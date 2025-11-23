Нас ждёт настоящее приключение! Увидим пять водопадов, будем жить в доме на дереве среди обезьян у подножия горной реки, плавать по лазурной воде, окружённой незабываемыми скалами и пещерами, переночуем в плавучем отеле на озере Чео Лан и встретимся со слонами.
Описание тура1 день • Посещение пяти водопадов.
- Будете жить в доме на дереве среди обезьян у подножия горной реки. 2 день • Поплаваете по лазурной воде, окружённой незабываемыми скалами и пещерами.
- Ночёвка в плавучем отеле на озере Чео Лан. 3 день • На пути нам встретятся слоны.
- Бонус от нашей компании.
Выезд в день выезда имеет свободное время старта с 08:00 до 12:00 утра.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 5 лучших водопадов
- Слоновья ферма
- Отель с обезьянами
- Отель на воде среди скал
Что включено
- Индивидуальный трансфер с кондиционером
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
- Бронирование отелей
- Аренда лодки
- Входные билеты в Национальный парк
- Посещение водопадов
- Бронирование ресторанов
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Пхукет
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд в день выезда имеет свободное время старта с 08:00 до 12:00 утра.
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
