Приглашаем вас в путешествие в современный мегаполис и одну из самых богатых стран в мире — Сингапур.
Знаменитый отель-корабль Marina Bay Sands, поющие сады, лев Мерлион, торговая улица Орчард и остров развлечений Sentosa уже ждут вас.
Описание тураЭкскурсия в Сингапур: Город будущего и гармонии Добро пожаловать в Сингапур — мегаполис, где технологии, природа и восточная утончённость образуют уникальную атмосферу. Вас ждут: легендарный отель Marina Bay Sands, сверкающий деловой центр, символ города — Мерлион, фантастические «поющие деревья» в Gardens by the Bay и погружение в многонациональную культуру, где встречаются Азия и Запад. Преимущества экскурсии:
- Идеальный формат для первого визита — вы увидите всё самое главное.
- Комфорт и забота — ночёвка в отеле и сопровождение профессионального гида.
- Яркие локации — потрясающие фото и яркие воспоминания.
• Свободное время во второй день — отдых на ваш вкус. Почувствуйте атмосферу Сингапура — стильного, современного и вдохновляющего. Важная информация:
- Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам. Оплата производится по карте: Visa, Mastercard или МИР (для граждан РФ). Ссылка для оплаты будет отправлена после подтверждения бронирования.
- Возьмите с собой сумку или рюкзак весом до 7 кг с вещами в ручной клади, включая жидкости в ёмкостях до 100 мл (общий объём не более 1 литра), комплект сменной одежды и личной гигиены, средства защиты от солнца (крем, очки, головной убор, лёгкую рубашку), телефон, камеру с зарядными устройствами, а также паспорт и деньги на личные расходы, экскурсии, питание и сувениры.
Экскурсия в даты и время по согласованию с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Знаменитый отель-корабль Marina Bay Sands
- Поющие сады
- Торговая улица Орчард
- Остров развлечений Sentosa
- Фонтан богатства
- Театр Эспланада (снаружи)
- Памятник Стэмфорду Раффлзу
- Мост Кавенах
- Театр Виктории (снаружи)
- Район небоскребов
- Парк Мерлион
- Храм божественного блаженства или Храм Зуба Будды
Что включено
- Авиабилет Пхукет-Сингапур-Пхукет
- Оформление визы
- Трансферы в Пхукете и в Сингапуре по программе
- Русскоговорящий гид
- Обед и завтрак
- Проживание по программе
- Обзорная экскурсия и все входные билеты
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Возможное размещение в отеле Marina Bay Sands (стоимость доплаты уточнять, примерно 20 000 бат за номер)
- Одноместное размещение - 120 долларов с человека за каждый отель
- Доплата за трансфер из отелей района Као Лак - 5 000 бат за машину
- В период китайского Нового года с 23 января по 4 февраля включительно доплата 3 000 бат
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия в даты и время по согласованию с гидом
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Пхукета
