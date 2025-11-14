Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Ночевка в домиках на озере. Пещерный храм с обезьянами и храм Рамы Х. Прогулка по озеру, вечернее сафари. Прогулка по рекам на бамбуковых плотах. Смотровая Самет Нангше.

Описание тура Авторская программа "Остров Сокровищ": Маленькие группы, без толп туристов. Комфортный микроавтобус. Больше времени на озере. Остановки соответствуют условиям программы. Программа: 1-й день: 06:00–07:00 — Выезд из отелей. Посещение пещерного храма Ват Суван Куха (храм конференции Будды), где живут обезьяны. Водопад (купание по желанию). Уникальный храм Рамы X. Прогулка по озеру Чео Лан на традиционной тайской лодке до базы с домиками. Прибытие на территорию отдыха и заселение в домики. Обед в ресторане на озере. Свободное время: отдых, купание и прогулки на каноэ по озеру. Вечернее сафари по озеру на закате. Посещение скал Гуилинь. Ужин. 2-й день: 09:00 — Выселение из домиков. Завтрак. Прогулка по реке на бамбуковых плотах. Чай или кофе, заваренный в бамбуковых стеблях. Обед. Смотровая площадка Самет Нангше. Тайская аптека "Ривер Квай". 17:00 — Возвращение в отели. Важная информация: ❗ Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам. Оплата производится по карте: Visa, Mastercard или МИР (для граждан РФ). Ссылка для оплаты будет отправлена после подтверждения бронирования. Пункты программы могут чередоваться в разном порядке. Программа подходит для всех: детей, пожилых людей и беременных. Электричество в домиках работает с 18:00 до 06:00. 🧳 Возьмите с собой: Завтрак в ланч-боксе (заказать на ресепшн в отеле накануне до 17:00) Купальные принадлежности, полотенце Вода, прохладительные напитки Защита от солнца: крем с SPF 50+, очки, головной убор, рубашка х/б с длинным рукавом или парео Комплект сменной одежды и предметы личной гигиены Закрытая одежда для посещения храма (должны быть закрыты плечи и колени) Удобная обувь: шлёпки, сандалии, кроксы Телефон, камера, по требованию — непромокаемые чехлы Деньги на личные расходы (корм для животных, сувениры) и чаевые Копия паспорта или фото на телефоне

