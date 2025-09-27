Двухдневный тур по красотам Таиланда.
Вы посетите национальный парк Кхао Сок, покатаетесь на лодке по озеру Чео Лан, которое приведет вас к плавучей деревне.
Мы познакомимся с культурой и верованиями народа, отправившись
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Вдали от городов и шумаМы предлагаем вам покинуть шумную цивилизацию и отправиться в одно из красивейших мест Тайланда — озеро Чео Лан. Здесь нет толп людей, суеты на дорогах и лишнего шума — только чистое небо, звуки природы и сказочные виды на окрестности. Вы будете проживать в настоящем бунгало, а комфортный транспорт доставит вас к объектам экскурсии. Вас ждут древнейшие в мире тропические леса, смотровые площадки, храмы и визитная карточка Тайланда — скала Гуининь. Важная информация Возьмите с собой питьевую воду и деньги на доп. расходы.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Ват Суван Куха
- Храм Банг Рианг
- Cкала Гуининь
- Кхао Сок
- Слоновья ферма
- Плавучая деревня
Что включено
- Индивидуальный трансфер
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас из отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
