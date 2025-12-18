Уникальное сочетание активного отдыха и умиротворяющей природы Као Сок и озера Чео Лан - от прогулок по джунглям и встреч с слонами до ночёвки в бунгало на воде под звёздным небом.
Описание тураВеличественная природа и пещеры Исследуйте мост Сарасин, пещеру обезьян и храм Суван Куха с впечатляющими сталактитами, летучими мышами и захватывающими видами джунглей. Посетите деревню слонов и выберите - расслабляющее слоновий СПА с грязевыми процедурами и шоу слонёнка или активное катание на слонах по парку. Озеро Чео Лан и бунгало на воде Отправьтесь на лодке лонгтейл по изумрудному озеру, сделайте фото у живописных скал «Гуилинь» и насладитесь обедом в плавучем ресторане. Проведите ночь в бунгало на воде с купанием и катанием на каноэ. Утренняя тишина и величественные храмы Пробудитесь на лодочном сафари по озеру, полюбуйтесь тихой природой и посетите обзорную площадку с панорамным видом. Завершите экскурсию посещением храма Ват Банг Тонг - одного из самых величественных на юге Таиланда. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мост Сарасин
- Пещера обезьян
- Храм Суван Куха
- Пещера сталактитов и летучих мышей
- Деревня слонов
- Озеро Чео Лан
- Плавучий ресторан
- Парк Као Сок
- Храм Ват Махатхат Вачирамонгкон (Ват Банг Тонг)
Что включено
- Трансферы с районов Пхукета, не обозначенных в доплатах
- Русскоговорящий гид
- Проживание: бунгало на озере
- Обед-ужин-завтрак
- Входные билеты в национальный парк
- Активность по программе в деревне слонов
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Доплата за одноместное размещение - 1 000 бат
- Групповой трансфер из отелей района Као Лак - 2 500 c человека
- Индивидуальный трансфер из отелей района Као Лак - 5 000 за машину
- Вторая активность по программе в деревне слонов - 300 бат
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится в определенные даты.
Экскурсия длится около 1 дня 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Пункты программы могут чередоваться в разном порядке
- Программа подходит для всех: детей, пожилых людей и беременных
- Электричество в домиках работает с 18:00 до 06:00
- Что взять с собой: завтрак в ланч-боксе (заказать на ресепшн в отеле накануне до 17:00), купальные принадлежности, полотенце, вода, прохладительные напитки, защита от солнца: крем с SPF 50+, очки, головной убор, рубашка х/б с длинным рукавом или парео, комплект сменной одежды и предметы личной гигиены, закрытая одежда для посещения храма (должны быть закрыты плечи и колени), удобная обувь: шлёпки, сандалии, кроксы, телефон, камера, по требованию - непромокаемые чехлы, деньги на личные расходы (корм для животных, сувениры) и чаевые, копия паспорта или фото на телефоне
- При посещении храмов в качестве пожертвования дополнительно оплачивается вход в храм
- В случае, если туристы одеты ненадлежащим образом (открытые плечи, колени), одежда предоставляется храмом за дополнительную плату
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
