Познакомиться с основными достопримечательностями острова, увидеть рай на земле и загадать желание
Самуи — сказочное место. Здесь яркие джунгли и белоснежные пляжи, а ещё — великолепные храмы и скульптуры. За 1 день вы побываете в нескольких локациях. Увидите, где похоронен первый турист острова, и рассмотрите мумию монаха. Прогуляетесь по Магическому саду и узнаете, кто его создал. Бросите монетку в Стопу Будды и разберётесь, по какой части лестницы у Биг Будды нельзя ходить.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На нашем пути — несколько достопримечательностей:
- Биг Будда — талисман острова Самуи. Вы узнаете, почему ступеньки разделены на три зоны и по какой из них нельзя ходить туристам.
- Храм трёх религий. Вы прикоснётесь к китайским и индийским верованиям, по желанию покормите рыбок.
- Пагода, с которой открывается прекрасный вид на аэропорт. Здесь можно бросить монетку в Стопу Будды и загадать желание.
- Красный храм, где захоронен первый турист, посетивший остров. Я расскажу, какая знатная семья посетила это место в 1962 году.
- Китайский культурный центр. Вы оцените огромную статую воина и узнаете о китайской цивилизации.
- Скала Бабушка и Дедушка — природный памятник, ставший популярным благодаря сходству с мужским и женским половыми органами. Отсюда открывается чудесный вид на Сиамский залив.
- Храм мумифицированного монаха. Вы увидите мумию монаха, который умер в позе лотоса и так и остался в ней. В храме можно погадать на палочках и узнать, что вас ждёт в будущем.
- Магический сад, он же райский уголок. Вы услышите легенду о фермере, который создал рай на земле. Полюбуетесь десятками каменных скульптур и живописным водопадом.
И это далеко не всё! Вы посетите загадочные джунгли, зайдёте на рынок с сувенирами и полюбуетесь панорамами острова из разных точек. А в конце вас ждёт сказочный закат и ужин в кафе с красивым видом.
Организационные детали
- Что включено: трансфер, сопровождение гида, напитки и свежие фрукты в течение поездки
- Дополнительные расходы: ужин — по желанию
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике
- Я заберу вас из любой точки острова и после экскурсии привезу обратно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алима — ваш гид в Самуи
Привет! Я переехала на райский остров Самуи. И хочу поделиться с вами загадочной культурой Таиланда. Моя цель — создать настроение праздника и удовольствия во время экскурсии. Мои экскурсии основаны на увлекательных историях и легендах, которые оживают во время путешествий. Гарантирую яркие впечатления и фотографии, которыми вы захотите поделиться!
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