Вас ждёт уютное знакомство на уединённом пляже с золотым песком и видом на море, после чего начнётся путешествие по природным чудесам острова.
Вы пройдёте через просторную пещеру со смелым лазом, прогуляетесь
Вы пройдёте через просторную пещеру со смелым лазом, прогуляетесь
Описание тураЭто сбалансированный маршрут от Пхукета до Краби и обратно с остановками в красивых и вкусных местах. В маршруте есть жемчужины провинции и места без единого туриста. Экскурсия отлично подойдет тем, кто не любит толпы туристов и хочет увидеть настоящий "неприлизанный" Таиланд! Вас ждет • посещение древней пещеры, когда-то являющейся частью морского океана, - легкая прогулка в священный лес в древними деревьями-гигантами и пещерными монашескими кельями, • купание в природном горячем источнике-водопаде в естественных ваннах, • сплав на каяках по горному озеру и мангровым лесам, • посещение красочного пещерного монастыря • посещение буддийского храмового комплеса с видом на горы в море Важная информация: Можно подкорректировать маршрут, исходя их ваших желаний. От этого будет меняться его стоимость. У каждого свой вкус и кошелек, поэтому стоимость еды, отелей и входов в нацпарки оплачивается отдельно
Выезд из Вашего отеля с 7:00 до 9:00. Если позднее, то не все локации за день можно успеть
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Светлая сквозная пещера
- Каякинг на горном озере
- Горячие источники
- Священные деревья-гиганты
- Пещерные монашеские кельи
- Панорамный храм с видом на море и горы
- Красочный пещерный монастырь
Что не входит в цену
- Проживание
- Питание
- Билеты в национальные парки
Место начала и завершения?
Пхукет
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд из Вашего отеля с 7:00 до 9:00. Если позднее, то не все локации за день можно успеть
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Можно подкорректировать маршрут, исходя их ваших желаний. От этого будет меняться его стоимость
- У каждого свой вкус и кошелек, поэтому стоимость еды, отелей и входов в нацпарки оплачивается отдельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Пхукета
Похожие туры из Пхукета
С Пхукета к островам Краби: тур на катамаране только для вашей компании
Побывать в уединённых уголках Таиланда, отдохнуть на райских пляжах и порыбачить с борта
Начало: Пхукет, пристань Ао По Гранд Марина (восток остров...
28 дек в 08:00
7 янв в 08:00
$10 500 за всё до 8 чел.
Индивидуальное путешествие к озеру духов Чео Лан с трансфером из Пхукета
Отправиться в 4-часовое плавание на лодке, посетить пещерный храм и деревню морских людей
Начало: Пхукет, заберём вас из отеля, 8:00
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
$400 за человека
Двухдневный делюкс тур на острова Пхи Пхи, Краби и Джеймс Бонд
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 05:30
20 дек в 05:30
$173 за человека