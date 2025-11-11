Если вы ищете возможность для себя открыть нетипичные локации острова и проехать по нему вокруг, то LOST SAMUI — это прекрасная возможность отправиться в захватывающее путешествие по уникальным местам острова, сочетание приключений, квестов и ярких впечатлений.
Необычные маршруты, живописные пейзажи, древние храмы, удивительные события и активный отдых сделают ваше путешествие по Самуи по-настоящему незабываемым!
Описание квеста
Почему тур Самуи?
•Возможность узнать лучшее на Самуи и открыть его тайные уголки •Формат, который сочетает отдых и приключение •Полное сопровождение куратором Квест включает:
- 2 года успешной работы •800+ участников •100% положительных отзывов! Что вас ждёт? - Хотите открыть лучшие локации Самуи? - Мечтаете о крутых фото и видео? - Найти сундук с настоящим сокровищем? Почему именно LOST SAMUI?
- 8 уникальных локаций •Захватывающие головоломки и артефакты •Уникальную авторскую историю Хотите необычный формат отпуска или планируете тур на остров Самуи? Что вы получаете?
Яркие фото и видео на память •Увлекательные 5-7 часов игры •Возможность узнать остров через его загадки и необычные места Квест LOST SAMUI — лучший выбор для активного отдыха на Самуи! Важная информация: Авторский тур на Самуи — это уникальное путешествие по самым красивым и необычным местам острова. Вас ждут нетипичные маршруты, захватывающие квесты, живописные локации и погружение в культуру Самуи. Идеально для тех, кто ищет активный отдых, приключения и яркие эмоции! А в завершении пути вы отыщете сундук с сокровищем!
Ежедневно в 9:30, 10:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Куратор
- Фотограф и видеограф
- Авторский маршрут по всему острову
- Артефакты и рукописи
- Нетипичные локации острова
- Сундук с сокровищем
Что не входит в цену
- Транспорт
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большой Будда в районе Банграка. Bo Put, Ko Samui
Завершение: Это секретная локация является частью квеста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:30, 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Авторский тур на Самуи - это уникальное путешествие по самым красивым и необычным местам острова. Вас ждут нетипичные маршруты
- Захватывающие квесты
- Живописные локации и погружение в культуру Самуи. Идеально для тех
- Кто ищет активный отдых
- Приключения и яркие эмоции! А в завершении пути вы отыщете сундук с сокровищем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
