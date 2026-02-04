читать дальше уменьшить

что мы не первый раз заказываем экскурсии на этом агрегате.

1. обычно организатор рассказывает очень много интересного, Сергей к сожалению нет, пока его не спросишь и то все очень односложно.

2. приехали к слонам, конечно надо предупреждать сколько это стоит.

3. водопад прекрасен, дорога сложная, но пройти можно. да его нет на картах и что. чем он знаменит, почему организатор ведет сюда не понятно 4. будда, такое ощущение, что это заброшенное место. там никого нет. было написано, что можно получить благословение, но к сожалению никого не было. Сергей тоже об этом не знал.

5. прекрасный отель с Инфинити бассейном это единственное, что по настоящему впечатлило. цены очень высокие имейте ввиду.

6. если бы мы ничего не спрашивали. то в машине мы бы ехали молча.

7. честно такое в первый раз, очень жалко потраченных денег!

8. мы не узнали ни про культуру страны, ни про их обычаи ну короче не про что.