Эта экскурсия для тех, кто хочет увидеть все и сразу! Ночные приключения - светящийся планктон, вечеринка на пляже, тайский бокс и огненное шоу. И два дня роскошного отдыха на лучших островах Таиланда!
Описание тураЭта экскурсия для тех, кто хочет увидеть все и сразу! Ночные приключения – светящийся планктон, вечеринка на пляже, тайский бокс и огненное шоу. И два дня роскошного отдыха на лучших островах Таиланда. Самые известные места для пляжного релакса - покрытые тропическими лесами острова Пхи Пхи, которые напоминают выступающие из моря гигантские валуны. Острова Джеймса Бонда (Ко-Тапу) - необычный остров в заливе Пханга, ставший популярным блягодаря бондиане. Краби - провинция на юге-западном побережье Таиланда, которая славится своими отвесными известняковыми скалами, густыми мангровыми лесами и многочисленными прибрежными островами. Важная информация: Внимание! Данный тур проводится только по 100% предоплате напрямую организаторам. Оплатить можно наличными батами (к вам приедет курьер) или онлайн любой картой.
- За одноместное размещение в отеле - доплата 1000 бат.
- Обратите внимание, что морские экскурсии не подходят женщинам в период беременности.
- Возьмите с собой: купальные принадлежности, солнцезащитные крема, кепки, шляпы, полотенце, фото/видео камера, деньги на сувениры и личные расходы.
- Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.
Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пхи Пхи Ле
- Бухта Майа Бей
- Пещера Викингов
- Пхи Пхи Дон
- Остров Бамбу
- Пляж Пра Нанг
- Остров Хонг
- Остров Пании
- Остров Джеймса Бонда
- Остров Нака
- Остров Панак
- Остров Ранг Яй
- Пляж с обезьянами
- Андаманское море
- Залив Пханг Нга
Что включено
- 2 обеда, 1 ужин, 1 завтрак,
- Транспорт (автобус и катер),
- Входные билеты в нац. парки,
- Прохладительные безалкогольные напитки, угощение фруктами на борту,
- Страховка,
- Русский гид,
- Спасательные жилеты, маски, трубки,
- Размещение в отеле,
- Вино на ужин.
Что не входит в цену
- Входные билеты на смотровую площадку Пхи Пхи Дон (50 Бат),
- Катание на симуляторе быка в баре (100 бат),
- Одноместное размещение в отеле (доплата 1000 бат).
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Внимание! Данный тур проводится только по 100% предоплате напрямую организаторам. Оплатить можно наличными батами (к вам приедет курьер) или онлайн любой картой
- За одноместное размещение в отеле - доплата 1000 бат
- Обратите внимание, что морские экскурсии не подходят женщинам в период беременности
- Возьмите с собой: купальные принадлежности, солнцезащитные крема, кепки, шляпы, полотенце, фото/видео камера, деньги на сувениры и личные расходы
- Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Пхукета
Похожие туры из Пхукета
Двухдневный делюкс тур на острова Пхи Пхи, Краби и Джеймс Бонд
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
$173 за человека
Два дня в тропическом раю: острова Пхи Пхи и Бамбу с ночевкой
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
$137 за человека
Национальный парк Као Сок и озеро Чео Лан: тур на 2 дня 1 ночь
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
Завтра в 06:00
13 дек в 06:00
$168.20 за человека