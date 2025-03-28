Экспресс-трип по островам Пхи-Пхи: живописные локации, пляжный отдых и фаер-шоу

Побывать на Майя Бэй, посетить огненное шоу и исследовать подводный мир
Это путешествие — настоящий билет в рай.

Белоснежные пляжи и бирюзовые воды острова Бамбу приглашают вас насладиться абсолютным покоем, а снорклинг в бухте Тонсай раскроет богатства подводного мира, где кораллы сияют
читать дальше

всеми оттенками радуги и кружат экзотические рыбки.

Мы побываем в местах съёмок фильма «Пляж», влюбимся в тишину и кристальную гладь лагуны Пиле и ощутим магию вечернего огненного шоу на острове Пхи-Пхи Дон. Завершим тур на острове Кхай Нок, удивляющем своей тропической красотой.

Экспресс-трип по островам Пхи-Пхи: живописные локации, пляжный отдых и фаер-шоу
Экспресс-трип по островам Пхи-Пхи: живописные локации, пляжный отдых и фаер-шоу
Экспресс-трип по островам Пхи-Пхи: живописные локации, пляжный отдых и фаер-шоу
Ближайшие даты:
28
мар1
апр5
апр8
апр12
апр15
апр19
апр
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Взять с собой: купальные принадлежности, пляжную обувь, полотенце, солнцезащитный крем, солнцезащитные очки, головной убор, сменную одежду, фото/видеокамеру, деньги на личные расходы и сувениры.

Проживание. 2- и 3-местное размещение в отеле Phi Phi Andaman Legacy Resort 3* с общим санузлом. Возможно 1-местное размещение за доплату.

*Фото отеля взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость входят завтраки, обеды и ужин. Также включены прохладительные напитки на борту. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на минивэне с кондиционером и спидботе.

Уровень сложности. Участие в туре запрещено беременным и людям, недавно перенёсшим операцию на позвоночник.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Остров Бамбу, бухта Тонсай, Майя Бэй, лагуна Пиле и фаер-шоу

Наше морское приключение начнётся с прибытия на пирс, где вас встретит гид. В ожидании отправления вам предложат лёгкий завтрак и познакомят с планом путешествия и правилами безопасности.

Вскоре окажемся на острове Бамбу (Bamboo). Здесь вас встретят ослепительно белые песчаные пляжи и прозрачная вода. Это идеальное место, чтобы расслабиться и сделать великолепные фотографии на фоне тропического рая.

Далее нас ждёт снорклинг в бухте Тонсай. Погружаясь в лазурные воды, вы сможете увидеть живописные коралловые сады и разноцветных рыб. После этого — остановка у пляжа с обезьянами, где прямо с борта лодки можно наблюдать за игривыми и дружелюбными местными обитателями, резвящимися на песке.

Следующим пунктом станет обед на острове Пхи-Пхи Дон. Затем направимся к бухте Ло Самах и высадимся на легендарном пляже Майя Бэй. Пройдя по тенистой тропе, вы окажетесь на потрясающем пляже, который прославился благодаря фильму «Пляж».

Далее вы посетите лагуну Пиле, глубоководную гавань с кристально чистой водой. Здесь вас ждут купание, прыжки с катера и безмятежное созерцание окружающей природы.

Наш путь пройдёт мимо Пещеры Викингов. Гид расскажет об удивительной истории этого места, где, по преданиям, находили приют мореплаватели. Также вы узнаете о редких птицах, которые обитают в этой загадочной пещере.

К вечеру вернёмся на остров Пхи-Пхи Дон и заселимся в отель. У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть или подняться на смотровую площадку, откуда открывается восхитительная панорама острова и моря.

День завершится ужином в отеле. Под успокаивающий шум волн вы сможете насладиться вкусной едой и восстановить силы. А в завершение вечера — захватывающее огненное шоу. Танцы с огнём станут яркой кульминацией дня.

Остров Бамбу, бухта Тонсай, Майя Бэй, лагуна Пиле и фаер-шоуОстров Бамбу, бухта Тонсай, Майя Бэй, лагуна Пиле и фаер-шоуОстров Бамбу, бухта Тонсай, Майя Бэй, лагуна Пиле и фаер-шоуОстров Бамбу, бухта Тонсай, Майя Бэй, лагуна Пиле и фаер-шоуОстров Бамбу, бухта Тонсай, Майя Бэй, лагуна Пиле и фаер-шоуОстров Бамбу, бухта Тонсай, Майя Бэй, лагуна Пиле и фаер-шоуОстров Бамбу, бухта Тонсай, Майя Бэй, лагуна Пиле и фаер-шоу
2 день

Кхай Нок

Утром — завтрак и свободное время, чтобы ощутить умиротворённую атмосферу острова. После выселения из отеля вас ждёт обед, а затем отправление на остров Кхай Нок. Этот живописный уголок станет заключительным аккордом нашего путешествия. Здесь вы сможете понежиться на пляже и изучить подводный мир.

Время возвращаться на пирс, откуда вас доставят в отель. До новых встреч!

Кхай НокКхай НокКхай НокКхай Нок

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$200
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды, ужин
  • Трансфер из/до отеля (кроме северной части)
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Таиланда
  • Остальное питание
  • Трансфер из/до отелей северной части
  • 1-местное размещение
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пхукет, ваше место проживания, время оговаривается индивидуально
Завершение: Пхукет, ваше место проживания, после 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 37 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Пхукета

Двухдневный делюкс тур на острова Пхи Пхи, Краби и Джеймс Бонд
1.5 день
95 отзывов
Двухдневный делюкс тур на острова Пхи Пхи, Краби и Джеймс Бонд
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 05:40
24 мар в 05:30
$143 за человека
Входной билет в аквапарк «Андаманда» + трансфер
1 день
35 отзывов
Билеты
Входной билет в аквапарк «Андаманда» + трансфер
Начало: Ваш отель
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 12:00
24 мар в 10:00
от $47.50 за билет
Два дня на островах Пхи Пхи с ночной программой и файер шоу
1 день 4 часа
1 отзыв
Два дня на островах Пхи Пхи с ночной программой и файер шоу
Начало: Ваш отель
Расписание: По понедельникам, средам, пятницам, субботам в 8:00
24 мар в 08:00
26 мар в 08:00
$190 за билет