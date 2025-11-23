Мы покажем вам лучшее, что есть в трёх провинциях Таиланда, куда обязательно захочется вернуться снова! Вас
Описание тура
Организационные детали
Виза гражданам РФ не требуется.
Рекомендуется оформление туристической страховки.
Программа предполагает активный, но доступный отдых без необходимости специальной физической подготовки.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых
Встречаемся и едем в отель. После заселения у вас будет время адаптироваться к климату, расслабиться у бассейна или прогуляться до знаменитого пляжа, с которого можно наблюдать посадку самолётов буквально в нескольких метрах над головой.
Место, вдохновившее Кэмерона, остров Джеймса Бонда, водная прогулка, храмы, переезд в Краби
После завтрака состоится общая встреча: мы познакомимся, вы получите вводную информацию о маршруте и поделитесь ожиданиями от поездки. Затем отправимся за пределы острова — навстречу приключениям в провинцию Пхангнга. Первая остановка — необычайно живописное место, вдохновившее Джеймса Кэмерона при создании фильма «Аватар».
Продолжим путь на традиционной лодке лонг-тейл к острову Джеймса Бонда — месту съёмок одного из эпизодов культовой кинофраншизы. Посетим пещерный храм с огромной статуей лежащего Будды и игривыми обезьянами, которых можно угостить фруктами.
Далее — визит в атмосферный храм Ада и Рая, где реальность переплетается с визуализацией буддийской концепции перерождения.
Завершим день переездом в провинцию Краби. По прибытии поужинаем в ресторане и заселимся в отель.
К смотровой на внедорожниках, подъём к статуе Будды, морская прогулка и отдых на пляже
Этот день начнём с поездки на внедорожниках к панорамной точке с захватывающим видом на тропические пейзажи. Затем совершим восхождение по уникальной лестнице, каждый из пролётов которой знакомит с историями тайской мифологии, к вершине с позолоченной статуи Будды.
После отправимся на лодке к живописному пляжу с белым песком и лазурной водой. Вечером полюбуемся закатом с воды, возвращаясь в отель по глади Андаманского моря.
Буддийский храм, подъём на высшую точку Краби или прогулка по парку, переезд на остров Самуи
Утром побываем в эффектном буддийском храме белого цвета. Затем поднимемся по 1260 ступеням на одну из высочайших точек Краби, откуда открываются чарующие панорамные виды.
Для тех, кто пожелает более спокойную прогулку, запланирован визит в природный парк и храм «Пещера тигра», окружённый реликтовыми деревьями.
Далее отправимся на остров Самуи: нас ждут трансфер через материковую часть и поездка на пароме. Завершим день ужином на берегу моря и размещением в отеле.
Подъём к храму, тайский массаж, пляжный отдых
Сегодня первым делом мы поднимемся к храму на горной вершине, с которой открывается потрясающий вид на Самуи. Затем вас ждёт расслабляющий сеанс тайского массажа.
Во второй половине дня отдохнём на одном из лучших пляжей острова. На закате — ужин в ресторане, возвышающемся над островом, с фантастическим видом на море.
Посещение водопада, прогулка по саду, отдых на пляже
Утром отправимся освежиться под струями водопада. Затем прогуляемся по саду с мистическими статуями, укрытыми в зелени холмов. Пообедаем с панорамным видом в уединённом ресторане в джунглях, а вечером насладимся отдыхом на живописном пляже под звуки живой музыки.
Свободный день
Сегодня день отдыха: можно расслабиться на пляже, прогуляться по торговым улицам, устроить фотосессию или насладиться атмосферой одного из пляжных клубов острова. Никаких обязательных активностей — только ваш ритм и настроение.
Природные и архитектурные жемчужины Самуи, пляжный отдых
В этот день увидим необычные скальные образования — Бабушку и Дедушку — форма которых породила множество легенд. Затем отправимся к храму, построенному прямо на морском берегу.
После остановимся у гигантского валуна, будто зависшего на склоне холма, и посетим единственную православную церковь на острове. Тут сочетаются тайский пейзаж и русская архитектура — очень необычно!
Вечером — купание и отдых на одном из живописнейших пляжей Самуи.
Статуя Большого Будды, отдых в бухте, ужин у моря
Утро начнём с посещения самой известной статуи острова — Большого Будды. Затем прогуляемся по храмовому комплексу с массивными скульптурами, прудом с сомами и затейливой архитектурой.
После обеда — пляжный отдых в одной из укромных бухт. А вечером — ужин под живую музыку в ресторане у моря, где мы проводим закат, наслаждаясь последними моментами на Самуи.
Путь до озера Чео Лан, посещение горного храма
После завтрака попрощаемся с Самуи и отправимся на материк. По пути остановимся у древнего горного храма, где можно загадать желания. Вечером разместимся в экоотеле, расположенном в джунглях рядом с озером Чео Лан. После — ужин, отдых и проводы заката.
Лодочная прогулка по озеру, купание со слонами, возвращение на Пхукет
Утром нас ждёт путешествие по бирюзовым водам Чео Лан на лодке с остановкой на лучшей смотровой площадке.
Затем приготовьтесь к ярким эмоциям — будем кормить слонов и купаться с этими дружелюбными гигантами. Вечером полюбуемся закатом у статуи Белого Будды и вернёмся на Пхукет.
Отъезд
Настало время прощаться. После завтрака — трансфер в аэропорт. До новых встреч в путешествиях!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1876
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Встреча в аэропорту Пхукета и трансфер в день прилёта/вылета
- Все переезды по маршруту
- Местная сим-карта
- Входные билеты на все локации по программе
- Лежаки и пляжные подстилки
- Маски и трубки для снорклинга
- Сопровождение русскоязычным турлидером на протяжении всей поездки
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды и ужины
- Туристическая страховка (обязательна к оформлению)
- Личные расходы
- 1-местное размещение