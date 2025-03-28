Наше морское приключение начнётся с прибытия на пирс, где вас встретит гид. В ожидании отправления вам предложат лёгкий завтрак и познакомят с планом путешествия и правилами безопасности.

Вскоре окажемся на острове Бамбу (Bamboo). Здесь вас встретят ослепительно белые песчаные пляжи и прозрачная вода. Это идеальное место, чтобы расслабиться и сделать великолепные фотографии на фоне тропического рая.

Далее нас ждёт снорклинг в бухте Тонсай. Погружаясь в лазурные воды, вы сможете увидеть живописные коралловые сады и разноцветных рыб. После этого — остановка у пляжа с обезьянами, где прямо с борта лодки можно наблюдать за игривыми и дружелюбными местными обитателями, резвящимися на песке.

Следующим пунктом станет обед на острове Пхи-Пхи Дон. Затем направимся к бухте Ло Самах и высадимся на легендарном пляже Майя Бэй. Пройдя по тенистой тропе, вы окажетесь на потрясающем пляже, который прославился благодаря фильму «Пляж».

Далее вы посетите лагуну Пиле, глубоководную гавань с кристально чистой водой. Здесь вас ждут купание, прыжки с катера и безмятежное созерцание окружающей природы.

Наш путь пройдёт мимо Пещеры Викингов. Гид расскажет об удивительной истории этого места, где, по преданиям, находили приют мореплаватели. Также вы узнаете о редких птицах, которые обитают в этой загадочной пещере.

К вечеру вернёмся на остров Пхи-Пхи Дон и заселимся в отель. У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть или подняться на смотровую площадку, откуда открывается восхитительная панорама острова и моря.

День завершится ужином в отеле. Под успокаивающий шум волн вы сможете насладиться вкусной едой и восстановить силы. А в завершение вечера — захватывающее огненное шоу. Танцы с огнём станут яркой кульминацией дня.