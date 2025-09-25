Погрузитесь в многоликий мир Манилы, где колониальная эпоха оживает в древних стенах Интрамуроса, а современные небоскрёбы соседствуют с уютными зелёными парками.
Вы пройдёте по старинным улочкам, ощутите дух города на панорамных
Время начала: 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00
Описание тура
Что вас ждёт? Откройте для себя сердце Филиппин на экскурсии, которая проведёт вас через века истории и покажет Манилу с самых разных сторон — от древних колониальных построек до современных районов. Это путешествие подарит вам настоящие сокровища культуры: мы посетим старинный район Интрамурос, где каждый камень пропитан атмосферой колониальной эпохи, узнаем о традициях и укладе жизни филиппинцев, заглянем в тематический музей, воссоздающий аристократическую атмосферу XVIII века. Вы окунётесь в мир прошлого и настоящего Манилы, узнаете, как четырёхвековое испанское правление и американское влияние изменили облик города, и почувствуете его душу на панорамных площадках с видом на Манильский залив. Завершит путешествие ужин в ресторане, где филиппинская и испанская культуры переплетаются в колоритных блюдах и национальных напитках. Особенности экскурсии • Прогулка по древнему форт-интрамуросу и Сантьяго, знакомство с историей обороны города.
- Погружение в быт филиппинской знати в тематическом музее.
- Современные виды на Манильский залив с панорамных площадок и прогулка по ультрасовременному кварталу Бонифасио Глобал Сити.
- Шоппинг и сувениры от местных мастеров, которые передают дух и самобытность Филиппин.
• Традиционный ужин с испано-филиппинскими блюдами и фольклорная музыка. Важная информация:
Старт программы проводится из следующих городов: Пхукет, Бангкок, Паттайя, Куала Лумпур, Сингапур, Ханой, Хошимин.
Ежедневно согласно расписанию.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Интрамурос
- Форт Сантьяго
- Тематический музей быта XVIII века
- Бонифасио Глобал Сити
- Панорамная площадка с видом на Манильский залив
Что включено
- Трансфер
- Авиабилеты
- Отель
- Услуги русскоязычного гида
- Обзорная программа
- Входные билеты
- Страховка
- Питание (завтраки, ужины)
Что не входит в цену
- Обеды - $10-20, в зависимости от выбранного заведения и пожеланий путешественников
- Доплата за одноместное размещение в отеле - $110
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно согласно расписанию.
Экскурсия длится около 2 дней 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Старт программы проводится из следующих городов: Пхукет
- Бангкок
- Паттайя
- Куала Лумпур
- Сингапур
- Ханой
- Хошимин
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
