Самуи — сказочное место. Здесь яркие джунгли и белоснежные пляжи, а ещё — великолепные храмы и скульптуры. За 1 день вы побываете в нескольких локациях. Увидите, где похоронен первый турист острова, и рассмотрите мумию монаха. Прогуляетесь по Магическому саду и узнаете, кто его создал. Бросите монетку в Стопу Будды и разберётесь, по какой части лестницы у Биг Будды нельзя ходить.