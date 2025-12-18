Отправьтесь в авторское эко-путешествие для мечтателей и искателей чудес — ночевка в люксовом эко-отеле над джунглями, джакузи под светом звезд и звуки пробуждающейся природы. Вас ждут трекинги к парящим пагодам, пещерам со сталактитами и самый необычный храм Таиланда. Это путешествие — воссоединение с природой, энергия, вдохновение и благословение на удачу!
Описание тураХотите увидеть Таиланд, каким его не знает большинство туристов? Приглашаем вас в авторское двухдневное путешествие по провинциям Surat Thani и Nakhon Si Thammarat — туда, где джунгли шепчут древние легенды, а пагоды парят в небе на высоте 300 метров! Вы покинете остров Пхукет и отправитесь навстречу природе и гармонии:
- пройдёте трекинг по диким тропам к девятипиковой арке Путвади, • проведёте ночь в отеле среди джунглей — с джакузи и атмосферой люкс, • посетите часовню в форме коленопреклонённого слона, украшенную кварцем, • заглянете в уникальные пещеры с фантастическими сталактитами и сталагмитами, • расслабитесь в минеральных источниках и ощутите дыхание древнего Таиланда. Это путешествие — не просто экскурсия, а воссоединение с природой и собой, созданное теми, кто живёт здесь и знает, как показать вам страну без туристических масок. Выезд возможен с Пхукета, Пханг Нга, Као Лак и Краби. Дарите себе эмоции, которые невозможно забыть. Важная информация: Важные правила: 1) для посетителей храмов • Одежда: мини-юбки и шорты, обнаженные колени и плечи запрещены. Перед входом в храм нужно снимать обувь.
- Взаимодействие с монахами: женщинам ни при каких обстоятельствах нельзя прикасаться к монаху или давать ему что-либо непосредственно из рук в руки.
- Взаимодействие с местными: следует проявлять уважение, например, используя приветствие «вай» в ответ на «вай». 2) Это путешествие предполагает маршрут с острова Пхукет в дальние материковые провинции, остановки в пути предусмотрены через каждые два часа; дополнительно, если вам это будет необходимо. Мы прошли этот маршрут с нашими гостями неоднократно, он построен с заботой о вас и не требует особенной физической подготовки 3) Одежда для путешествия на авто должна быть очень удобной, не стягивающей, дышащей, из натуральных тканей, впитывающей влагу и быстросохнущей, без ремней, чтобы было максимально комфортно 4) С собой необходимо взять пижаму (если она понадобиться в отеле), купальник для релакса в минеральных источниках, кроксы, парео (для источников и храма), удобную нескользящую (!!!) обувь для трекинга в джунглях и в пещере (которую не жалко испачкать); одежду для трекинга в пещере - можно легинцы, легкие лонгсливы, которые так же не жаль испачкать (одевать Диор и потом грустить все-таки не нужно); солнцезащитный крем, очки, бейсболку, чехол для телефона, маленький тканевый рюкзак (для воды, чтобы не нести ее в руках) 5) Пожалуйста, выбирайте это путешествие в том случае, если вы желаете увидеть то, что никто из вашего окружения на отдыхе не увидит; если вы готовы осуществить трекинг в джунглях к небесным пагодам на высоту триста метров (иногда ступени высотой несколько больше, чем вы привыкли); если вы мечтали увидеть настоящую пещеру и подземное озеро 6) Безопасность во всех локациях по предлагаемому авторскому маршруту обеспечивается нашими партнерами с тайской стороны, профессиональными проводниками, знающими каждый сантиметр территории, на которой мы будем находиться.
