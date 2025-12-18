Мои заказы

Джунгли люкс. Nakhon Si Thammarat

Отправьтесь в авторское эко-путешествие для мечтателей и искателей чудес — ночевка в люксовом эко-отеле над джунглями, джакузи под светом звезд и звуки пробуждающейся природы. Вас ждут трекинги к парящим пагодам, пещерам со сталактитами и самый необычный храм Таиланда. Это путешествие — воссоединение с природой, энергия, вдохновение и благословение на удачу!
Описание тура

Хотите увидеть Таиланд, каким его не знает большинство туристов? Приглашаем вас в авторское двухдневное путешествие по провинциям Surat Thani и Nakhon Si Thammarat — туда, где джунгли шепчут древние легенды, а пагоды парят в небе на высоте 300 метров! Вы покинете остров Пхукет и отправитесь навстречу природе и гармонии:
  • пройдёте трекинг по диким тропам к девятипиковой арке Путвади, • проведёте ночь в отеле среди джунглей — с джакузи и атмосферой люкс, • посетите часовню в форме коленопреклонённого слона, украшенную кварцем, • заглянете в уникальные пещеры с фантастическими сталактитами и сталагмитами, • расслабитесь в минеральных источниках и ощутите дыхание древнего Таиланда. Это путешествие — не просто экскурсия, а воссоединение с природой и собой, созданное теми, кто живёт здесь и знает, как показать вам страну без туристических масок. Выезд возможен с Пхукета, Пханг Нга, Као Лак и Краби. Дарите себе эмоции, которые невозможно забыть. Важная информация: Важные правила: 1) для посетителей храмов • Одежда: мини-юбки и шорты, обнаженные колени и плечи запрещены. Перед входом в храм нужно снимать обувь.
  • Взаимодействие с монахами: женщинам ни при каких обстоятельствах нельзя прикасаться к монаху или давать ему что-либо непосредственно из рук в руки.
  • Взаимодействие с местными: следует проявлять уважение, например, используя приветствие «вай» в ответ на «вай». 2) Это путешествие предполагает маршрут с острова Пхукет в дальние материковые провинции, остановки в пути предусмотрены через каждые два часа; дополнительно, если вам это будет необходимо. Мы прошли этот маршрут с нашими гостями неоднократно, он построен с заботой о вас и не требует особенной физической подготовки 3) Одежда для путешествия на авто должна быть очень удобной, не стягивающей, дышащей, из натуральных тканей, впитывающей влагу и быстросохнущей, без ремней, чтобы было максимально комфортно 4) С собой необходимо взять пижаму (если она понадобиться в отеле), купальник для релакса в минеральных источниках, кроксы, парео (для источников и храма), удобную нескользящую (!!!) обувь для трекинга в джунглях и в пещере (которую не жалко испачкать); одежду для трекинга в пещере - можно легинцы, легкие лонгсливы, которые так же не жаль испачкать (одевать Диор и потом грустить все-таки не нужно); солнцезащитный крем, очки, бейсболку, чехол для телефона, маленький тканевый рюкзак (для воды, чтобы не нести ее в руках) 5) Пожалуйста, выбирайте это путешествие в том случае, если вы желаете увидеть то, что никто из вашего окружения на отдыхе не увидит; если вы готовы осуществить трекинг в джунглях к небесным пагодам на высоту триста метров (иногда ступени высотой несколько больше, чем вы привыкли); если вы мечтали увидеть настоящую пещеру и подземное озеро 6) Безопасность во всех локациях по предлагаемому авторскому маршруту обеспечивается нашими партнерами с тайской стороны, профессиональными проводниками, знающими каждый сантиметр территории, на которой мы будем находиться.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Жемчужины двух материковых провинций: Surat Thani и Nakhon Si Thammarat
  • Уникальнейшие храмовые комплексы, парки, пещеры, джунгли, минеральные источники
Что включено
  • Трансфер на индивидуальном авто из отеля/в отель до/из провинций Surat Thani и Nakhon Si Thammarat
  • Трансфер на сафарийном авто по джунглям
  • Входные билеты: видовые площадки, парки, храмы
  • Одна ночь в отеле (номер люкс с джакузи)
  • Индивидуальное сопровождение русскоговорящего гида с журналистским образованием, постоянно проживающего на Пхукете более 12 лет
  • Амортизация авто транспортные расходы, услуги водителя
  • Снаряжение для трипа через пещеру, - фонари
  • Питьевая вода
  • Входные билеты в пещеру
  • Входные билеты в спа комплекс
  • Полотенца, кабинка для хранения вещей в спа комплексе
  • Завтрак
Что не входит в цену
  • Питание
  • Подношения монахам (например, за участие в церемониях), пожертвования храмам
  • Личные расходы
  • Фото и видеосъемка
  • Аренда тайских костюмов для проведения церемоний
  • Проведение обряда, включая любую церемонию (под запрос)
  • Страховка
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Все туры из Пхукета