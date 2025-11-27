А Александр читать дальше посетить главные достопримечательности острова, услышали много интересного об истории и жизни острова. Юрий очень эрудированный и интересный рассказчик, время летело незаметно! Мы прикоснулись к культуре местных жителей и получили множество замечательных фото на память! Благодарим за эмоции и впечатления! Были рады знакомству и рассчитываем встретиться еще!) Однозначно один из самых увлекательных дней на Самуи в компании Юрия! Вопреки переменчивой и капризной погоде, наш гид спланировал экскурсионные точки так, что всю непогоду мы обходили стороной и успели

Александра Провели шикарный день на Самуи в компании замечательного гида Юрия. Удалось увидеть самые интересные островные места глазами местного жителя. Юрий - прекрасный и увлеченный собеседник. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Большое спасибо!

Я Яна Выбрали гида по совету друзей, которые были на экскурсии в прошлом году. Потрясающая экскурсия по насыщенности и эмоциям, индивидуальный подход, Юрий учел все наши пожелания! Успели и локации посмотреть, и вкусно поесть традиционные тайские блюда, закупиться фруктами и заехать на самый красивый пляж!!

А Анна Очень понравилась экскурсия. Великолепно продуманная программа: неутомительная и вместе с тем очень насыщенная в сопровождении интеллигентного, профессионального и заботливого гида Юрия, который учёл все пожелания.

С Светлана Спасибо Юрию за проведенную экскурсию! Очень внимательный и отзывчивый. В связи с погодными условиями в процессе проведения экскурсии пришлось не раз менять местами точки дислокации. Все успели посмотреть! Красивые места, потрясающие фотографии, интересные рассказы о жизни на острове, об интересных уникальных людях, создающих историю острова.

Сергей Юрию удалось за одну экскурсию показать самые интересные места Самуи, экскурсия была комфортная и познавательная.

Отдельное спасибо за классные фото и помощь в выборе тестировании дуриана 😂

А Александр Юрий очень приятный в общении. Отличная поездка. Самые классные точки на маршруте для нас были водопад и контактный зоопарк.

Е Елена Очень интересная и содержательная экскурсия. Заказали экскурсию с круизного лайнера. Несмотря на ограничение по времени, успели осмотреть все основные достопримечательности острова, сделать красивые фотографии и вкусно покушать. Спасибо Юрию, благодаря его эрудиции, узнали многое об острове и стране. Как бонус получили большое удовольствие от общения с Юрием, очень позитивный и приятный человек. Спасибо!

В Владислав Встретили, показали весь остров и все достопримечательности - все было здорово, большое спасибо!

Ксения Очень познавательная и интересная индивидуальная экскурсия по острову Самуи, на которой можно узнать о жизни острова и еще много интересной информации) Юрий исполняет практически любые пожелания, даже попробовать великолепные мангустины не в сезон) Маршрут можно менять по индивидуальным пожеланиям. Очень рекомендуем!

Н Наталья Отличная экскурсия! Очень благодарны Юрию за приключения на острове Самуи. Мы и в джунглях побывали, и в местах, куда не водят туристов, и на пляж полюбовались, в магическом саду, самых невероятных храмах и ступах, кормили сомов, и ели самый вкусный на острове том ям.

К Кирилл Огромное спасибо за экскурсию. Посмотрели всё что было можно и ещё что сами хотели. Очень интересно рассказывает и в целом приятный собеседник. Узнали много интересного и нового для себя.

А Андрей Все понравилось. Интересная насыщенная программа, взрослым и детям разного возраста - то, что надо. Адаптивно, внятно, позитивно:)

Юрий прекрасный организатор, заранее продумал индивидуальный маршрут с учетом того, что мы путешествовали с тремя детьми разных возрастов. читать дальше Юрий очень грамотно разработал маршрут, все локации были подобраны так, что всем было очень интересно, познавательно, легко и непринужденно!

Юрий прекрасный рассказчик, очень приятный и харизматичный, организовал незабываемый день, полный радостных эмоций!

Выражаем огромную благодарность нашему гиду, однозначно будем еще обращаться к Юрию и очень рекомендуем его всем путешественникам!!!! 18.01.25 были на экскурсии День на Самуи с гидом Юрием, день провели превосходно!