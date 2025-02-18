«Чудеса Андаманского моря» - программа comfort, 2 дня 1 ночь

Погрузитесь в мир тропических чудес на двухдневной экскурсии по Андаманскому морю! Вас ждут знаменитый остров Джеймса Бонда, величественные скалы Краби и райские пляжи Пхи-Пхи. Комфортная программа с завтраком, напитками и проживанием сделает ваше путешествие незабываемым.
«Чудеса Андаманского моря» - программа comfort, 2 дня 1 ночь
«Чудеса Андаманского моря» - программа comfort, 2 дня 1 ночь
«Чудеса Андаманского моря» - программа comfort, 2 дня 1 ночь
Ближайшие даты:
18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев23
фев24
фев
Время начала: 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30

Описание тура

Что вас ожидает: «Чудеса Андаманского моря» — 2 дня 1 ночь, программа Comfort+ (Джеймс Бонд + Краби + Пхи Пхи) Острова Джеймса Бонда (Ко -Тапу) — маленький известняковый островок в заливе Пханга северо-восточнее Пхукета. Его можно считать той точкой, с которой начался туристический бум, превративший остров добытчиков олова Пхукет в одно из самых притягательных мест на свете. Краби – провинция на юге-западном побережье Таиланда, которая славится своими отвесными известняковыми скалами, густыми мангровыми лесами и многочисленными прибрежными островами. Наиболее известные места пляжного отдыха в провинции – покрытые тропическими лесами острова Пхи-Пхи, которые напоминают выступающие из моря гигантские валуны, и популярный у скалолазов пляж Райлей, на который можно попасть только на лодке. Эта экскурсия для тех, кто хочет увидеть все и сразу! Расписание: Совпадает с расписанием пакета Standard. Туры проводятся в привычные для вас дни. Ваши гости смогут насладиться всеми преимуществами пакета Comfort+:
Королевский пирс Royal Phuket Marina • Полноценный завтрак на пирсе • Натуральный кофе • Бесплатное пиво на пирсе • Лодки и катамараны с фронтальной посадкой • Маленькие группы до 24 человек • Приятное музыкальное сопровождение на лодке во время тура • Бесплатный Wi-Fi на лодке • Возможность запечатлеть уникальные моменты и оперативно поделиться ими с миром.
Бесплатные полотенца • Бесплатные одноразовые загубники • Бесплатные дождевики • Лучшие гиды, которые сделают каждую программу незабываемой • Мороженое и вино по возвращению на пирс Важная информация:.
Бесплатные полотенца • Бесплатные одноразовые загубники • Бесплатные дождевики • Лучшие гиды, которые сделают каждую программу незабываемой • Мороженое и вино по возвращению на пирс Важная информация:.
• Бесплатные полотенца • Бесплатные одноразовые загубники • Бесплатные дождевики • Лучшие гиды, которые сделают каждую программу незабываемой • Мороженое и вино по возвращению на пирс Важная информация:
  • Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.
  • Взять с собой: Купальные принадлежности, солнцезащитные крема, кепки, шляпы, полотенце, фото/видео камера, деньги на сувениры и личные расходы.

Каждый день в 7:00

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Билет Стандарт$300
Билет ANDAMAN$350
Билет Suprerior$440
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Множество остановок для фотографирования с захватывающими видами
  • Возможность увидеть живописную природу одного из самого крупного Национального парка Таиланда
  • Узнайте больше о тайской культуре, Буддизме и традициях морских цыган
  • Полюбуйтесь очаровательными пляжами и незабываемыми видами островов Андаманского моря
  • Познакомитесь с подводным миром и их обитателями
  • Окунитесь в ночную жизнь острова Пхи-Пхи Дон
Что включено
  • 2 обеда, 1 ужин, 1 завтрак / прохладительные напитки безалкогольные, чай и кофе
  • Размещение в отеле
  • Транспорт (автобус и лодка)
  • Вход в нац. парки
  • Страховка
  • Русский гид
  • Спасательные жилеты, маски, трубки, каноэ
  • Одноразовые загубники для снорклинга, бесплатная аренда пляжного полотенца
Что не входит в цену
  • Дополнительные приемы пищи
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 7:00
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами
  • В поездку включено: 2 обеда, 1 ужин, 1 завтрак, транспорт (автобус и лодка), вход в нац. парки, прохладительные напитки безалкогольные, чай и кофе, страховка, русский гид, спасательные жилеты, маски, трубки, каноэ, размещение в отеле, одноразовые загубники для снорклинга, бесплатная аренда пляжного полотенца
  • Что взять с собой: Купальные принадлежности, солнцезащитные крема, кепки, шляпы, полотенце, фото/видео камера, деньги на сувениры и личные расходы
  • Благодарим, что выбрали нас! Пишите в любое время - мы всегда на связи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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