Индивидуальная обзорная экскурсия по острову Самуи

Увидеть главные достопримечательности и встретить закат у моря
Райский остров Самуи стоит познавать без суеты. Именно это я вам и предлагаю.

На дружеской волне мы отправимся в неторопливое путешествие: заедем на красивые пляжи, заглянем в джунгли и магический сад.

Посетим уникальные храмы, в одном из которых проведём ритуал Сай-Син и отведаем лучший Том Ям на острове.
5
22 отзыва
Индивидуальная обзорная экскурсия по острову Самуи© Юрий
Индивидуальная обзорная экскурсия по острову Самуи© Юрий
Индивидуальная обзорная экскурсия по острову Самуи© Юрий

Описание экскурсии

  • Красный храм (Ват Рачатаммарам) — единственный в своём роде храм из красной глины, возведённый в 1935 году
  • Ват Кунарам — буддийский храм с мумией монаха Луанг По Даенг
  • Водопад На Муанг, скрытый в джунглях. Вы сможете в нём искупаться.
  • Магический сад на вершине холма. Расскажу связанную с садом трогательную историю о человеке, влюблённом в своё творчество.
  • Обед в местечке Imchai, где подают самый вкусный Том Ям на острове
  • Кристальный пляж — самый живописный на острове. Мы можем посетить только смотровую площадку или задержаться для купания.
  • Белый храм (Ват Саванг Аром Чавенг) с мумий лежачего монаха. Мы встретимся с действующим настоятелем храма и проведём церемонию Сай-Син (завязывание нити для исполнения желаний).
  • Ват Плай Лаем — храм, объединивший тайскую, китайскую и японскую культуры. Окружён живописным водоёмом с огромными карпами, сомами и черепахами.
  • Большой Будда — огромная статуя, встречающая всех прилетающих на остров

В течение поездки я познакомлю вас с тайской культурой и бытом, расскажу историю зарождения острова как туристической Мекки и дам советы по самым интересным местам для посещения и развлечений с высоты опыта человека, живущего в Таиланде более 13 лет.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер от места вашего проживания на комфортабельном авто, услуги гида, питьевая вода
  • Обед и напитки оплачиваются вами самостоятельно
  • Женщинам для посещения храмов необходимы накидки на плечи и колени, если они открыты (при храмах имеются палантины).
  • При желании можно организовать фото/видео съёмку на протяжении всей поездки

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваша команда гидов на Самуи
Провели экскурсии для 120 туристов
Живу в Таиланде более 12 лет, занимаюсь спортом, не курю, не употребляю алкоголь, веду здоровый образ жизни. Путешественник со стажем: могу рассказать не только об островной жизни, но и о самых передовых городах и странах Азии. Поделюсь полезными лайфхаками для ваших путешествий! Съёмки проводим вместе с супругой.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

А
Александр
27 ноя 2025
Однозначно один из самых увлекательных дней на Самуи в компании Юрия! Вопреки переменчивой и капризной погоде, наш гид спланировал экскурсионные точки так, что всю непогоду мы обходили стороной и успели
читать дальше

посетить главные достопримечательности острова, услышали много интересного об истории и жизни острова. Юрий очень эрудированный и интересный рассказчик, время летело незаметно! Мы прикоснулись к культуре местных жителей и получили множество замечательных фото на память! Благодарим за эмоции и впечатления! Были рады знакомству и рассчитываем встретиться еще!)

