкусный - рис, овощи, курица в панировке, том ям и чай

Не советую надевать светлые вещи, с большой вероятностью их потом не отстирать Экскурсия в целом понравилась, у нас был гид Михаил, рассказал по верхам, показал все, лично нам не хватило глубины истории, также много слов-паразитов в речи. На каждой локации свободное время,

А Анна Доброй день!

Хотела поделиться впечатлениями об экскурсии и гиде Анастасии.

Девочка замечательная, все рассказала, показала, очень была внимательна к каждому туристу 🫶🏼.

А вам спасибо за организацию исполнения мечты, слоники замечательные ❤️

Мы накатались, и накупались, и нацеловались и наобнимались!!! Дочь в вострорге!!!

Д Дмитрий

И Ирина были с экскурсоводом Вячеславом! очень понравилось то что Вячеслав был в моменте с нами, не отрешенно, обсуждал и с удовольствием рассказывал интересные вещи! понравилось то что везде соблюдали тайминги и то что он подбирал под каждую группу потребности! экскурсия насыщенная, очень понравилось!

Н Надежда Отличная экскурсия) видели много животных: мартышки и слоны, черепашки, экзотические птицы и животные в питомнике. Незабываемые ощущения покормить мартышек с руки, которых выманили из укрытия, несмотря на дождь, женщина призвала их орешками) покатались на плоту по речке, много взаимодействовали со слонами) рекомендасьен 😌