Ежедневно. Перед бронированием дат просим вас уточнять у нас возможность проведения (мы запрашиваем свободные номера в отеле)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Жемчужины двух материковых провинций: Surat Thani и Nakhon Si Thammarat
- Уникальнейшие храмовые комплексы, парки, пещеры, джунгли, минеральные источники
Что включено
- Трансфер на индивидуальном авто из отеля/в отель до/из провинций Surat Thani и Nakhon Si Thammarat
- Трансфер на сафарийном авто по джунглям
- Входные билеты: видовые площадки, парки, храмы
- Одна ночь в отеле (номер люкс с джакузи)
- Индивидуальное сопровождение русскоговорящего гида с журналистским образованием, постоянно проживающего на Пхукете более 12 лет
- Амортизация авто транспортные расходы, услуги водителя
- Снаряжение для трипа через пещеру, - фонари
- Питьевая вода
- Входные билеты в пещеру
- Входные билеты в спа комплекс
- Полотенца, кабинка для хранения вещей в спа комплексе
- Завтрак
Что не входит в цену
- Питание
- Подношения монахам (например, за участие в церемониях), пожертвования храмам
- Личные расходы
- Фото и видеосъемка
- Аренда тайских костюмов для проведения церемоний
- Проведение обряда, включая любую церемонию (под запрос)
- Страховка
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Перед бронированием дат просим вас уточнять у нас возможность проведения (мы запрашиваем свободные номера в отеле)
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- Важные правила:
- 1 для посетителей храмов
- Одежда: мини-юбки и шорты, обнаженные колени и плечи запрещены. Перед входом в храм нужно снимать обувь
- Взаимодействие с монахами: женщинам ни при каких обстоятельствах нельзя прикасаться к монаху или давать ему что-либо непосредственно из рук в руки
- Взаимодействие с местными: следует проявлять уважение, например, используя приветствие "вай" в ответ на "вай"
- 2 Это путешествие предполагает маршрут с острова Пхукет в дальние материковые провинции, остановки в пути предусмотрены через каждые два часа дополнительно, если вам это будет необходимо. Мы прошли этот маршрут с нашими гостями неоднократно, он построен с заботой о вас и не требует особенной физической подготовки
- 3 Одежда для путешествия на авто должна быть очень удобной, не стягивающей, дышащей, из натуральных тканей, впитывающей влагу и быстросохнущей, без ремней, чтобы было максимально комфортно
- 4) С собой необходимо взять пижаму (если она понадобиться в отеле), купальник для релакса в минеральных источниках, кроксы, парео (для источников и храма), удобную нескользящую (!!!) обувь для трекинга в джунглях и в пещере (которую не жалко испачкать) одежду для трекинга в пещере - можно легинцы, легкие лонгсливы, которые так же не жаль испачкать (одевать Диор и потом грустить все-таки не нужно) солнцезащитный крем, очки, бейсболку, чехол для телефона, маленький тканевый рюкзак (для воды, чтобы не нести ее в руках)
- 5) Пожалуйста, выбирайте это путешествие в том случае, если вы желаете увидеть то, что никто из вашего окружения на отдыхе не увидит если вы готовы осуществить трекинг в джунглях к небесным пагодам на высоту триста метров (иногда ступени высотой несколько больше, чем вы привыкли) если вы мечтали увидеть настоящую пещеру и подземное озеро
- 6 Безопасность во всех локациях по предлагаемому авторскому маршруту обеспечивается нашими партнерами с тайской стороны, профессиональными проводниками, знающими каждый сантиметр территории, на которой мы будем находиться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Пхукета
Похожие туры из Пхукета
Национальный парк Као Сок и озеро Чео Лан: тур на 2 дня 1 ночь
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
20 дек в 06:00
21 дек в 06:00
$168.20 за человека
Лучший выборКамбоджа из Пхукета: двухдневное авторское путешествие по храмам джунглей
Начало: Международный аэропорт Пхукета
29 дек в 12:00
30 дек в 12:00
$1775 за всё до 2 чел.
Као Сок и Чео Лан за 2 дня - озеро, домики на воде и джунгли
Начало: Ваш отель
Расписание: Экскурсия проводится в определенные даты.
$181 за человека