Александра
Александра
6 ноя 2025
Провели шикарный день на Самуи в компании замечательного гида Юрия. Удалось увидеть самые интересные островные места глазами местного жителя. Юрий - прекрасный и увлеченный собеседник. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Большое спасибо!
Я
Яна
3 ноя 2025
Выбрали гида по совету друзей, которые были на экскурсии в прошлом году. Потрясающая экскурсия по насыщенности и эмоциям, индивидуальный подход, Юрий учел все наши пожелания! Успели и локации посмотреть, и вкусно поесть традиционные тайские блюда, закупиться фруктами и заехать на самый красивый пляж!!
А
Анна
13 мар 2025
Очень понравилась экскурсия. Великолепно продуманная программа: неутомительная и вместе с тем очень насыщенная в сопровождении интеллигентного, профессионального и заботливого гида Юрия, который учёл все пожелания.
С
Светлана
13 мар 2025
Спасибо Юрию за проведенную экскурсию! Очень внимательный и отзывчивый. В связи с погодными условиями в процессе проведения экскурсии пришлось не раз менять местами точки дислокации. Все успели посмотреть! Красивые места, потрясающие фотографии, интересные рассказы о жизни на острове, об интересных уникальных людях, создающих историю острова.
Сергей
Сергей
6 мар 2025
Юрию удалось за одну экскурсию показать самые интересные места Самуи, экскурсия была комфортная и познавательная.
Отдельное спасибо за классные фото и помощь в выборе тестировании дуриана 😂
А
Александр
3 мар 2025
Юрий очень приятный в общении. Отличная поездка. Самые классные точки на маршруте для нас были водопад и контактный зоопарк.
Е
Елена
19 фев 2025
Очень интересная и содержательная экскурсия. Заказали экскурсию с круизного лайнера. Несмотря на ограничение по времени, успели осмотреть все основные достопримечательности острова, сделать красивые фотографии и вкусно покушать. Спасибо Юрию, благодаря его эрудиции, узнали многое об острове и стране. Как бонус получили большое удовольствие от общения с Юрием, очень позитивный и приятный человек. Спасибо!
В
Владислав
13 фев 2025
Встретили, показали весь остров и все достопримечательности - все было здорово, большое спасибо!
Ксения
Ксения
10 фев 2025
Очень познавательная и интересная индивидуальная экскурсия по острову Самуи, на которой можно узнать о жизни острова и еще много интересной информации) Юрий исполняет практически любые пожелания, даже попробовать великолепные мангустины не в сезон) Маршрут можно менять по индивидуальным пожеланиям. Очень рекомендуем!
Н
Наталья
4 фев 2025
Отличная экскурсия! Очень благодарны Юрию за приключения на острове Самуи. Мы и в джунглях побывали, и в местах, куда не водят туристов, и на пляж полюбовались, в магическом саду, самых невероятных храмах и ступах, кормили сомов, и ели самый вкусный на острове том ям.
К
Кирилл
4 фев 2025
Огромное спасибо за экскурсию. Посмотрели всё что было можно и ещё что сами хотели. Очень интересно рассказывает и в целом приятный собеседник. Узнали много интересного и нового для себя.
А
Андрей
20 янв 2025
Все понравилось. Интересная насыщенная программа, взрослым и детям разного возраста - то, что надо. Адаптивно, внятно, позитивно:)
Рекомендую 👍🏻
С
Светлана
19 янв 2025
18.01.25 были на экскурсии День на Самуи с гидом Юрием, день провели превосходно!
Юрий прекрасный организатор, заранее продумал индивидуальный маршрут с учетом того, что мы путешествовали с тремя детьми разных возрастов.
читать дальше

Юрий очень грамотно разработал маршрут, все локации были подобраны так, что всем было очень интересно, познавательно, легко и непринужденно!
Юрий прекрасный рассказчик, очень приятный и харизматичный, организовал незабываемый день, полный радостных эмоций!
Выражаем огромную благодарность нашему гиду, однозначно будем еще обращаться к Юрию и очень рекомендуем его всем путешественникам!!!!

В
Виктория
13 янв 2025
От имени нашей семьи благодарим Юрия за увлекательную и насыщенную экскурсию!
Восемь часов пролетели мигом. Маршрут был составлен с учетом наших пожеланий. Дорога была комфортной, беседы познавательные. Все прошло максимально уютно и душевно 🙏🐉
