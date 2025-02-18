Что вас ожидает: «Чудеса Андаманского моря» — 2 дня 1 ночь, программа Comfort+ (Джеймс Бонд + Краби + Пхи Пхи) Острова Джеймса Бонда (Ко -Тапу) — маленький известняковый островок в заливе Пханга северо-восточнее Пхукета. Его можно считать той точкой, с которой начался туристический бум, превративший остров добытчиков олова Пхукет в одно из самых притягательных мест на свете. Краби – провинция на юге-западном побережье Таиланда, которая славится своими отвесными известняковыми скалами, густыми мангровыми лесами и многочисленными прибрежными островами. Наиболее известные места пляжного отдыха в провинции – покрытые тропическими лесами острова Пхи-Пхи, которые напоминают выступающие из моря гигантские валуны, и популярный у скалолазов пляж Райлей, на который можно попасть только на лодке. Эта экскурсия для тех, кто хочет увидеть все и сразу! Расписание: Совпадает с расписанием пакета Standard. Туры проводятся в привычные для вас дни. Ваши гости смогут насладиться всеми преимуществами пакета Comfort+:

Королевский пирс Royal Phuket Marina • Полноценный завтрак на пирсе • Натуральный кофе • Бесплатное пиво на пирсе • Лодки и катамараны с фронтальной посадкой • Маленькие группы до 24 человек • Приятное музыкальное сопровождение на лодке во время тура • Бесплатный Wi-Fi на лодке • Возможность запечатлеть уникальные моменты и оперативно поделиться ими с миром.

Бесплатные полотенца • Бесплатные одноразовые загубники • Бесплатные дождевики • Лучшие гиды, которые сделают каждую программу незабываемой • Мороженое и вино по возвращению на пирс Важная информация:.

Бесплатные полотенца • Бесплатные одноразовые загубники • Бесплатные дождевики • Лучшие гиды, которые сделают каждую программу незабываемой • Мороженое и вино по возвращению на пирс Важная информация:.

• Бесплатные полотенца • Бесплатные одноразовые загубники • Бесплатные дождевики • Лучшие гиды, которые сделают каждую программу незабываемой • Мороженое и вино по возвращению на пирс Важная информация: