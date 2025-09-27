Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Вы посетите национальный парк Кхао Сок, покатаетесь на лодке по озеру Чео Лан, которое приведет вас к плавучей деревне.



Мы познакомимся с культурой и верованиями народа, отправившись читать дальше к храмам Банг Рианг и Ват Суван Куха — их уникальная архитектура, статуи и резьба поражают многих туристов.



При желании вы сможете покататься на каяке, устроить настоящее вечернее сафари и отправиться на слоновую ферму. Двухдневный тур по красотам Таиланда.Вы посетите национальный парк Кхао Сок, покатаетесь на лодке по озеру Чео Лан, которое приведет вас к плавучей деревне.Мы познакомимся с культурой и верованиями народа, отправившись

Денис Ваш гид на Пхукете Написать вопрос Индивидуальный тур Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 дня Размер группы 1-4 человека $1400 за тур Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура Вдали от городов и шума Мы предлагаем вам покинуть шумную цивилизацию и отправиться в одно из красивейших мест Тайланда — озеро Чео Лан. Здесь нет толп людей, суеты на дорогах и лишнего шума — только чистое небо, звуки природы и сказочные виды на окрестности. Вы будете проживать в настоящем бунгало, а комфортный транспорт доставит вас к объектам экскурсии. Вас ждут древнейшие в мире тропические леса, смотровые площадки, храмы и визитная карточка Тайланда — скала Гуининь. Важная информация Возьмите с собой питьевую воду и деньги на доп. расходы.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату