Утро начнётся с общего сбора: познакомимся друг с другом, обсудим маршрут, вы узнаете интересные факты о регионе. Затем совершим первую морскую вылазку на живописный пляж с необычным песком — в чём его особенность, раскроем на месте!

Вечером отправимся исследовать атмосферный ночной Старый город: под огнями фонарей он преображается, превращаясь в музыкально-ярмарочную феерию, полную живой музыки и уличной магии.