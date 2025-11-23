Мои заказы

Забыть о делах: беззаботный отпуск на Пхукете в мини-группе

Отдохнуть на лучших пляжах, расслабиться во время тайского массажа и посетить буддийские святыни
Мечтаете на время сбежать от бесконечной спешки и будильников и насладиться спокойствием, тёплым морем и нежностью песка под ногами? — Тогда этот тур для вас! 10 живописных пляжей Пхукета с
читать дальше

бирюзовой водой уже ждут вас.

Скучать тоже не придётся — будем совершать прогулки на смотровые площадки, знакомиться с буддийскими комплексами и храмами и заботиться о теле.

Головокружительные закаты, наблюдение за обезьянами и крокодилами, снорклинг и фотосессия с гигантскими кувшинками тоже включены в программу. Каждый день будет наполнен яркими красками, новыми открытиями и пленительной атмосферой Таиланда.

Ближайшие даты:
29
ноя27
дек24
янв21
фев21
мар
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Штамп о безвизовом пребывании до 60 дней ставится по прибытии в аэропорту Пхукета.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, свободное время

Встретим вас в аэропорту Пхукета, поможем активировать местную сим-карту и доставим в отель. После размещения у вас будет возможность адаптироваться к тропическому климату, прогуляться по Старому городу или отправиться на шопинг в крупнейший молл острова — Central Phuket Festival.

2 день

Пляж с необычным песком, прогулка по Старому городу

Утро начнётся с общего сбора: познакомимся друг с другом, обсудим маршрут, вы узнаете интересные факты о регионе. Затем совершим первую морскую вылазку на живописный пляж с необычным песком — в чём его особенность, раскроем на месте!

Вечером отправимся исследовать атмосферный ночной Старый город: под огнями фонарей он преображается, превращаясь в музыкально-ярмарочную феерию, полную живой музыки и уличной магии.

3 день

Гора Обезьян, тайский массаж, прогулка по парку и смотровая

Сегодня нас будут ждать местные жители — обитатели горы Обезьян. Накормим их фруктами, пообщаемся с ними и, если захотим, поднимемся на вершину, чтобы полюбоваться панорамой Пхукета.

Затем отправимся на расслабляющий тайский массаж, после чего прогуляемся по парку на восточном побережье: пройдёмся по мосту среди мангров, прокатимся на качелях и заглянем в изящный китайский храм. Закончим день на смотровой площадке, откуда откроется великолепный вид на город на закате.

4 день

Отдых на пляжах

Начнём день с релакса на живописном пляже с кристальной водой и мягким песком. А на закате мы побываем на уединённом берегу, о котором почти никто не знает. Волны, солнце и ощущение полной гармонии — прекрасное завершение дня.

5 день

Ботанический сад и храм, пляж с самолётами, встреча заката на побережье

Утром прогуляемся по ботаническому саду, где полюбуемся гигантскими кувшинками — фотографии будут волшебными. Затем посетим храм, окутанный легендами. Далее посмотрим на православную церковь среди пальм и продолжим маршрут к знаменитому пляжу, над которым летают самолёты — тоже сделаем эффектные кадры.

Днём — купание, вечером — закат, который ещё долго будет стоять перед глазами.

6 день

Свободный день

Сегодня у вас полный простор для отдыха. Можете понежиться в постели или отдохнуть на пляже, вернуться на прогулку в Старый город или отправиться за покупками. День, чтобы остановиться и просто быть в моменте.

7 день

Крокодилья ферма, поездка в храмовых комплекс, ужин у секретного пляжа

Сегодня первым делом посетим ферму, где можно будет посмотреть на крокодилов и узнать, как выращивают жемчуг. Далее совершим поездку в культовый храмовый комплекс: исполним местные ритуалы, загадаем желания и, возможно, получим ответы на давно волнующие вопросы.

Вечером нас ждёт ужин на побережье у секретного пляжа, где можно расслабиться и телом, и душой.

8 день

Достопримечательности юга острова, снорклинг и отдых на пляже

В этот день отправимся на юг острова. Сначала осмотрим символ Пхукета, статую Большого Будды, откуда открывается завораживающая панорама. Потом посетим мыс Промтеп, где можно либо неспешно прогуляться по храмовому комплексу, либо решиться на спуск к самому краю мыса, нависающего над океаном.

Затем — снорклинг у ближайшего острова и отдых на пляже. Завершим день незабываемым вечером на шумной и весёлой улице Бангла Роуд.

9 день

Поход к дикому пляжу, прогулка по ночному рынку

Сегодня нас ждёт короткий, но запоминающийся поход к укромному пляжу. А вечером мы окунёмся в атмосферу настоящего Таиланда на колоритном ночном рынке. Можно будет поторговаться, купить сувениры и, если осмелитесь, попробовать местные деликатесы — например, жареных скорпионов.

10 день

Тайский массаж, посещение деревни художников, финальный ужин

Финальный день тура посвятим искусству и отдыху. После расслабляющего тайского массажа состоится визит в деревню художников, где каждый сможет выбрать неповторимый сувенир. Вечером соберёмся за прощальным ужином в ресторане у моря, где под шум волн и лучи заката скажем друг другу: «До скорой встречи!».

11 день

Отъезд

Сегодня попрощаемся с островом: трансфер в аэропорт. Мы будем ждать вас снова — в новых путешествиях!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1671
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Встреча в аэропорту Пхукета и трансфер в день прилёта/вылета
  • Все переезды по маршруту
  • Местная сим-карта
  • Входные билеты на все локации по программе
  • Лежаки и пляжные подстилки
  • Маски и трубки для снорклинга
  • Сопровождение русскоязычным турлидером на протяжении всей поездки
Что не входит в цену
  • Перелёт до Пхукета и обратно
  • Обеды и ужины
  • Туристическая страховка (обязательная, оформляется самостоятельно)
  • 1-местное проживание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Международный аэропорт Пхукета, по времени прилёта
Завершение: Международный аэропорт Пхукета, утро, точное время зависит от ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марьям
Марьям — ваша команда гидов на Пхукете
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Марьям, я родилась в Сибири, но всё детство провела на Ближнем Востоке. Жила в Сирии и Ливане, что позволило свободно говорить на трёх языках: русском, английском и
арабском. Я сертифицированный фитнес-тренер и хореограф, практиковалась заграницей и уже более 8 лет веду свои группы и организовываю туры на Черноморское побережье и Красную Поляну. С моим мужем Антоном мы объездили полмира, но, посетив Пхукет, влюбились в него и осознали, что хотим здесь жить. Побывав в авторских турах в разных странах, мы поняли, какими именно должны быть туры на Пхукете, в которых нам самим хотелось бы побывать. И именно такие туры мы организовали для вас! Вас ждут лучшие локации, секретные пляжи, максимальное наполнение, великолепный сервис, индивидуальный подход и дружеская непринуждённая атмосфера! Добро пожаловать в Таиланд, ждём в гости!

