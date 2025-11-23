Вылет в Камбоджу с острова Пхукета.
Два невероятных экскурсионных дня! Сет-джеттинг - по местам съемок культового киношедевра! Уникальная возможность побывать в фантастическом мире из фильма "Лара Крофт"! Зарядимся силой, пройдя через Ворота победы, Террасы слонов и Прокаженного короля, и не только!
Два невероятных экскурсионных дня! Сет-джеттинг - по местам съемок культового киношедевра! Уникальная возможность побывать в фантастическом мире из фильма "Лара Крофт"! Зарядимся силой, пройдя через Ворота победы, Террасы слонов и Прокаженного короля, и не только!
Описание тураАвторская программа «Археологический парк Ангкор. Малый круг. Best Seller!». Вас ждет удивительное знакомство с артефактами древности: Отметинами оружия Вишну в Ангкор-Вате; Медной башней Бапхуон; Магическим колодцем в храме тысячи ликов Байон; Летающей колесницей Пимеонакес; Местом удара молнии в Та-Кео; Каменным динозавром в храме Та-Пром. Также увидите: национальный парк Пном-Кулен (самое священное место в стране), реку 1000 лингамов, которая, по легенде, дарует семьям плодородие, затерянный в джунглях Буддийский монастырь под открытым небом. А еще искупаетесь в 25-метровом священном водопаде. Этот обряд открывает поток изобилия и финансов. Важная информация:
- Программа может быть увеличена по количеству экскурсионных дней (обсуждаем данную возможность с вами дополнительно).
- Обратите внимание: виза для граждан РФ оплачивается в аэропорту прилета в Камбодже (см. раздел Не включено).
- По программе первого дня: вылет в Сием-Рип с Пхукета в 14.30, прибытие в 16.05 (прямой перелет); трансфер из аэропорта в отель; заселение в отель; ужин, в этот день мы ничего не планируем из экскурсионной программы. Она начнется рано утром второго дня путешествия.
- Второй и третий день — экскурсионная программа.
- Четвертый день — завтрак; свободное время; трансфер в аэропорт около 14.00; вылет на Пхукет в 16.50; прибытие на Пхукет в 18.35 (прямой перелет).
- Путешествие желательно планировать заблаговременно (спрос на данную программу высокий, важна занятость сопровождающего вас в Камбодже гида; авиаперелет с Пхукета (чем больше времени до вылета, тем более вероятно купить удобный бюджетный билет и наоборот).
- Если необходимо организовать для вас трансфер из отеля Пхукета в аэропорт Пхукета и обратно по прилету на Пхукет в отель, пожалуйста, сообщите нам.
- Отель проживания 4*, 5*, скромный. При желании возможно повысить класс номеров, обсудим это дополнительно. Обратите внимание на наличие обязательной медицинской страховки.
Ежедневно. Вылет с Пхукета до Сием-Рип. Однако перед бронированием, пожалуйста, посоветуйтесь с нами о занятости нашего гида в Камбодже и вариантах более бюджетного авиаперелета.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Река 1000 лингамов, которая, по легенде, дарует семьям плодородие
- Прэахкхан. Затерянный в джунглях Буддийский монастырь под открытым небом
- 25-метровый священный водопад
Что включено
- Сопровождение гидами, профессионалами в области истории, искусства и философии востока в том числе, экспертом в области Буддизма, Индуизма и Шаманизма с опытом работы в Камбодже более 10 лет
- Аренда персонального комфортабельного автобуса на весь экскурсионный день (работа водителя, амортизация), с перемещением в локациях маршрута
- Входные билеты в национальный парк 20 $ с персоны
- Входные билеты в Ангкор 37 $ с персоны
- Проживание в Сием-Рип, в отеле 4*/5*
- Трансфер с аэропорта Сием-Рип до отеля и обратно
- Завтраки
Что не входит в цену
- Виза, оплачивается в аэропорту прибытия в Камбоджу: 30 $ с человека
- Авиаперелет Пхукет - Сием-Рип - Пхукет (прямой перелет с острова Пхукет). Авиаперелет по желанию мы для вас выкупим. По желанию подберем перелет со стыковкой через Куала Лумпур, или Бангкок (если он будет более бюджетный, и, если будет отсутствовать в наличии прямой перелет)
- Питание (кроме того, что в разделе Включено)
- Трансфер из теля Пхукета в аэропорт Пхукета и обратно (при необходимости трансфер организуем)
- По желанию дополнительно: посещение в глубине джунглей древних шаманских объектов. (+ 35$ c человека на 2-3 часа)
- Обязательная медицинская страховка
Место начала и завершения?
Международный аэропорт Пхукета
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Вылет с Пхукета до Сием-Рип. Однако перед бронированием, пожалуйста, посоветуйтесь с нами о занятости нашего гида в Камбодже и вариантах более бюджетного авиаперелета.
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- Программа может быть увеличена по количеству экскурсионных дней (обсуждаем данную возможность с вами дополнительно)
- Обратите внимание: виза для граждан РФ оплачивается в аэропорту прилета в Камбодже (см. раздел Не включено)
- По программе первого дня: вылет в Сием-Рип с Пхукета в 14.30
- Прибытие в 16.05 (прямой перелет) трансфер из аэропорта в отель заселение в отель ужин, в этот день мы ничего не планируем из экскурсионной программы. Она начнется рано утром второго дня путешествия
- Второй и третий день - экскурсионная программа
- Четвертый день - завтрак свободное время трансфер в аэропорт около 14.00 вылет на Пхукет в 16.50 прибытие на Пхукет в 18.35 (прямой перелет)
- Путешествие желательно планировать заблаговременно (спрос на данную программу высокий, важна занятость сопровождающего вас в Камбодже гида авиаперелет с Пхукета (чем больше времени до вылета, тем более вероятно купить удобный бюджетный билет и наоборот)
- Если необходимо организовать для вас трансфер из отеля Пхукета в аэропорт Пхукета и обратно по прилету на Пхукет в отель, пожалуйста, сообщите нам
- Отель проживания 4*, 5*, скромный. При желании возможно повысить класс номеров, обсудим это дополнительно
- Обратите внимание на наличие обязательной медицинской страховки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Пхукета
Похожие туры из Пхукета
С Пхукета к островам Краби: тур на катамаране только для вашей компании
Побывать в уединённых уголках Таиланда, отдохнуть на райских пляжах и порыбачить с борта
Начало: Пхукет, пристань Ао По Гранд Марина (восток остров...
23 ноя в 09:00
30 ноя в 09:00
$10 500 за всё до 8 чел.
Индивидуальное путешествие к озеру духов Чео Лан с трансфером из Пхукета
Отправиться в 4-часовое плавание на лодке, посетить пещерный храм и деревню морских людей
Начало: Пхукет, заберём вас из отеля, 8:00
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
$400 за человека
Двухдневный делюкс тур на острова Пхи Пхи, Краби и Джеймс Бонд
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 05:40
11 ноя в 05:30
$173 за человека