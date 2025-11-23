Мои заказы

Под парусом от острова к острову: тайский круиз на катамаране

Исследовать Андаманское море, заняться снорклингом, покататься на сапе и порыбачить
Забываем обо всём и на неделю погружаемся в первозданную экзотику Таиланда.

Будем лавировать между обитаемыми и безлюдными островами на парусном катамаране и купаться в чистейших водах Андаманского моря, а при желании
— сходить на берег и исследовать пляжи и джунгли.

Во время переходов будем бездельничать, загорать или рыбачить, а при остановках — кататься на сапе или каяке, а также с маской и трубкой рассматривать подводных обитателей.

В круизе нас сопроводит кок, который избавит от кулинарных хлопот, позаботится о разнообразных обедах и ужинах с тайскими и русскими блюдами и приготовит ваш улов.

Ближайшие даты:
22
ноя6
дек27
дек3
янв
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Программа тура по дням

1 день

Острова Пхукет, Панак, Хонг

В полдень встретимся в марине на востоке Пхукета. Вы прослушаете инструктаж по безопасности и разместитесь в каютах. Уже через час мы начнём круиз и выйдем в Андаманское море.

Держим путь в залив Пханг Нга со множеством известняковых островов, расселин и лагун. Остановимся у берегов Панака с мангровыми зарослями, при желании можно пройти через пещеру (за доплату). Заглянем на лобстерную ферму и к ужину прибудем к побережью Хонга, где бросим якорь.

Острова Пхукет, Панак, ХонгОстрова Пхукет, Панак, ХонгОстрова Пхукет, Панак, ХонгОстрова Пхукет, Панак, Хонг
2 день

Острова Хонг, Явасам, Чикен, полуостров Рейли

Высадимся на остров Хонг с шикарным пляжем и смотровой, откуда открывается впечатляющая панорама залива Пханг Нга. Есть шанс встретить птиц, ящериц и гиббонов.

Перейдём к Явасаму, окружённому коралловым рифом, — отличное место для снорклинга и прогулки на сапе. Следующая остановка — полуостров Рейли, отрезанный от материка джунглями. Полюбуемся отвесными скалами, невероятным цветом моря, увидим священную пещеру принцессы Прананг.

Завершим день у берегов Чикена с причудливым утёсом, напоминающим курицу. Здесь искупаемся и поужинаем.

Острова Хонг, Явасам, Чикен, полуостров РейлиОстрова Хонг, Явасам, Чикен, полуостров РейлиОстрова Хонг, Явасам, Чикен, полуостров РейлиОстрова Хонг, Явасам, Чикен, полуостров Рейли
3 день

Острова Бамбук, Бида Нок, архипелаг Пхипхи

Начнём день у островов Бамбук и Бида Нок. Поплаваем с маской и, возможно, встретим безопасных для людей чернопёрых рифовых акул.

Затем возьмём курс к архипелагу Пхипхи. Выйдем на сушу в бухте Майя Бэй, известной благодаря фильму «Пляж» с Леонардо Ди Каприо, и увидим пещеру Викингов (за доплату).

После обеда причалим к острову Пхи-Пхи-Дон, который славится оживлённой атмосферой. Вечером можем погулять по берегу, заглянуть в кафе и магазины, посмотреть фаер-шоу.

Острова Бамбук, Бида Нок, архипелаг ПхипхиОстрова Бамбук, Бида Нок, архипелаг ПхипхиОстрова Бамбук, Бида Нок, архипелаг ПхипхиОстрова Бамбук, Бида Нок, архипелаг Пхипхи
4 день

Остров Пхи-Пхи-Дон, архипелаги Хаа, Рок

Утром перед отправлением рекомендуем подняться на смотровую площадку Пхи-Пхи-Дон (за доплату). Треккинг займёт около 2-х часов, но панорама того стоит.

Далее — 3-часовой переход к архипелагу Хаа. Здесь прозрачная вода и богатый подводный мир: прямо с борта можно рассмотреть черепах, разноцветных рыбок, коралловые сады.

