Мы отправляемся в двухдневное путешествие по одной из самых ярких провинций Таиланда — Краби.
Здесь мы сможем посетить древние храмы, познакомившись с верованиями и традициями народа, прогуляемся по колоритным национальным паркам, попробуем местную кухню и, конечно, сделаем множество фотографий на память — природа здесь фотогенична и всегда привлекает внимание туристов.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Путешествие по солнечной провинцииДвухдневное путешествие станет идеальной возможностью для знакомства с провинцией Краби. Мы прогуляемся по национальному парку, попробуем тайскую кухню, узнаем о традициях, верованиях и нравах местных жителей. За все время пребывания здесь вы:
- посетите известный храм «Пещера тигра»;
- подниметесь на одну из самых красивых смотровых площадок — Самет Нангши;
- на лодках доберетесь до пещер, где спрятаны древние рисунки, сделанные еще 3000 лет назад;
- отдохнете, искупавшись в горячих источниках. Для проживания вам подберут комфортный отель, а предоставленный транспорт обеспечит вам быструю дорогу к объектам экскурсии. Важная информация Возьмите с собой питьевую воду, полотенце, купальники, деньги на доп. расходы.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Ват Суван Куха
- Храм «Пещера тигра»
- Парк Вам Пхи Хуа
- Смотровая площадка Самет Нангши
- Мост «Дорога в Рай»
Что включено
- Индивидуальный трансфер
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты
- Аренда лодки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас из отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
