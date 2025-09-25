Мои заказы

Восточные бриллианты - Сингапур и Гонконг (3 дня и 2 ночи)

Восточные бриллианты - Сингапур и Гонконг
Этот уникальный тур перенесёт вас в сердце Азии, где роскошь встречается с традициями, а современные технологии гармонируют с природными красотами. Вас ждёт комфортабельный перелёт в Сингапур и отдых в центре
читать дальше

города.

После насыщенного дня и ночи в городе будущего вас ждёт Гонконг — город, живущий на границе культур, с его знаменитым горизонтом, викторианской архитектурой и бескрайними возможностями для шопинга. Погрузитесь в атмосферу двух самых впечатляющих мегаполисов Азии!

Восточные бриллианты - Сингапур и Гонконг (3 дня и 2 ночи)
Восточные бриллианты - Сингапур и Гонконг (3 дня и 2 ночи)
Восточные бриллианты - Сингапур и Гонконг (3 дня и 2 ночи)
Ближайшие даты:
24
сен25
сен26
сен27
сен28
сен29
сен30
сен
Время начала: 04:00, 04:30, 05:00

Описание тура

Что вас ждёт? Откройте для себя очарование двух ярчайших городов Азии за три дня! Совершите увлекательное путешествие из Таиланда в Сингапур и Гонконг с комфортом и заботой о деталях. Вы будете очарованы ультрасовременной атмосферой Сингапура, его футуристическими садами и насыщенной культурой, а также энергией Гонконга с его неповторимыми небоскрёбами и чарующим видом на Викторию Харбор.

Ежедневно с 04:00 до 05:00.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сингапур:
  • Городские небоскрёбы и знаменитые Сады у залива
  • Национальный музей Сингапура
  • Удобный фудкорт с местной кухней недалеко от отеля
  • Улицы города
  • Гонконг:
  • Виктория Харбор
  • Пешеходные районы с бутиками и ресторанами
  • Виды на остров Гонконг и небоскрёбы
Что включено
  • Авиабилеты
  • Проживание в отелях 4*
  • Завтраки
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Обеды, ужины
  • Доплата за одноместное размещение в отеле - ฿7500
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 04:00 до 05:00.
Экскурсия длится около 2 дней 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Пхукета

Похожие туры из Пхукета

Национальный парк Као Сок и озеро Чео Лан: тур на 2 дня 1 ночь
На автобусе
1.5 день
13 отзывов
Национальный парк Као Сок и озеро Чео Лан: тур на 2 дня 1 ночь
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
25 сен в 07:00
27 сен в 07:00
$168.20 за человека
Сингапур на 2 дня из Пхукета
На автобусе
2 дня
Сингапур на 2 дня из Пхукета
Начало: Ваш отель
Расписание: Экскурсия в даты и время по согласованию с гидом
25 сен в 09:00
26 сен в 09:00
$900 за человека
Острова Джеймса Бонда + Краби + Пхи Пхи 2 дня 1 ночь VIP программа
1.5 день
Острова Джеймса Бонда + Краби + Пхи Пхи 2 дня 1 ночь VIP программа
Начало: Трансфер из Вашего Отеля
Расписание: Каждый день
25 сен в 09:00
26 сен в 09:00
$5463.60 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры на Пхукете
Все туры из Пхукета