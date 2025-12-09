11 дней под парусами по Андаманскому морю: Пхукет, Краби, Пхи-Пхи и райские острова
Описание тураМоре здесь дышит мягко, будто само ведёт вас к новым горизонтам. Путешествие Сокровища Андаманского моря 2026 — это неделя под парусами по самым живописным островам Андаманского моря, где белоснежные пляжи встречаются с лазурной водой, а утро начинается с крика чаек и аромата свежего кофе. Маршрут проходит между Пхукетом, Симиланами, Ко Бонч и Ко Мианг — островами, о которых мечтают дайверы и фотографы. Вы будете купаться в прозрачных лагунах, плавать среди коралловых садов, наблюдать закаты, когда небо становится огненно-розовым, и наслаждаться тишиной открытого моря. На борту катамарана Lagoon 620 всё продумано до мелочей: просторные каюты, мягкие лежаки на палубе, шеф-повар, готовящий блюда тайской кухни из свежей рыбы и ананасов. Утром — йога и плавание, днём — острова и приключения, вечером — тёплый ветер, музыка и разговоры под звёздами. Это путешествие для тех, кто ищет баланс между активностью и покоем. Здесь нет суеты, только вы, море и абсолютная свобода. Сокровища Андаманского моря 2026 — когда каждый день похож на мечту, и каждый рассвет начинается с благодарности. Важная информация: Стоимость экскурсии за 1 человека исчисляется в евро: с 13.01.2026 до 22.02.2026 - 4520 € с 04.03.2026 до 14.03.2026 - 3895 € с 14.03.2026 до 24.03.2026 - 3580 € с 02.11.2026 до 12.11.2026 - 3555 € с 12.11.2026 до 22.11.2026 - 3987 € с 22.11.2026 до 22.12.2026 - 4160 € Катамаран может быть заменен в соответствии с количеством гостей. Цена указана за человека при двухместном размещении. Если вы путешествуете в одиночку, цена будет выше- уточняйте при заказе.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на катамаране
- Услуги капитана и профессиональных шкиперов
- Полный пансион (завтрак, обед, ужин), включая напитки + бонус 1 местный алкогольный коктейль вечером каждому гостю
- Постельное белье и полотенце каждому участнику
- Водные виды спорта на борту: снаряжение для снорклинга, 2 сапа и 1 каяк
- Расходные материалы для яхты (дизельное топливо, топливо и вода)
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Личные расходы на берегу
- Трансфер от и до аэропорта
Место начала и завершения?
Пхукет
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 дней 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
