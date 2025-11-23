Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия для друзей! Бухта Майя Бей, лагуна Пиле, снорклинг. Пляж обезьян, Пещера викингов. Встреча заката в море! Смотровая площадка. Пляжная вечеринка на Пхи-Пхи Дон, огненное шоу. Подходит для беременных и пожилых.

Описание тура Авторская программа, идеально подходящая для семей с детьми, беременных женщин и лиц пожилого возраста. Экскурсия также подойдет для друзей и тех, кто хочет провести больше времени на Пхи-Пхи. Это путешествие в маленькой группе по таинственным бухтам Пхи-Пхи сочетает блаженство и спокойствие с вечеринками и огненным шоу. Включает посещение смотровой площадки и встречу заката в море. 1-й день: 07:00–07:30 — Сбор гостей из отелей. 08:00–08:30 — Прибытие на пирс и встреча с гидом. 08:30–09:00 — Отправление на острова Пхи-Пхи на большом тихоходном пароме. 10:30–11:00 — Прибытие на остров, заселение в отель, отдых в отеле и у бассейна. 12:30 — Обед в ресторане отеля. Свободное время для прогулок по острову, купания в море и шоппинга. 15:00 — Прогулка по близлежащим островам на традиционной тайской лодке-лонгтейле: бухта Майя Бей, бухта Ло Самах, лагуна Пиле, пляж обезьян. Снорклинг. Встреча заката в море. 19:30 — Ужин в ресторане отеля. 20:30 — Вечеринка на пляже с огненным шоу и дискотекой. 2-й день: 07:00–08:00 — Завтрак в отеле. 08:00 — Посещение смотровой площадки на острове Пхи-Пхи Дон (по желанию). 11:00 — Выселение из отеля. Свободное время для прогулок, купания в море или бассейне, шоппинга. 14:30 — Отправление на Пхукет. 16:00 — Прибытие на Пхукет и отправление в отели. Важная информация: ❗ Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам. Оплата производится по карте: Visa, Mastercard или МИР (для граждан РФ). Ссылка для оплаты будет отправлена после подтверждения бронирования. Программа тура может изменяться в зависимости от погодных условий, приливов и отливов. Программа подходит для беременных, детей до года, людей любого возраста и веса. 🧳 Возьмите с собой: Купальные принадлежности (надеть сразу на себя) Полотенце Защита от солнца: крем с SPF 50+, солнцезащитные очки, головной убор, х/б рубашка с длинным рукавом или парео Пляжная обувь: шлёпки, сандалии, кроксы Коралловые тапочки (если есть) Комплект сухой сменной одежды Предметы личной гигиены Средства от комаров Телефон, камера, по желанию — непромокаемые чехлы Копия паспорта или фото в телефоне Деньги на личные расходы и чаевые

