Погрузитесь в мир тропических чудес на двухдневной экскурсии по Андаманскому морю! Вас ждут знаменитый остров Джеймса Бонда, величественные скалы Краби и райские пляжи Пхи-Пхи. Комфортная программа с завтраком, напитками и проживанием сделает ваше путешествие незабываемым.
Описание тура
Что вас ожидает: «Чудеса Андаманского моря» — 2 дня 1 ночь, программа Comfort+ (Джеймс Бонд + Краби + Пхи Пхи) Острова Джеймса Бонда (Ко -Тапу) — маленький известняковый островок в заливе Пханга северо-восточнее Пхукета. Его можно считать той точкой, с которой начался туристический бум, превративший остров добытчиков олова Пхукет в одно из самых притягательных мест на свете. Краби – провинция на юге-западном побережье Таиланда, которая славится своими отвесными известняковыми скалами, густыми мангровыми лесами и многочисленными прибрежными островами. Наиболее известные места пляжного отдыха в провинции – покрытые тропическими лесами острова Пхи-Пхи, которые напоминают выступающие из моря гигантские валуны, и популярный у скалолазов пляж Райлей, на который можно попасть только на лодке. Эта экскурсия для тех, кто хочет увидеть все и сразу! Расписание: Совпадает с расписанием пакета Standard. Туры проводятся в привычные для вас дни. Ваши гости смогут насладиться всеми преимуществами пакета Comfort+:
Королевский пирс Royal Phuket Marina • Полноценный завтрак на пирсе • Натуральный кофе • Бесплатное пиво на пирсе • Лодки и катамараны с фронтальной посадкой • Маленькие группы до 24 человек • Приятное музыкальное сопровождение на лодке во время тура • Бесплатный Wi-Fi на лодке • Возможность запечатлеть уникальные моменты и оперативно поделиться ими с миром.
Бесплатные полотенца • Бесплатные одноразовые загубники • Бесплатные дождевики • Лучшие гиды, которые сделают каждую программу незабываемой • Мороженое и вино по возвращению на пирс Важная информация:.
Бесплатные полотенца • Бесплатные одноразовые загубники • Бесплатные дождевики • Лучшие гиды, которые сделают каждую программу незабываемой • Мороженое и вино по возвращению на пирс Важная информация:.
• Бесплатные полотенца • Бесплатные одноразовые загубники • Бесплатные дождевики • Лучшие гиды, которые сделают каждую программу незабываемой • Мороженое и вино по возвращению на пирс Важная информация:
- Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.
- Взять с собой: Купальные принадлежности, солнцезащитные крема, кепки, шляпы, полотенце, фото/видео камера, деньги на сувениры и личные расходы.
Каждый день в 7:00
Выбрать дату
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Билет Стандарт
|$300
|Билет ANDAMAN
|$350
|Билет Suprerior
|$440
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Множество остановок для фотографирования с захватывающими видами
- Возможность увидеть живописную природу одного из самого крупного Национального парка Таиланда
- Узнайте больше о тайской культуре, Буддизме и традициях морских цыган
- Полюбуйтесь очаровательными пляжами и незабываемыми видами островов Андаманского моря
- Познакомитесь с подводным миром и их обитателями
- Окунитесь в ночную жизнь острова Пхи-Пхи Дон
Что включено
- 2 обеда, 1 ужин, 1 завтрак / прохладительные напитки безалкогольные, чай и кофе
- Размещение в отеле
- Транспорт (автобус и лодка)
- Вход в нац. парки
- Страховка
- Русский гид
- Спасательные жилеты, маски, трубки, каноэ
- Одноразовые загубники для снорклинга, бесплатная аренда пляжного полотенца
Что не входит в цену
- Дополнительные приемы пищи
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 7:00
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами
- В поездку включено: 2 обеда, 1 ужин, 1 завтрак, транспорт (автобус и лодка), вход в нац. парки, прохладительные напитки безалкогольные, чай и кофе, страховка, русский гид, спасательные жилеты, маски, трубки, каноэ, размещение в отеле, одноразовые загубники для снорклинга, бесплатная аренда пляжного полотенца
- Что взять с собой: Купальные принадлежности, солнцезащитные крема, кепки, шляпы, полотенце, фото/видео камера, деньги на сувениры и личные расходы
- Благодарим, что выбрали нас! Пишите в любое время - мы всегда на связи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Пхукета
2 дня
Пять жемчужин Андаманского моря: Краби, Пхи-Пхи, остров Джеймса Бонда
Начало: Место вашего пребывания
Завтра в 06:00
19 фев в 06:00
от $199 за человека
1.5 день
Двухдневный делюкс тур на острова Пхи Пхи, Краби и Джеймс Бонд
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 05:30
19 фев в 05:30
от $166.70 за человека
1.5 день
Национальный парк Као Сок и озеро Чео Лан: тур на 2 дня 1 ночь
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
6 мар в 07:00
8 мар в 07:00
$168.20 за человека