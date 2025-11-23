Мои заказы

Яркий отпуск в Таиланде в мини-группе: острова Краби и Самуи и озеро Чео Лан

Прокатиться на лодках, искупаться со слонами, рассмотреть архитектуру и насладиться пляжным отдыхом
Это путешествие принесёт вам новые открытия, и будет достаточно времени для релакса на шикарных пляжах.

Мы покажем вам лучшее, что есть в трёх провинциях Таиланда, куда обязательно захочется вернуться снова! Вас
ждут просторы озера Чео Лан, знаменитый остров Джеймса Бонда, невероятные смотровые площадки провинции Краби, манящие тропические бухты Самуи и множество других потрясающих локаций. Мы увидим место, вдохновившее Джеймса Кэмерона, древние храмы и статуи Будды. Пройдёмся по живописным садам и паркам и освежимся в водопаде.

Совершим водные прогулки по морю и озеру, поднимемся на высоты, чтобы полюбоваться панорамами, покормим слонов и обезьян. В туре каждый день — как кадр из фильма, где вы — главный герой.

Яркий отпуск в Таиланде в мини-группе: острова Краби и Самуи и озеро Чео Лан
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Виза гражданам РФ не требуется.
Рекомендуется оформление туристической страховки.
Программа предполагает активный, но доступный отдых без необходимости специальной физической подготовки.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, отдых

Встречаемся и едем в отель. После заселения у вас будет время адаптироваться к климату, расслабиться у бассейна или прогуляться до знаменитого пляжа, с которого можно наблюдать посадку самолётов буквально в нескольких метрах над головой.

Встреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдых
2 день

Место, вдохновившее Кэмерона, остров Джеймса Бонда, водная прогулка, храмы, переезд в Краби

После завтрака состоится общая встреча: мы познакомимся, вы получите вводную информацию о маршруте и поделитесь ожиданиями от поездки. Затем отправимся за пределы острова — навстречу приключениям в провинцию Пхангнга. Первая остановка — необычайно живописное место, вдохновившее Джеймса Кэмерона при создании фильма «Аватар».

Продолжим путь на традиционной лодке лонг-тейл к острову Джеймса Бонда — месту съёмок одного из эпизодов культовой кинофраншизы. Посетим пещерный храм с огромной статуей лежащего Будды и игривыми обезьянами, которых можно угостить фруктами.

Далее — визит в атмосферный храм Ада и Рая, где реальность переплетается с визуализацией буддийской концепции перерождения.

Завершим день переездом в провинцию Краби. По прибытии поужинаем в ресторане и заселимся в отель.

Место, вдохновившее Кэмерона, остров Джеймса Бонда, водная прогулка, храмы, переезд в КрабиМесто, вдохновившее Кэмерона, остров Джеймса Бонда, водная прогулка, храмы, переезд в КрабиМесто, вдохновившее Кэмерона, остров Джеймса Бонда, водная прогулка, храмы, переезд в КрабиМесто, вдохновившее Кэмерона, остров Джеймса Бонда, водная прогулка, храмы, переезд в Краби
3 день

К смотровой на внедорожниках, подъём к статуе Будды, морская прогулка и отдых на пляже

Этот день начнём с поездки на внедорожниках к панорамной точке с захватывающим видом на тропические пейзажи. Затем совершим восхождение по уникальной лестнице, каждый из пролётов которой знакомит с историями тайской мифологии, к вершине с позолоченной статуи Будды.

После отправимся на лодке к живописному пляжу с белым песком и лазурной водой. Вечером полюбуемся закатом с воды, возвращаясь в отель по глади Андаманского моря.

К смотровой на внедорожниках, подъём к статуе Будды, морская прогулка и отдых на пляжеК смотровой на внедорожниках, подъём к статуе Будды, морская прогулка и отдых на пляжеК смотровой на внедорожниках, подъём к статуе Будды, морская прогулка и отдых на пляже
4 день

Буддийский храм, подъём на высшую точку Краби или прогулка по парку, переезд на остров Самуи

Утром побываем в эффектном буддийском храме белого цвета. Затем поднимемся по 1260 ступеням на одну из высочайших точек Краби, откуда открываются чарующие панорамные виды.

Для тех, кто пожелает более спокойную прогулку, запланирован визит в природный парк и храм «Пещера тигра», окружённый реликтовыми деревьями.

Далее отправимся на остров Самуи: нас ждут трансфер через материковую часть и поездка на пароме. Завершим день ужином на берегу моря и размещением в отеле.

Буддийский храм, подъём на высшую точку Краби или прогулка по парку, переезд на остров СамуиБуддийский храм, подъём на высшую точку Краби или прогулка по парку, переезд на остров СамуиБуддийский храм, подъём на высшую точку Краби или прогулка по парку, переезд на остров Самуи
5 день

Подъём к храму, тайский массаж, пляжный отдых

Сегодня первым делом мы поднимемся к храму на горной вершине, с которой открывается потрясающий вид на Самуи. Затем вас ждёт расслабляющий сеанс тайского массажа.

Во второй половине дня отдохнём на одном из лучших пляжей острова. На закате — ужин в ресторане, возвышающемся над островом, с фантастическим видом на море.