Ещё один 3-часовой переход, и мы окажемся у островов Рок. Вечер проведём за ужином, играми и наблюдением за звёздным небом.

Остров Пхи-Пхи-Дон, архипелаги Хаа, РокОстров Пхи-Пхи-Дон, архипелаги Хаа, РокОстров Пхи-Пхи-Дон, архипелаги Хаа, РокОстров Пхи-Пхи-Дон, архипелаги Хаа, Рок
5 день

Архипелаг Рок

Весь день проведём у островов Рок Най и Рок Нок, соединённых песчаной отмелью. Чистая вода, красивые пляжи и водопад, стекающий в море, создают здесь уникальную атмосферу. Мы займёмся снорклингом, а после обеда можем прогуляться по побережью (за доплату). Тут стоит отдохнуть в тени пальм, подняться на смотровую или поискать местных жителей — варанов.

Архипелаг РокАрхипелаг РокАрхипелаг РокАрхипелаг Рок
6 день

Остров Рача-Яй

После завтрака начнём обратный путь. Во время перехода порыбачим: в Андаманском море водятся тунцы, махи-махи, барракуды и парусники. Всё, что поймаем, повар приготовит на обед или ужин.

К вечеру прибудем к берегам Рача-Яй. Здесь можно покататься на сапе, заняться дайвингом или пробраться вглубь острова в поисках буйволов или варанов.

Остров Рача-ЯйОстров Рача-ЯйОстров Рача-ЯйОстров Рача-Яй
7 день

Острова Рача-Яй, Рача-Ной, Пхукет

Проведём утро, купаясь у Рача-Яй. Затем отправимся к Рача-Ной — безлюдному острову с бирюзовой водой и мягким песком, где стоит понырять с маской или прокатиться на сапе.

Далее продолжим обратный путь и ещё до заката прибудем в марину Пхукета. За прощальным ужином обменяемся впечатлениями и фотографиями.

Острова Рача-Яй, Рача-Ной, ПхукетОстрова Рача-Яй, Рача-Ной, ПхукетОстрова Рача-Яй, Рача-Ной, ПхукетОстрова Рача-Яй, Рача-Ной, Пхукет
8 день

Завершение круиза

Ранним утром позавтракаем и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет169 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Все трансферы по маршруту на катамаране
  • Сопровождение русскоговорящей опытной командой
  • Аренда сапборда, каяка, удочки, снаряжения для снорклинга
  • Wi-Fi на борту
  • Заправка катамарана топливом и водой
  • Финальная уборка катамарана
Что не входит в цену
  • Билеты на Пхукет и обратно в ваш город
  • Трансферы от аэропорта к марине и обратно
  • Медицинская страховка
  • Доплата за размещение в кормовой каюте - 5000 ₽ за человека в неделю
  • Входные билеты в национальные парки (если решите сойти на берег): Панак - 300 бат, Хонг - 300 бат, Чикен - 300 бат, Пхипхи - 400 бат, Рок - 400 бат
  • Обратите внимание! Стоимость тура зависит от даты проведения и категории каюты. Стоимость составляет (носовая каюта, за человека при 2-местном размещении): до 13.12 - 169 000 ₽, 27.12-3.01 - 220 000 ₽, 3.01-10.01 - 210 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пхукет, марина Ao Po Grand Marina, 12:00
Завершение: Пхукет, марина Ao Po Grand Marina, 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 65 туристов
В туризме более 20 лет, яхтенный капитан, тревел-эксперт, организатор более 100 мероприятий, походов, экспедиций и регат для взрослых и детей. В активе организация и успешное проведение морских походов и круизов
на Сейшелы, Азоры, Канары, Карибы, Мальдивы,Таиланд, по всему Средиземноморью, а также России — Крым, Карелия, Приморье и Байкал. Приоритетная задача — активное развитие яхтенного туризма в России, открытие новых маршрутов и направлений, популяризация этого вида отдыха и путешествий.

Задать вопрос

