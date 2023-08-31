множество остановок для фотографирования с захватывающими видами • возможность увидеть живописную природу одного из самого крупного Национального парка Таиланда • очаровательные пляжи и незабываемые виды островов Андаманского моря, • подводный мир и его обитатели • лазурная вода и белые песчаные пляжи • поскрипывающий коралловый песок, больше напоминающий пудру или муку, шикарный вид бухты и интересная история о ней Важная информация:.

Внимание! Данный тур проводится только по 100% предоплате напрямую организаторам наличными батами (к вам приедет курьер), либо рублями переводом на карту.

Обратите внимание, что морские экскурсии не подходят женщинам в период беременности.

Возьмите с собой: купальные принадлежности, солнцезащитные крема, кепки, шляпы, полотенце, фото/видео камера, деньги на сувениры и личные расходы.

Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.

В низкий сезон (15.05-31.10) русскоговорящий гид доступен в группах при наличии от 10 русскоговорящих туристов, если в группе меньше русскогвоорящих туристов, то группу сопровождает англоговорящий гид.

Что вас ожидает: Природа необычайной красоты Пхи-Пхи - это архипелаг между материком и Пхукетом, часть провинции Краби, Таиланд. Состоит архипелаг из шести островов в Андаманском море, самые крупные и известные из которых Пхи-Пхи-Дон и Пхи-Пхи-Лей. Вас поразит своей необычайной красотой бухта Майя-Бэй на острове Пхи-Пхи-Лей. Именно там снимался фильм «Пляж», и Леонардо ди Каприо разгуливал по песку, оставляя следы, которые до сих пор ищут поклонницы. И завершающим островом будет красивое местечко Бамбу. Подарите себе: