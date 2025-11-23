После завтрака состоится общая встреча: мы познакомимся, вы получите вводную информацию о маршруте и поделитесь ожиданиями от поездки. Затем отправимся за пределы острова — навстречу приключениям в провинцию Пхангнга. Первая остановка — необычайно живописное место, вдохновившее Джеймса Кэмерона при создании фильма «Аватар».

Продолжим путь на традиционной лодке лонг-тейл к острову Джеймса Бонда — месту съёмок одного из эпизодов культовой кинофраншизы. Посетим пещерный храм с огромной статуей лежащего Будды и игривыми обезьянами, которых можно угостить фруктами.

Далее — визит в атмосферный храм Ада и Рая, где реальность переплетается с визуализацией буддийской концепции перерождения.

Завершим день переездом в провинцию Краби. По прибытии поужинаем в ресторане и заселимся в отель.