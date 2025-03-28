Белоснежные пляжи и бирюзовые воды острова Бамбу приглашают вас насладиться абсолютным покоем, а снорклинг в бухте Тонсай раскроет богатства подводного мира, где кораллы сияют
Описание тура
Организационные детали
Взять с собой: купальные принадлежности, пляжную обувь, полотенце, солнцезащитный крем, солнцезащитные очки, головной убор, сменную одежду, фото/видеокамеру, деньги на личные расходы и сувениры.
Проживание. 2- и 3-местное размещение в отеле Phi Phi Andaman Legacy Resort 3* с общим санузлом. Возможно 1-местное размещение за доплату.
*Фото отеля взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость входят завтраки, обеды и ужин. Также включены прохладительные напитки на борту. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на минивэне с кондиционером и спидботе.
Уровень сложности. Участие в туре запрещено беременным и людям, недавно перенёсшим операцию на позвоночник.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Не нужна.
Программа тура по дням
Остров Бамбу, бухта Тонсай, Майя Бэй, лагуна Пиле и фаер-шоу
Наше морское приключение начнётся с прибытия на пирс, где вас встретит гид. В ожидании отправления вам предложат лёгкий завтрак и познакомят с планом путешествия и правилами безопасности.
Вскоре окажемся на острове Бамбу (Bamboo). Здесь вас встретят ослепительно белые песчаные пляжи и прозрачная вода. Это идеальное место, чтобы расслабиться и сделать великолепные фотографии на фоне тропического рая.
Далее нас ждёт снорклинг в бухте Тонсай. Погружаясь в лазурные воды, вы сможете увидеть живописные коралловые сады и разноцветных рыб. После этого — остановка у пляжа с обезьянами, где прямо с борта лодки можно наблюдать за игривыми и дружелюбными местными обитателями, резвящимися на песке.
Следующим пунктом станет обед на острове Пхи-Пхи Дон. Затем направимся к бухте Ло Самах и высадимся на легендарном пляже Майя Бэй. Пройдя по тенистой тропе, вы окажетесь на потрясающем пляже, который прославился благодаря фильму «Пляж».
Далее вы посетите лагуну Пиле, глубоководную гавань с кристально чистой водой. Здесь вас ждут купание, прыжки с катера и безмятежное созерцание окружающей природы.
Наш путь пройдёт мимо Пещеры Викингов. Гид расскажет об удивительной истории этого места, где, по преданиям, находили приют мореплаватели. Также вы узнаете о редких птицах, которые обитают в этой загадочной пещере.
К вечеру вернёмся на остров Пхи-Пхи Дон и заселимся в отель. У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть или подняться на смотровую площадку, откуда открывается восхитительная панорама острова и моря.
День завершится ужином в отеле. Под успокаивающий шум волн вы сможете насладиться вкусной едой и восстановить силы. А в завершение вечера — захватывающее огненное шоу. Танцы с огнём станут яркой кульминацией дня.
Кхай Нок
Утром — завтрак и свободное время, чтобы ощутить умиротворённую атмосферу острова. После выселения из отеля вас ждёт обед, а затем отправление на остров Кхай Нок. Этот живописный уголок станет заключительным аккордом нашего путешествия. Здесь вы сможете понежиться на пляже и изучить подводный мир.
Время возвращаться на пирс, откуда вас доставят в отель. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$200
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды, ужин
- Трансфер из/до отеля (кроме северной части)
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Таиланда
- Остальное питание
- Трансфер из/до отелей северной части
- 1-местное размещение
- Личные расходы