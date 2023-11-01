Обзорная экскурсия по Самуи

Познакомиться с основными достопримечательностями острова, увидеть рай на земле и загадать желание

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Самуи — сказочное место. Здесь яркие джунгли и белоснежные пляжи, а ещё — великолепные храмы и скульптуры. За 1 день вы побываете в нескольких локациях. Увидите, где похоронен первый турист острова, и рассмотрите мумию монаха. Прогуляетесь по Магическому саду и узнаете, кто его создал. Бросите монетку в Стопу Будды и разберётесь, по какой части лестницы у Биг Будды нельзя ходить.
Обзорная экскурсия по Самуи
Обзорная экскурсия по Самуи
Обзорная экскурсия по Самуи
Обзорная экскурсия по Самуи
Обзорная экскурсия по Самуи
Обзорная экскурсия по Самуи
Обзорная экскурсия по Самуи
Обзорная экскурсия по Самуи
Обзорная экскурсия по Самуи
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На нашем пути — несколько достопримечательностей:

  • Биг Будда — талисман острова Самуи. Вы узнаете, почему ступеньки разделены на три зоны и по какой из них нельзя ходить туристам.
  • Храм трёх религий. Вы прикоснётесь к китайским и индийским верованиям, по желанию покормите рыбок.
  • Пагода, с которой открывается прекрасный вид на аэропорт. Здесь можно бросить монетку в Стопу Будды и загадать желание.
  • Красный храм, где захоронен первый турист, посетивший остров. Я расскажу, какая знатная семья посетила это место в 1962 году.
  • Китайский культурный центр. Вы оцените огромную статую воина и узнаете о китайской цивилизации.
  • Скала Бабушка и Дедушка — природный памятник, ставший популярным благодаря сходству с мужским и женским половыми органами. Отсюда открывается чудесный вид на Сиамский залив.
  • Храм мумифицированного монаха. Вы увидите мумию монаха, который умер в позе лотоса и так и остался в ней. В храме можно погадать на палочках и узнать, что вас ждёт в будущем.
  • Магический сад, он же райский уголок. Вы услышите легенду о фермере, который создал рай на земле. Полюбуетесь десятками каменных скульптур и живописным водопадом.

И это далеко не всё! Вы посетите загадочные джунгли, зайдёте на рынок с сувенирами и полюбуетесь панорамами острова из разных точек. А в конце вас ждёт сказочный закат и ужин в кафе с красивым видом.

Организационные детали

  • Что включено: трансфер, сопровождение гида, напитки и свежие фрукты в течение поездки
  • Дополнительные расходы: ужин — по желанию
  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике
  • Я заберу вас из любой точки острова и после экскурсии привезу обратно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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