Встречаемся на пристани Ао По Гранд Марина (Ao Po Grand Marina). После сбора и знакомства будет брифинг и инструктаж по технике безопасности. В 10:00 выходим в море.

Наш путь лежит в бухту Майя Бэй (Maya Bay) на Пхи-Пхи. Туда, где снимался фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Но сначала нас ждёт живописное путешествие в 28 морских миль. По пути полюбуемся островом Кох Кхай Най (Koh Khai Nai) и искупаемся. Также можно порыбачить и поймать тунца.

На ночь остановимся на острове Пхи-Пхи Дон (Phi Phi Don) — зажигательном месте в Таиланде с дискотеками, пляжными вечеринками, фаер-шоу и многим другим.