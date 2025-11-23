Мои заказы

Тропические приключения на Пхукете: увлекательные активности и отдых на райских пляжах в мини-группе

Поплавать с черепахами, побывать на острове Джеймса Бонда и насладиться тайским массажем
Вас ждёт насыщенное путешествие, полное ярких впечатлений: уединённые лагуны с бирюзовой водой и снорклинг с черепахами в заповедных бухтах, буддийские святыни и тихие уголки для медитации, встречи со слонами и
обезьянами, водные прогулки на лодках, закаты над зелёными холмами и потрясающие панорамы с лучших смотровых площадок.

Мы посетим традиционное шоу, прогуляемся до секретного пляжа, полюбуемся гигантскими кувшинками, а на денёк отправимся за пределы Пхукета — к величественным водам озера Чео Лан. Этот тур — идеальное сочетание экзотики, природы, развлечений и морского наслаждения.

Ближайшие даты:
15
ноя13
дек10
янв7
фев7
мар
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Для граждан РФ виза в Таиланд не требуется. Тур предполагает комфортное размещение, активные, но доступные прогулки и путешествие в мини-группе с русскоязычным сопровождением.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, свободное время

Встретим вас в аэропорту Пхукета, поможем активировать местную сим-карту и доставим в отель. После размещения у вас будет возможность адаптироваться к тропическому климату, прогуляться по Старому городу или отправиться на шопинг в крупнейший молл острова — Central Phuket Festival.

Встреча, размещение в отеле, свободное время
2 день

Пляж с необычным песком, прогулка по Старому городу

Утро начнётся с общего сбора: познакомимся друг с другом, обсудим маршрут, вы узнаете интересные факты о регионе. Затем совершим первую морскую вылазку на живописный пляж с необычным песком — в чём его особенность, раскроем на месте!

Вечером отправимся исследовать атмосферный ночной Старый город: под огнями фонарей он преображается, превращаясь в музыкально-ярмарочную феерию, полную живой музыки и уличной магии.

Пляж с необычным песком, прогулка по Старому городу
3 день

Гора Обезьян, тайский массаж, прогулка по парку и смотровая

Сегодня нас будут ждать местные жители — обитатели горы Обезьян. Накормим их фруктами и, если захотим, поднимемся на вершину, чтобы полюбоваться панорамой Пхукета.

Затем отправимся на расслабляющий тайский массаж, после чего прогуляемся по парку на восточном побережье: пройдёмся по мосту среди мангровых зарослей, прокатимся на качелях и заглянем в изящный китайский храм. Закончим день на смотровой площадке, откуда откроется великолепный вид на город на закате.

Гора Обезьян, тайский массаж, прогулка по парку и смотровая
4 день

Посещение храма, пляж с самолётами, встреча заката на побережье

Начнём день с посещения храма, окутанного легендами, а затем полюбуемся гигантскими кувшинками — фотографии будут волшебными. Далее посмотрим на православную церковь среди пальм и продолжим маршрут к знаменитому пляжу, над которым летают самолёты, и сделаем эффектные кадры. После — посещение уединённого и малоизвестного пляжа, идеального для встречи заката.

Посещение храма, пляж с самолётами, встреча заката на побережье
5 день

Симиланские острова и снорклинг с черепахами, традиционное шоу

Сегодняшний день — настоящий подарок для ценителей природы. Отправимся на Симиланские острова: вас ждут белоснежный песок, прозрачная вода, захватывающие пейзажи и невероятный снорклинг в компании черепах. А вечером — яркое шоу в лучших традициях тайского театра: древние легенды оживут на сцене и подарят массу эмоций.

Симиланские острова и снорклинг с черепахами, традиционное шоу
6 день

Секретный пляж

Сегодня нам предстоит путь на секретный пляж — это потребует усилий, но результат того стоит! Мы окажемся в уединённом месте, до которого добираются лишь самые целеустремлённые. Завершим день ужином на плавучей платформе в окружении речных сомов.

Секретный пляж
7 день

Места, вдохновившие Кэмерона, морская прогулка к острову Джеймса Бонда, храмы и купание со слонами

Утром отправимся за пределы острова, чтобы встретить рассвет в ландшафтах, вдохновивших Джеймса Кэмерона на «Аватар». Затем на традиционной лодке дойдём до знаменитого острова Джеймса Бонда. Продолжим маршрут к пещерному храму с лежащей статуей Будды и игривыми обезьянами.

После — посещение храма Рая и Ада, а в завершение — купание со слонами. Вечером разместимся в уютном отеле, утопающем в зелени.

Места, вдохновившие Кэмерона, морская прогулка к острову Джеймса Бонда, храмы и купание со слонами
8 день

Прогулка на лодке по озеру Чео Лан, каякинг, горный храм, возвращение в Пхукет

Сегодня прокатимся на лодке по изумрудной глади озера Чео Лан, заглянем к уединённому источнику, попробуем себя в каякинге и отправимся в древний храм в горах. Вечером встретим закат вместе с Белым Буддой и вернёмся на Пхукет.

Прогулка на лодке по озеру Чео Лан, каякинг, горный храм, возвращение в Пхукет
9 день

Отъезд

Сегодня попрощаемся с островом: трансфер в аэропорт. Мы будем ждать вас снова — в новых путешествиях!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1804
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Встреча в аэропорту Пхукета и трансфер в день прилёта/вылета
  • Все переезды по маршруту
  • Местная сим-карта
  • Входные билеты на все локации по программе
  • Лежаки и пляжные подстилки
  • Маски и трубки для снорклинга
  • Сопровождение русскоязычным гидом на протяжении всей поездки
Что не входит в цену
  • Перелёт до Пхукета и обратно
  • Обеды и ужины
  • Туристическая страховка (обязательна, оформляется самостоятельно)
  • Личные расходы
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Международный аэропорт Пхукета, по времени прилёта
Завершение: Международный аэропорт Пхукета, утро, точное время зависит от ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марьям
Марьям — ваша команда гидов на Пхукете
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Марьям, я родилась в Сибири, но всё детство провела на Ближнем Востоке. Жила в Сирии и Ливане, что позволило свободно говорить на трёх языках: русском, английском и
арабском. Я сертифицированный фитнес-тренер и хореограф, практиковалась заграницей и уже более 8 лет веду свои группы и организовываю туры на Черноморское побережье и Красную Поляну. С моим мужем Антоном мы объездили полмира, но, посетив Пхукет, влюбились в него и осознали, что хотим здесь жить. Побывав в авторских турах в разных странах, мы поняли, какими именно должны быть туры на Пхукете, в которых нам самим хотелось бы побывать. И именно такие туры мы организовали для вас! Вас ждут лучшие локации, секретные пляжи, максимальное наполнение, великолепный сервис, индивидуальный подход и дружеская непринуждённая атмосфера! Добро пожаловать в Таиланд, ждём в гости!

