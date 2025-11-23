Описание тура
Организационные детали
Для граждан РФ виза в Таиланд не требуется. Тур предполагает комфортное размещение, активные, но доступные прогулки и путешествие в мини-группе с русскоязычным сопровождением.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, свободное время
Встретим вас в аэропорту Пхукета, поможем активировать местную сим-карту и доставим в отель. После размещения у вас будет возможность адаптироваться к тропическому климату, прогуляться по Старому городу или отправиться на шопинг в крупнейший молл острова — Central Phuket Festival.
Пляж с необычным песком, прогулка по Старому городу
Утро начнётся с общего сбора: познакомимся друг с другом, обсудим маршрут, вы узнаете интересные факты о регионе. Затем совершим первую морскую вылазку на живописный пляж с необычным песком — в чём его особенность, раскроем на месте!
Вечером отправимся исследовать атмосферный ночной Старый город: под огнями фонарей он преображается, превращаясь в музыкально-ярмарочную феерию, полную живой музыки и уличной магии.
Гора Обезьян, тайский массаж, прогулка по парку и смотровая
Сегодня нас будут ждать местные жители — обитатели горы Обезьян. Накормим их фруктами и, если захотим, поднимемся на вершину, чтобы полюбоваться панорамой Пхукета.
Затем отправимся на расслабляющий тайский массаж, после чего прогуляемся по парку на восточном побережье: пройдёмся по мосту среди мангровых зарослей, прокатимся на качелях и заглянем в изящный китайский храм. Закончим день на смотровой площадке, откуда откроется великолепный вид на город на закате.
Посещение храма, пляж с самолётами, встреча заката на побережье
Начнём день с посещения храма, окутанного легендами, а затем полюбуемся гигантскими кувшинками — фотографии будут волшебными. Далее посмотрим на православную церковь среди пальм и продолжим маршрут к знаменитому пляжу, над которым летают самолёты, и сделаем эффектные кадры. После — посещение уединённого и малоизвестного пляжа, идеального для встречи заката.
Симиланские острова и снорклинг с черепахами, традиционное шоу
Сегодняшний день — настоящий подарок для ценителей природы. Отправимся на Симиланские острова: вас ждут белоснежный песок, прозрачная вода, захватывающие пейзажи и невероятный снорклинг в компании черепах. А вечером — яркое шоу в лучших традициях тайского театра: древние легенды оживут на сцене и подарят массу эмоций.
Секретный пляж
Сегодня нам предстоит путь на секретный пляж — это потребует усилий, но результат того стоит! Мы окажемся в уединённом месте, до которого добираются лишь самые целеустремлённые. Завершим день ужином на плавучей платформе в окружении речных сомов.
Места, вдохновившие Кэмерона, морская прогулка к острову Джеймса Бонда, храмы и купание со слонами
Утром отправимся за пределы острова, чтобы встретить рассвет в ландшафтах, вдохновивших Джеймса Кэмерона на «Аватар». Затем на традиционной лодке дойдём до знаменитого острова Джеймса Бонда. Продолжим маршрут к пещерному храму с лежащей статуей Будды и игривыми обезьянами.
После — посещение храма Рая и Ада, а в завершение — купание со слонами. Вечером разместимся в уютном отеле, утопающем в зелени.
Прогулка на лодке по озеру Чео Лан, каякинг, горный храм, возвращение в Пхукет
Сегодня прокатимся на лодке по изумрудной глади озера Чео Лан, заглянем к уединённому источнику, попробуем себя в каякинге и отправимся в древний храм в горах. Вечером встретим закат вместе с Белым Буддой и вернёмся на Пхукет.
Отъезд
Сегодня попрощаемся с островом: трансфер в аэропорт. Мы будем ждать вас снова — в новых путешествиях!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1804
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Встреча в аэропорту Пхукета и трансфер в день прилёта/вылета
- Все переезды по маршруту
- Местная сим-карта
- Входные билеты на все локации по программе
- Лежаки и пляжные подстилки
- Маски и трубки для снорклинга
- Сопровождение русскоязычным гидом на протяжении всей поездки
Что не входит в цену
- Перелёт до Пхукета и обратно
- Обеды и ужины
- Туристическая страховка (обязательна, оформляется самостоятельно)
- Личные расходы
- Доплата за 1-местное размещение