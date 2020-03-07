Все экскурсии в Самуи
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Самуи – доступно 22 экскурсии на 2021 год, 10 ⭐ отзывов, цены от $23.5. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Самуи почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Таиланде на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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3ч
$50
за 1 чел.
Живой Самуи - тур на семейную эко-ферму слонов
Идеальное трехчасовое решение для родителей, которые хотят порадовать своих детей, но не готовы тратить...
ПН, СР, ПТ в 09:30
2ч
$23.5
за 1 чел.
Ферма крокодилов
Приглашаем любителей острых ощущений на шоу рептилий
Ежедневно в 12:00, 14:00 и 16.00
4ч 30м
$65
за 1 чел.
Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
Поплавать с маской вокруг кораллового рифа и побывать на острове Свиней
в будние дни в 09:00 и 14:00
5ч
$56.25
за 1 чел.
Джип-сафари от Мистера Унга по острову Самуи на полдня
Приглашаем на насыщенную пятичасовую экскурсию с англоговорящим гидом
Понедельник, Четверг, Пятница в 09:00
10ч
$54
за 1 чел.
Морской парк Ангтонг — россыпь островов
Поплавать на каяке, отдохнуть на пляже, понырять с маской и увидеть архипелаг со смотровых площадок
во вторник и субботу в 07:00
4ч
$54
за 1 чел.
Аквариум и зоопарк на о. Самуи
Совсем не обязательно платить за проживание в шикарном отеле, чтобы насладиться его преимуществами
Ежедневно в 11:00
6ч
$66
за 1 чел.
Хайкинг в джунглях и закат под чиллаут
Пройти неизведанными лесными тропами, открыть затерянный водопад и провести незабываемый вечер
в будние дни в 13:00
4ч
$42
за 1 чел.
Ежедневно в любое время
6ч 30м
$55
за 1 чел.
Морская рыбалка на Самуи
Отправиться за экзотическим уловом к острову Ко Тан и заняться снорклингом у коралловых рифов
в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
4ч
$153
за 1 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Самуи на минибасе
Предлагаем отправиться в путешествие, подобранное в соответствии с вашими личными пожеланиями
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
7ч
$255
за 1-4 чел.
Рай в Сиамском заливе
Большой Будда, Храм Плай Лаем, магический сад и многое другое — на автомобильной обзорной экскурсии
Индивидуальный тур
2ч
$310
за 1-3 чел.
Индивидуальный тур в уединённый Кханом
Индивидуальная экскурсия в район Кханом открывает Таиланд, каким он был на заре популярности: благородным,...
ежедневно в 08:00
8ч
$75.5
за 1 чел.
Эко-тур "В мире тайской природы"
Вы сможете покормить маленьких слонят бананами и искупать их в бассейне, увидите, как трудится макака...
Ежедневно в 09:00
3ч
$62
за 1 чел.
Джип-сафари для активных людей "Буп-буп сафари"
Невероятный джип-тур для любителей адреналина! Вы не только отправитесь в путешествие на мощных внедорожниках,...
Ежедневно в 10:00 и 15:00
1ч
$108.6
за 1 чел.
Прогулка на лошадях по пляжу и джунглям
Групповой тур верхом с профессиональным гидом, рассчитанный на 1 или 2 часа
Ежедневно в 9:00, 14:00, 17:30
Индивидуальный трансфер
1ч
$44
за 1-4 чел.
5ч
$42
за 1 чел.
Ежедневно в 10:00
8ч
$63
за 1 чел.
Ежедневно с англогидом. Русский гид - пн, сб в 08:00
8ч
$63
за 1 чел.
Ежедневно с англогидом. Русский гид - вт, вс
8ч
$63
за 1 чел.
пн, вт, пт в 09:00
7ч
$55
за 1 чел.
Ежедневно
8ч
$42
за 1 чел.
Ежедневно с англогидом
Последние отзывы «Экскурсии Самуи»
- ССветлана7 марта 2020Отличная экскурсия. Рекомендую всем, особенно тем, кому надоело лежать на пляже. Купание в небольшом красивом водопаде и прогулка по джунглям и фруктовым плантациям вас взбодрят.
- ЕЕкатерина29 февраля 2020Чудесная аутентичная экскурсия - отлично подойдет для тех, кто хочет провести время в расслабленно-спортивной обстановке. Сергей заберет Вас от отеля на машине, на которой последние 15 минут пути Вы будете чувствовать себя содержимым блендера (не ешьте заранее). Затем Вам предстоит спуск по пересеченной местности, который займет минут 30 (предприятие не для слабых телом). И вот Вы наконец окажитесь у заветного водопада, в котором можно будет искупаться, сделать фотографии на память и просто расслабиться. Здесь Вы будете одни, что создает атмосферу полного уединения и слияния с природой. Кстати у входа к водопаду можно будет бесплатно выпить воды или лимонада:) Вторая часть экскурсии не менее привлекательна! После водопада Сергей угостит Вас фруктами и Вы отправитесь встречать закат под музыку, танцы (если пожелаете) и интересные разговоры. В целом экскурсия подойдет для тех, кто не любит шумные толпы туристов и кто ищет потаенные уголки природы.
- Отзыв на: Морской парк Ангтонг — россыпь острововYYELENA12 февраля 2020Супер. 💃💃💃 Езжайте даже не задумывайтесь у гида вы всегда на глазах. потеряться не возмозно. найдет везде. С отеля Взял и обратно Привез. даже квитанцию можно не брать. да же на пляже уснете разбудет и на катер донесет если надо будет. Острова Супер! лазурный пляж без волк. мир сказки!!!!🤗🤗🤗
- ММария22 января 2020Очень расслабленная и созерцательная экскурсия, во время которой мы посетили несколько прекрасных мест.
- Отзыв на: Рай в Сиамском заливеAAndrey17 января 2020Денис показал остров во всей красе, побывали в туристических местах, договорились с местным колоритом. Рекомендуем!