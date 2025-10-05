Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Мы отправляемся в двухдневное путешествие по одной из самых ярких провинций Таиланда — Краби.



Здесь мы сможем посетить древние храмы, познакомившись с верованиями и традициями народа, прогуляемся по колоритным национальным паркам, попробуем местную кухню и, конечно, сделаем множество фотографий на память — природа здесь фотогенична и всегда привлекает внимание туристов.