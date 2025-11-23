В полдень встретимся в марине на востоке Пхукета. Вы прослушаете инструктаж по безопасности и разместитесь в каютах. Уже через час мы начнём круиз и выйдем в Андаманское море.

Держим путь в залив Пханг Нга со множеством известняковых островов, расселин и лагун. Остановимся у берегов Панака с мангровыми зарослями, при желании можно пройти через пещеру (за доплату). Заглянем на лобстерную ферму и к ужину прибудем к побережью Хонга, где бросим якорь.