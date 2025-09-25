Мои заказы

Манила - душа и истории древнего мегаполиса (3 дня и 2 ночи)

Манила - душа и истории древнего мегаполиса
Погрузитесь в многоликий мир Манилы, где колониальная эпоха оживает в древних стенах Интрамуроса, а современные небоскрёбы соседствуют с уютными зелёными парками.

Вы пройдёте по старинным улочкам, ощутите дух города на панорамных
читать дальше

площадках с видом на залив и откроете для себя колоритную культуру филиппинцев.

Завершит день ужин в ресторане, где вкусы Филиппин переплетаются с испанским наследием, оставляя с собой тёплое послевкусие открытого сердца Филиппин.

Манила - душа и истории древнего мегаполиса (3 дня и 2 ночи)
Манила - душа и истории древнего мегаполиса (3 дня и 2 ночи)
Манила - душа и истории древнего мегаполиса (3 дня и 2 ночи)
Ближайшие даты:
24
сен25
сен26
сен27
сен28
сен29
сен30
сен
Время начала: 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00

Описание тура

Что вас ждёт? Откройте для себя сердце Филиппин на экскурсии, которая проведёт вас через века истории и покажет Манилу с самых разных сторон — от древних колониальных построек до современных районов. Это путешествие подарит вам настоящие сокровища культуры: мы посетим старинный район Интрамурос, где каждый камень пропитан атмосферой колониальной эпохи, узнаем о традициях и укладе жизни филиппинцев, заглянем в тематический музей, воссоздающий аристократическую атмосферу XVIII века. Вы окунётесь в мир прошлого и настоящего Манилы, узнаете, как четырёхвековое испанское правление и американское влияние изменили облик города, и почувствуете его душу на панорамных площадках с видом на Манильский залив. Завершит путешествие ужин в ресторане, где филиппинская и испанская культуры переплетаются в колоритных блюдах и национальных напитках. Особенности экскурсии • Прогулка по древнему форт-интрамуросу и Сантьяго, знакомство с историей обороны города.
  • Погружение в быт филиппинской знати в тематическом музее.
  • Современные виды на Манильский залив с панорамных площадок и прогулка по ультрасовременному кварталу Бонифасио Глобал Сити.
  • Шоппинг и сувениры от местных мастеров, которые передают дух и самобытность Филиппин.

• Традиционный ужин с испано-филиппинскими блюдами и фольклорная музыка. Важная информация:

Старт программы проводится из следующих городов: Пхукет, Бангкок, Паттайя, Куала Лумпур, Сингапур, Ханой, Хошимин.

Ежедневно согласно расписанию.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Интрамурос
  • Форт Сантьяго
  • Тематический музей быта XVIII века
  • Бонифасио Глобал Сити
  • Панорамная площадка с видом на Манильский залив
Что включено
  • Трансфер
  • Авиабилеты
  • Отель
  • Услуги русскоязычного гида
  • Обзорная программа
  • Входные билеты
  • Страховка
  • Питание (завтраки, ужины)
Что не входит в цену
  • Обеды - $10-20, в зависимости от выбранного заведения и пожеланий путешественников
  • Доплата за одноместное размещение в отеле - $110
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно согласно расписанию.
Экскурсия длится около 2 дней 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Старт программы проводится из следующих городов: Пхукет
  • Бангкок
  • Паттайя
  • Куала Лумпур
  • Сингапур
  • Ханой
  • Хошимин
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Пхукета

Похожие туры из Пхукета

Национальный парк Као Сок и озеро Чео Лан: тур на 2 дня 1 ночь
На автобусе
1.5 день
13 отзывов
Национальный парк Као Сок и озеро Чео Лан: тур на 2 дня 1 ночь
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
25 сен в 07:00
27 сен в 07:00
$168.20 за человека
Восточные бриллианты - Сингапур и Гонконг (3 дня и 2 ночи)
2 дня 16 часов
Восточные бриллианты - Сингапур и Гонконг (3 дня и 2 ночи)
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Ежедневно с 04:00 до 05:00.
Завтра в 04:00
25 сен в 04:00
$1600 за человека
«Чудеса Андаманского моря» - программа comfort, 2 дня 1 ночь
1.5 день
«Чудеса Андаманского моря» - программа comfort, 2 дня 1 ночь
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Каждый день в 7:00
Завтра в 05:30
25 сен в 05:30
$290 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры на Пхукете
Все туры из Пхукета