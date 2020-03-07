Отзыв на: Хайкинг в джунглях и закат под чиллаут

Е Екатерина 5

Чудесная аутентичная экскурсия - отлично подойдет для тех, кто хочет провести время в расслабленно-спортивной обстановке. Сергей заберет Вас от отеля на машине, на которой последние 15 минут пути Вы будете чувствовать себя содержимым блендера (не ешьте заранее). Затем Вам предстоит спуск по пересеченной местности, который займет минут 30 (предприятие не для слабых телом). И вот Вы наконец окажитесь у заветного водопада, в котором можно будет искупаться, сделать фотографии на память и просто расслабиться. Здесь Вы будете одни, что создает атмосферу полного уединения и слияния с природой. Кстати у входа к водопаду можно будет бесплатно выпить воды или лимонада:) Вторая часть экскурсии не менее привлекательна! После водопада Сергей угостит Вас фруктами и Вы отправитесь встречать закат под музыку, танцы (если пожелаете) и интересные разговоры. В целом экскурсия подойдет для тех, кто не любит шумные толпы туристов и кто ищет потаенные уголки природы.