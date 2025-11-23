Будем лавировать между обитаемыми и безлюдными островами на парусном катамаране и купаться в чистейших водах Андаманского моря, а при желании
Описание тура
Организационные детали
Обратите внимание: стоимость тура зависит от даты проведения и категории каюты. Стоимость составляет (носовая каюта, за человека при 2-местном размещении): до 13.12 — 169 000 ₽, 27.12-3.01 — 220 000 ₽, 3.01-10.01 — 210 000 ₽
Программа тура по дням
Острова Пхукет, Панак, Хонг
В полдень встретимся в марине на востоке Пхукета. Вы прослушаете инструктаж по безопасности и разместитесь в каютах. Уже через час мы начнём круиз и выйдем в Андаманское море.
Держим путь в залив Пханг Нга со множеством известняковых островов, расселин и лагун. Остановимся у берегов Панака с мангровыми зарослями, при желании можно пройти через пещеру (за доплату). Заглянем на лобстерную ферму и к ужину прибудем к побережью Хонга, где бросим якорь.
Острова Хонг, Явасам, Чикен, полуостров Рейли
Высадимся на остров Хонг с шикарным пляжем и смотровой, откуда открывается впечатляющая панорама залива Пханг Нга. Есть шанс встретить птиц, ящериц и гиббонов.
Перейдём к Явасаму, окружённому коралловым рифом, — отличное место для снорклинга и прогулки на сапе. Следующая остановка — полуостров Рейли, отрезанный от материка джунглями. Полюбуемся отвесными скалами, невероятным цветом моря, увидим священную пещеру принцессы Прананг.
Завершим день у берегов Чикена с причудливым утёсом, напоминающим курицу. Здесь искупаемся и поужинаем.
Острова Бамбук, Бида Нок, архипелаг Пхипхи
Начнём день у островов Бамбук и Бида Нок. Поплаваем с маской и, возможно, встретим безопасных для людей чернопёрых рифовых акул.
Затем возьмём курс к архипелагу Пхипхи. Выйдем на сушу в бухте Майя Бэй, известной благодаря фильму «Пляж» с Леонардо Ди Каприо, и увидим пещеру Викингов (за доплату).
После обеда причалим к острову Пхи-Пхи-Дон, который славится оживлённой атмосферой. Вечером можем погулять по берегу, заглянуть в кафе и магазины, посмотреть фаер-шоу.
Остров Пхи-Пхи-Дон, архипелаги Хаа, Рок
Утром перед отправлением рекомендуем подняться на смотровую площадку Пхи-Пхи-Дон (за доплату). Треккинг займёт около 2-х часов, но панорама того стоит.
Далее — 3-часовой переход к архипелагу Хаа. Здесь прозрачная вода и богатый подводный мир: прямо с борта можно рассмотреть черепах, разноцветных рыбок, коралловые сады.
Ещё один 3-часовой переход, и мы окажемся у островов Рок. Вечер проведём за ужином, играми и наблюдением за звёздным небом.
Архипелаг Рок
Весь день проведём у островов Рок Най и Рок Нок, соединённых песчаной отмелью. Чистая вода, красивые пляжи и водопад, стекающий в море, создают здесь уникальную атмосферу. Мы займёмся снорклингом, а после обеда можем прогуляться по побережью (за доплату). Тут стоит отдохнуть в тени пальм, подняться на смотровую или поискать местных жителей — варанов.
Остров Рача-Яй
После завтрака начнём обратный путь. Во время перехода порыбачим: в Андаманском море водятся тунцы, махи-махи, барракуды и парусники. Всё, что поймаем, повар приготовит на обед или ужин.
К вечеру прибудем к берегам Рача-Яй. Здесь можно покататься на сапе, заняться дайвингом или пробраться вглубь острова в поисках буйволов или варанов.
Острова Рача-Яй, Рача-Ной, Пхукет
Проведём утро, купаясь у Рача-Яй. Затем отправимся к Рача-Ной — безлюдному острову с бирюзовой водой и мягким песком, где стоит понырять с маской или прокатиться на сапе.
Далее продолжим обратный путь и ещё до заката прибудем в марину Пхукета. За прощальным ужином обменяемся впечатлениями и фотографиями.
Завершение круиза
Ранним утром позавтракаем и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|169 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Все трансферы по маршруту на катамаране
- Сопровождение русскоговорящей опытной командой
- Аренда сапборда, каяка, удочки, снаряжения для снорклинга
- Wi-Fi на борту
- Заправка катамарана топливом и водой
- Финальная уборка катамарана
Что не входит в цену
- Билеты на Пхукет и обратно в ваш город
- Трансферы от аэропорта к марине и обратно
- Медицинская страховка
- Доплата за размещение в кормовой каюте - 5000 ₽ за человека в неделю
- Входные билеты в национальные парки (если решите сойти на берег): Панак - 300 бат, Хонг - 300 бат, Чикен - 300 бат, Пхипхи - 400 бат, Рок - 400 бат
