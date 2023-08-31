Пхукет: тур на острова Пхи-Пхи и Бамбу - зарядитесь энергией природы Таиланда
Прозрачное изумрудное море, пляжи с белоснежным песком и снорклинг в живописных бухтах и на рифах - в этом туре есть всё, чтобы зарядиться энергией невероятной природы Таиланда! Кроме того, вы побываете в пещере Викингов и на пляже Обезьян, а также попробуете традиционную тайскую еду и посмотрите вечернее огненное шоу.
Ближайшие даты:
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (10+)
|$128
|Детский (4-9 лет)
|$110
|Детский (0-3 года)
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Острова Пхи-Пхи
- Остров Бамбу
Описание
Что вас ожидает: Природа необычайной красоты Пхи-Пхи - это архипелаг между материком и Пхукетом, часть провинции Краби, Таиланд. Состоит архипелаг из шести островов в Андаманском море, самые крупные и известные из которых Пхи-Пхи-Дон и Пхи-Пхи-Лей. Вас поразит своей необычайной красотой бухта Майя-Бэй на острове Пхи-Пхи-Лей. Именно там снимался фильм «Пляж», и Леонардо ди Каприо разгуливал по песку, оставляя следы, которые до сих пор ищут поклонницы. И завершающим островом будет красивое местечко Бамбу. Подарите себе:
- множество остановок для фотографирования с захватывающими видами • возможность увидеть живописную природу одного из самого крупного Национального парка Таиланда • очаровательные пляжи и незабываемые виды островов Андаманского моря, • подводный мир и его обитатели • лазурная вода и белые песчаные пляжи • поскрипывающий коралловый песок, больше напоминающий пудру или муку, шикарный вид бухты и интересная история о ней Важная информация:.
- Внимание! Данный тур проводится только по 100% предоплате напрямую организаторам наличными батами (к вам приедет курьер), либо рублями переводом на карту.
- Обратите внимание, что морские экскурсии не подходят женщинам в период беременности.
- Возьмите с собой: купальные принадлежности, солнцезащитные крема, кепки, шляпы, полотенце, фото/видео камера, деньги на сувениры и личные расходы.
- Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.
- В низкий сезон (15.05-31.10) русскоговорящий гид доступен в группах при наличии от 10 русскоговорящих туристов, если в группе меньше русскогвоорящих туристов, то группу сопровождает англоговорящий гид.
Ежедневно в 6:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Острова Пхи-Пхи
- Остров Бамбу
Что включено
- Питание: 2 обеда, 1 ужин, 1 завтрак
- Транспорт (автобус и лодка)
- Прохладительные напитки и свежие фрукты на борту
- Маски, трубки, спас. жилеты
- Страховка
- Вход в нац. парки
- Опытные капитан и экипаж
- Размещение в отеле
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Доплата за одноместное размещение - 1000 THB
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:00
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Вам необходимо связаться с организаторами по номеру +79163637120 в whatsapp или telegram. Не забудьте указать номер заказа на Спутнике
- Внимание! Данный тур проводится только по 100% предоплате напрямую организаторам наличными батами (к вам приедет курьер), либо рублями переводом на карту
- Обратите внимание, что морские экскурсии не подходят женщинам в период беременности
- Возьмите с собой: купальные принадлежности, солнцезащитные кремы, кепки, шляпы, полотенце, фото/видео камера, деньги на сувениры и личные расходы
- Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
31 авг 2023
Тур входит в следующие категории Пхукета
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