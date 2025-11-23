Описание тура
Организационные детали
Штамп о безвизовом пребывании до 60 дней ставится по прибытии в аэропорту Пхукета.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, свободное время
Встретим вас в аэропорту Пхукета, поможем активировать местную сим-карту и доставим в отель. После размещения у вас будет возможность адаптироваться к тропическому климату, прогуляться по Старому городу или отправиться на шопинг в крупнейший молл острова — Central Phuket Festival.
Пляж с необычным песком, прогулка по Старому городу
Утро начнётся с общего сбора: познакомимся друг с другом, обсудим маршрут, вы узнаете интересные факты о регионе. Затем совершим первую морскую вылазку на живописный пляж с необычным песком — в чём его особенность, раскроем на месте!
Вечером отправимся исследовать атмосферный ночной Старый город: под огнями фонарей он преображается, превращаясь в музыкально-ярмарочную феерию, полную живой музыки и уличной магии.
Гора Обезьян, тайский массаж, прогулка по парку и смотровая
Сегодня нас будут ждать местные жители — обитатели горы Обезьян. Накормим их фруктами, пообщаемся с ними и, если захотим, поднимемся на вершину, чтобы полюбоваться панорамой Пхукета.
Затем отправимся на расслабляющий тайский массаж, после чего прогуляемся по парку на восточном побережье: пройдёмся по мосту среди мангров, прокатимся на качелях и заглянем в изящный китайский храм. Закончим день на смотровой площадке, откуда откроется великолепный вид на город на закате.
Отдых на пляжах
Начнём день с релакса на живописном пляже с кристальной водой и мягким песком. А на закате мы побываем на уединённом берегу, о котором почти никто не знает. Волны, солнце и ощущение полной гармонии — прекрасное завершение дня.
Ботанический сад и храм, пляж с самолётами, встреча заката на побережье
Утром прогуляемся по ботаническому саду, где полюбуемся гигантскими кувшинками — фотографии будут волшебными. Затем посетим храм, окутанный легендами. Далее посмотрим на православную церковь среди пальм и продолжим маршрут к знаменитому пляжу, над которым летают самолёты — тоже сделаем эффектные кадры.
Днём — купание, вечером — закат, который ещё долго будет стоять перед глазами.
Свободный день
Сегодня у вас полный простор для отдыха. Можете понежиться в постели или отдохнуть на пляже, вернуться на прогулку в Старый город или отправиться за покупками. День, чтобы остановиться и просто быть в моменте.
Крокодилья ферма, поездка в храмовых комплекс, ужин у секретного пляжа
Сегодня первым делом посетим ферму, где можно будет посмотреть на крокодилов и узнать, как выращивают жемчуг. Далее совершим поездку в культовый храмовый комплекс: исполним местные ритуалы, загадаем желания и, возможно, получим ответы на давно волнующие вопросы.
Вечером нас ждёт ужин на побережье у секретного пляжа, где можно расслабиться и телом, и душой.
Достопримечательности юга острова, снорклинг и отдых на пляже
В этот день отправимся на юг острова. Сначала осмотрим символ Пхукета, статую Большого Будды, откуда открывается завораживающая панорама. Потом посетим мыс Промтеп, где можно либо неспешно прогуляться по храмовому комплексу, либо решиться на спуск к самому краю мыса, нависающего над океаном.
Затем — снорклинг у ближайшего острова и отдых на пляже. Завершим день незабываемым вечером на шумной и весёлой улице Бангла Роуд.
Поход к дикому пляжу, прогулка по ночному рынку
Сегодня нас ждёт короткий, но запоминающийся поход к укромному пляжу. А вечером мы окунёмся в атмосферу настоящего Таиланда на колоритном ночном рынке. Можно будет поторговаться, купить сувениры и, если осмелитесь, попробовать местные деликатесы — например, жареных скорпионов.
Тайский массаж, посещение деревни художников, финальный ужин
Финальный день тура посвятим искусству и отдыху. После расслабляющего тайского массажа состоится визит в деревню художников, где каждый сможет выбрать неповторимый сувенир. Вечером соберёмся за прощальным ужином в ресторане у моря, где под шум волн и лучи заката скажем друг другу: «До скорой встречи!».
Отъезд
Сегодня попрощаемся с островом: трансфер в аэропорт. Мы будем ждать вас снова — в новых путешествиях!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1671
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Встреча в аэропорту Пхукета и трансфер в день прилёта/вылета
- Все переезды по маршруту
- Местная сим-карта
- Входные билеты на все локации по программе
- Лежаки и пляжные подстилки
- Маски и трубки для снорклинга
- Сопровождение русскоязычным турлидером на протяжении всей поездки
Что не входит в цену
- Перелёт до Пхукета и обратно
- Обеды и ужины
- Туристическая страховка (обязательная, оформляется самостоятельно)
- 1-местное проживание
- Личные расходы