Описание тура Море здесь дышит мягко, будто само ведёт вас к новым горизонтам. Путешествие Сокровища Андаманского моря 2026 — это неделя под парусами по самым живописным островам Андаманского моря, где белоснежные пляжи встречаются с лазурной водой, а утро начинается с крика чаек и аромата свежего кофе. Маршрут проходит между Пхукетом, Симиланами, Ко Бонч и Ко Мианг — островами, о которых мечтают дайверы и фотографы. Вы будете купаться в прозрачных лагунах, плавать среди коралловых садов, наблюдать закаты, когда небо становится огненно-розовым, и наслаждаться тишиной открытого моря. На борту катамарана Lagoon 620 всё продумано до мелочей: просторные каюты, мягкие лежаки на палубе, шеф-повар, готовящий блюда тайской кухни из свежей рыбы и ананасов. Утром — йога и плавание, днём — острова и приключения, вечером — тёплый ветер, музыка и разговоры под звёздами. Это путешествие для тех, кто ищет баланс между активностью и покоем. Здесь нет суеты, только вы, море и абсолютная свобода. Сокровища Андаманского моря 2026 — когда каждый день похож на мечту, и каждый рассвет начинается с благодарности. Важная информация: Стоимость экскурсии за 1 человека исчисляется в евро: с 13.01.2026 до 22.02.2026 - 4520 € с 04.03.2026 до 14.03.2026 - 3895 € с 14.03.2026 до 24.03.2026 - 3580 € с 02.11.2026 до 12.11.2026 - 3555 € с 12.11.2026 до 22.11.2026 - 3987 € с 22.11.2026 до 22.12.2026 - 4160 € Катамаран может быть заменен в соответствии с количеством гостей. Цена указана за человека при двухместном размещении. Если вы путешествуете в одиночку, цена будет выше- уточняйте при заказе.

Круиз длится 11 дней. Каждый день на катамаране мы посещаем одно-два новых места. Заходим в красивые бухты, бросаем якорь у живописных островков. Выбрать дату