Ночевка в домиках на озере. Пещерный храм с обезьянами и храм Рамы Х. Прогулка по озеру, вечернее сафари. Прогулка по рекам на бамбуковых плотах. Смотровая Самет Нангше.
Описание тураАвторская программа "Остров Сокровищ": Маленькие группы, без толп туристов. Комфортный микроавтобус. Больше времени на озере. Остановки соответствуют условиям программы. Программа: 1-й день: 06:00–07:00 — Выезд из отелей. Посещение пещерного храма Ват Суван Куха (храм конференции Будды), где живут обезьяны. Водопад (купание по желанию). Уникальный храм Рамы X. Прогулка по озеру Чео Лан на традиционной тайской лодке до базы с домиками. Прибытие на территорию отдыха и заселение в домики. Обед в ресторане на озере. Свободное время: отдых, купание и прогулки на каноэ по озеру. Вечернее сафари по озеру на закате. Посещение скал Гуилинь. Ужин. 2-й день: 09:00 — Выселение из домиков. Завтрак. Прогулка по реке на бамбуковых плотах. Чай или кофе, заваренный в бамбуковых стеблях. Обед. Смотровая площадка Самет Нангше. Тайская аптека "Ривер Квай". 17:00 — Возвращение в отели. Важная информация: ❗ Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам. Оплата производится по карте: Visa, Mastercard или МИР (для граждан РФ). Ссылка для оплаты будет отправлена после подтверждения бронирования. Пункты программы могут чередоваться в разном порядке. Программа подходит для всех: детей, пожилых людей и беременных. Электричество в домиках работает с 18:00 до 06:00. 🧳 Возьмите с собой: Завтрак в ланч-боксе (заказать на ресепшн в отеле накануне до 17:00) Купальные принадлежности, полотенце Вода, прохладительные напитки Защита от солнца: крем с SPF 50+, очки, головной убор, рубашка х/б с длинным рукавом или парео Комплект сменной одежды и предметы личной гигиены Закрытая одежда для посещения храма (должны быть закрыты плечи и колени) Удобная обувь: шлёпки, сандалии, кроксы Телефон, камера, по требованию — непромокаемые чехлы Деньги на личные расходы (корм для животных, сувениры) и чаевые Копия паспорта или фото на телефоне
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещерный храм Ват Суван Куха (храм конференции Будды)
- Водопад
- Храм Рамы X
- Озеро Чео Лан
- Скалы Гуилинь
- Смотровая площадка Самет Нангше
- Тайская аптека «Ривер Квай»
Что включено
- Трансферы со всех районов Пхукета и пляжа Натай
- Русскоговорящий гид
- Обед-ужин-завтрак-обед
- Стоимость проживания указана на 1-го человека при 2-х местном размещении
- Входные билеты в Национальный парк и храм Суван Куха
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Доплата за одноместное размещение - 1 500 бат
- Индивидуальный трансфер из отелей района Као лак - 4 000 бат за машину/n
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится по набору группы
Экскурсия длится около 1 дня 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
- ❗ Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам
- Пункты программы могут чередоваться в разном порядке
- Программа подходит для всех: детей, пожилых людей и беременных
- Электричество в домиках работает с 18:00 до 06:00
- 🧳 Возьмите с собой:
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
