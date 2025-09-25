Что вас ждёт? Откройте для себя сердце Филиппин на экскурсии, которая проведёт вас через века истории и покажет Манилу с самых разных сторон — от древних колониальных построек до современных районов. Это путешествие подарит вам настоящие сокровища культуры: мы посетим старинный район Интрамурос, где каждый камень пропитан атмосферой колониальной эпохи, узнаем о традициях и укладе жизни филиппинцев, заглянем в тематический музей, воссоздающий аристократическую атмосферу XVIII века. Вы окунётесь в мир прошлого и настоящего Манилы, узнаете, как четырёхвековое испанское правление и американское влияние изменили облик города, и почувствуете его душу на панорамных площадках с видом на Манильский залив. Завершит путешествие ужин в ресторане, где филиппинская и испанская культуры переплетаются в колоритных блюдах и национальных напитках. Особенности экскурсии • Прогулка по древнему форт-интрамуросу и Сантьяго, знакомство с историей обороны города.

Погружение в быт филиппинской знати в тематическом музее.

Современные виды на Манильский залив с панорамных площадок и прогулка по ультрасовременному кварталу Бонифасио Глобал Сити.

Шоппинг и сувениры от местных мастеров, которые передают дух и самобытность Филиппин.

• Традиционный ужин с испано-филиппинскими блюдами и фольклорная музыка. Важная информация:

Старт программы проводится из следующих городов: Пхукет, Бангкок, Паттайя, Куала Лумпур, Сингапур, Ханой, Хошимин.