Подъём к храму, тайский массаж, пляжный отдыхПодъём к храму, тайский массаж, пляжный отдыхПодъём к храму, тайский массаж, пляжный отдых
6 день

Посещение водопада, прогулка по саду, отдых на пляже

Утром отправимся освежиться под струями водопада. Затем прогуляемся по саду с мистическими статуями, укрытыми в зелени холмов. Пообедаем с панорамным видом в уединённом ресторане в джунглях, а вечером насладимся отдыхом на живописном пляже под звуки живой музыки.

Посещение водопада, прогулка по саду, отдых на пляжеПосещение водопада, прогулка по саду, отдых на пляжеПосещение водопада, прогулка по саду, отдых на пляже
7 день

Свободный день

Сегодня день отдыха: можно расслабиться на пляже, прогуляться по торговым улицам, устроить фотосессию или насладиться атмосферой одного из пляжных клубов острова. Никаких обязательных активностей — только ваш ритм и настроение.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
8 день

Природные и архитектурные жемчужины Самуи, пляжный отдых

В этот день увидим необычные скальные образования — Бабушку и Дедушку — форма которых породила множество легенд. Затем отправимся к храму, построенному прямо на морском берегу.

После остановимся у гигантского валуна, будто зависшего на склоне холма, и посетим единственную православную церковь на острове. Тут сочетаются тайский пейзаж и русская архитектура — очень необычно!

Вечером — купание и отдых на одном из живописнейших пляжей Самуи.

Природные и архитектурные жемчужины Самуи, пляжный отдыхПриродные и архитектурные жемчужины Самуи, пляжный отдыхПриродные и архитектурные жемчужины Самуи, пляжный отдых
9 день

Статуя Большого Будды, отдых в бухте, ужин у моря

Утро начнём с посещения самой известной статуи острова — Большого Будды. Затем прогуляемся по храмовому комплексу с массивными скульптурами, прудом с сомами и затейливой архитектурой.

После обеда — пляжный отдых в одной из укромных бухт. А вечером — ужин под живую музыку в ресторане у моря, где мы проводим закат, наслаждаясь последними моментами на Самуи.

Статуя Большого Будды, отдых в бухте, ужин у моряСтатуя Большого Будды, отдых в бухте, ужин у моряСтатуя Большого Будды, отдых в бухте, ужин у моря
10 день

Путь до озера Чео Лан, посещение горного храма

После завтрака попрощаемся с Самуи и отправимся на материк. По пути остановимся у древнего горного храма, где можно загадать желания. Вечером разместимся в экоотеле, расположенном в джунглях рядом с озером Чео Лан. После — ужин, отдых и проводы заката.

Путь до озера Чео Лан, посещение горного храмаПуть до озера Чео Лан, посещение горного храмаПуть до озера Чео Лан, посещение горного храма
11 день

Лодочная прогулка по озеру, купание со слонами, возвращение на Пхукет

Утром нас ждёт путешествие по бирюзовым водам Чео Лан на лодке с остановкой на лучшей смотровой площадке.

Затем приготовьтесь к ярким эмоциям — будем кормить слонов и купаться с этими дружелюбными гигантами. Вечером полюбуемся закатом у статуи Белого Будды и вернёмся на Пхукет.

Лодочная прогулка по озеру, купание со слонами, возвращение на ПхукетЛодочная прогулка по озеру, купание со слонами, возвращение на ПхукетЛодочная прогулка по озеру, купание со слонами, возвращение на Пхукет
12 день

Отъезд

Настало время прощаться. После завтрака — трансфер в аэропорт. До новых встреч в путешествиях!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1876
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Встреча в аэропорту Пхукета и трансфер в день прилёта/вылета
  • Все переезды по маршруту
  • Местная сим-карта
  • Входные билеты на все локации по программе
  • Лежаки и пляжные подстилки
  • Маски и трубки для снорклинга
  • Сопровождение русскоязычным турлидером на протяжении всей поездки
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды и ужины
  • Туристическая страховка (обязательна к оформлению)
  • Личные расходы
  • 1-местное размещение
Место начала и завершения?
Международный аэропорт Пхукета, утро, точное время зависит от ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марьям
Марьям — ваша команда гидов на Пхукете
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Марьям, я родилась в Сибири, но всё детство провела на Ближнем Востоке. Жила в Сирии и Ливане, что позволило свободно говорить на трёх языках: русском, английском и
арабском. Я сертифицированный фитнес-тренер и хореограф, практиковалась заграницей и уже более 8 лет веду свои группы и организовываю туры на Черноморское побережье и Красную Поляну. С моим мужем Антоном мы объездили полмира, но, посетив Пхукет, влюбились в него и осознали, что хотим здесь жить. Побывав в авторских турах в разных странах, мы поняли, какими именно должны быть туры на Пхукете, в которых нам самим хотелось бы побывать. И именно такие туры мы организовали для вас! Вас ждут лучшие локации, секретные пляжи, максимальное наполнение, великолепный сервис, индивидуальный подход и дружеская непринуждённая атмосфера! Добро пожаловать в Таиланд, ждём в гости!

