Туда, где снимали «Пляж» с Леонардо Ди Каприо: тур на катамаране только для вас

Отдохнуть на райском пляже в Майя Бэй на острове Пхи-Пхи, поймать тунца и посетить тусовочное место
Отправимся в морское путешествие до жаркого Пхи-Пхи, в райскую бухту Майя Бэй — именно здесь снимали фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо.

Стартуем от Пхукета на комфортабельном парусно-моторном катамаране, который станет
вашим плавучим домом на эти 2 дня.

По пути увидим другие острова и остановимся на Пхи-Пхи Дон, зажигательном месте в Таиланде с дискотеками и пляжными вечеринками. А утро уже встретим на белоснежном песке Майя Бэй.

Здесь у вас будет полдня, чтобы вдоволь накупаться в прозрачной воде и рассмотреть тропических рыбок. Также на борту всегда в вашем распоряжении есть удочки для морской рыбалки.

Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Не забудьте взять с собой крем от солнца, головной убор и купальные принадлежности.

Программа тура по дням

1 день

С Пхукета на Пхи-Пхи, рыбалка и зажигательный вечер

Встречаемся на пристани Ао По Гранд Марина (Ao Po Grand Marina). После сбора и знакомства будет брифинг и инструктаж по технике безопасности. В 10:00 выходим в море.

Наш путь лежит в бухту Майя Бэй (Maya Bay) на Пхи-Пхи. Туда, где снимался фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Но сначала нас ждёт живописное путешествие в 28 морских миль. По пути полюбуемся островом Кох Кхай Най (Koh Khai Nai) и искупаемся. Также можно порыбачить и поймать тунца.

На ночь остановимся на острове Пхи-Пхи Дон (Phi Phi Don) — зажигательном месте в Таиланде с дискотеками, пляжными вечеринками, фаер-шоу и многим другим.

2 день

Райское место, где снимали «Пляж» с Леонардо Ди Каприо

Рано утром продолжим наш путь до бухты Майя Бэй. Сегодня вы позавтракаете с невероятно красивыми видами — такое начало дня вы точно запомните. Насладитесь моментом, искупаетесь и позагораете на белоснежном песке. Желающие смогут заняться снорклингом. Прозрачная вода позволяет хорошо рассмотреть тропических рыбок и морской мир.

В 13:00 пообедаем, после чего отправимся обратно. Удочки — в вашем распоряжении.

К 18:00 вернёмся на Пхукет.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на катамаране
  • Питание
  • Топливо и другие расходы на катамаран
  • Ласты, маски для снорклинга
  • Удочки для морской рыбалки
  • Посещение всех локаций по программе
  • Работа опытного экипажа
Что не входит в цену
  • Дорога до пристани и обратно в ваш город/отель
  • Билеты в национальные парки
  • Дополнительные развлечения
  • Алкогольные напитки
  • Тур проводится только для вашей компании от 2 человек. Старт возможен ежедневно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пхукет, пристань Ао По Гранд Марина (восток острова), 9:00
Завершение: Пхукет, пристань Ао По Гранд Марина (восток острова), 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — ваш гид на Пхукете
Много лет я приезжал на Пхукет как турист. И этот остров стал моим домом. За эти годы посетил много красивых мест и хочу своими знаниями и впечатлениями поделиться с гостями острова. Сейчас я капитан парусного катамарана. Предлагаю совершить увлекательное морское путешествие на моём комфортабельном судне.
