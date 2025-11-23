Экскурсия для друзей! Бухта Майя Бей, лагуна Пиле, снорклинг. Пляж обезьян, Пещера викингов. Встреча заката в море! Смотровая площадка. Пляжная вечеринка на Пхи-Пхи Дон, огненное шоу. Подходит для беременных и пожилых.
Описание тураАвторская программа, идеально подходящая для семей с детьми, беременных женщин и лиц пожилого возраста. Экскурсия также подойдет для друзей и тех, кто хочет провести больше времени на Пхи-Пхи. Это путешествие в маленькой группе по таинственным бухтам Пхи-Пхи сочетает блаженство и спокойствие с вечеринками и огненным шоу. Включает посещение смотровой площадки и встречу заката в море. 1-й день: 07:00–07:30 — Сбор гостей из отелей. 08:00–08:30 — Прибытие на пирс и встреча с гидом. 08:30–09:00 — Отправление на острова Пхи-Пхи на большом тихоходном пароме. 10:30–11:00 — Прибытие на остров, заселение в отель, отдых в отеле и у бассейна. 12:30 — Обед в ресторане отеля. Свободное время для прогулок по острову, купания в море и шоппинга. 15:00 — Прогулка по близлежащим островам на традиционной тайской лодке-лонгтейле: бухта Майя Бей, бухта Ло Самах, лагуна Пиле, пляж обезьян. Снорклинг. Встреча заката в море. 19:30 — Ужин в ресторане отеля. 20:30 — Вечеринка на пляже с огненным шоу и дискотекой. 2-й день: 07:00–08:00 — Завтрак в отеле. 08:00 — Посещение смотровой площадки на острове Пхи-Пхи Дон (по желанию). 11:00 — Выселение из отеля. Свободное время для прогулок, купания в море или бассейне, шоппинга. 14:30 — Отправление на Пхукет. 16:00 — Прибытие на Пхукет и отправление в отели. Важная информация: ❗ Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам. Оплата производится по карте: Visa, Mastercard или МИР (для граждан РФ). Ссылка для оплаты будет отправлена после подтверждения бронирования. Программа тура может изменяться в зависимости от погодных условий, приливов и отливов. Программа подходит для беременных, детей до года, людей любого возраста и веса. 🧳 Возьмите с собой: Купальные принадлежности (надеть сразу на себя) Полотенце Защита от солнца: крем с SPF 50+, солнцезащитные очки, головной убор, х/б рубашка с длинным рукавом или парео Пляжная обувь: шлёпки, сандалии, кроксы Коралловые тапочки (если есть) Комплект сухой сменной одежды Предметы личной гигиены Средства от комаров Телефон, камера, по желанию — непромокаемые чехлы Копия паспорта или фото в телефоне Деньги на личные расходы и чаевые
Экскурсия проводится по набору группы
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Острова Пхи-Пхи
- Бухта Майя Бей
- Бухта Ло Самах
- Лагуна Пиле
- Пляж обезьян
- Смотровая площадка на острове Пхи-Пхи Дон
Что включено
- Трансфер с районов Равай, Найхарн, Ката, Карон, Патонг, Пхукет-таун
- Русскоговорящий гид
- Обед-ужин-завтрак шведский стол
- Проживание в отеле 3*, номер категории стандарт
- Стоимость проживания указана на 1-го человека при 2-х местном размещении
- Дополнительная кровать бесплатно для третьего человека в номере
- Входные билеты в Национальный парк и на смотровую площадку на острове Пхи-Пхи Дон
- Маски и трубки для снорклинга
- Спасательные жилеты на лонгтейле
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Обед на второй день не включен в программу
- За одноместное размещение - 1 500 бат
- Трансфер из районов Камала, Сурин, Бангтао, Лайян, Найтон, Найянг, Майкхао, Таланг, Паклок, Панва, Сирей - 2 000 бат
- Трансфер из отелей района Као Лак - 5 000 бат за машину туда и обратно
- Трансфер из Натай Бич - 3 600 бат за машину
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится по набору группы
Экскурсия длится около 1 дня 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- ❗ Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам
- Программа тура может изменяться в зависимости от погодных условий, приливов и отливов. Программа подходит для беременных, детей до года, людей любого возраста и веса
- 🧳 Возьмите с собой:
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Пхукета
Похожие туры из Пхукета
С Пхукета к островам Краби: тур на катамаране только для вашей компании
Побывать в уединённых уголках Таиланда, отдохнуть на райских пляжах и порыбачить с борта
Начало: Пхукет, пристань Ао По Гранд Марина (восток остров...
23 ноя в 09:00
30 ноя в 09:00
$10 500 за всё до 8 чел.
Двухдневный делюкс тур на острова Пхи Пхи, Краби и Джеймс Бонд
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 05:40
13 ноя в 05:30
$173 за человека
Два дня в тропическом раю: острова Пхи Пхи и Бамбу с ночевкой
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
13 ноя в 06:30
15 ноя в 06:30
$134 за человека