Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборОбзорная экскурсия по Самуи
Познакомиться с основными достопримечательностями острова, увидеть рай на земле и загадать желание
Начало: У Вашего отеля
16 авг в 10:30
17 авг в 10:30
от $300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная морская прогулка со снорклингом и остановкой на Pig Island
Погрузитесь в подводный мир у берегов Ко Тан и пообщайтесь с дружелюбными свинками на Ко Мадсум. Идеальный отдых на Самуи для всей семьи
Начало: В районе Lipa Noi
Сегодня в 12:30
Завтра в 13:00
от $117 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по острову Самуи
Увидеть главные достопримечательности и встретить закат у моря
Начало: От места проживания
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от $315 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Sunset Heroes: джип-приключение в джунглях Самуи и закат под чилаут сет
Погрузитесь в природу Самуи с экскурсией Sunset Heroes. Выберите хайкинг или джип-приключение и насладитесь дикими водопадами и атмосферными закатами
Начало: В вашем отеле на Самуи
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $500 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Джип-сафари: весь Самуи за один день
Джип-сафари на Самуи - увлекательное приключение по ключевым местам острова. Храмы, водопады и панорамные виды ждут вас
Начало: У рецепшена вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$65 за человека
Групповая
Жемчужины национального парка Анг Тонг
Отправляйтесь в путешествие по национальному парку Анг Тонг. Впечатляющие виды, снорклинг и каякинг ждут вас на этой увлекательной водной прогулке
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$77 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Топовые места Самуи за один день
Посетить культовые локации, священные храмы и мистический сад - без толп туристов
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $500 за всё до 6 чел.
Групповая
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
Отправляйтесь на незабываемое путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань с Самуи. Вас ждут снорклинг, белоснежные пляжи и традиционная тайская кухня
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$77 за человека
Квест
до 15 чел.
Квест-приключение на Самуи «В поисках сокровищ» (на вашем транспорте)
Раскрыть остров по-новому в интерактивном формате и посмотреть его необычные локации
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
от $210 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Рай в Сиамском заливе
Девственные леса, тайные тропы и яркие храмы ждут вас на Самуи. Погрузитесь в атмосферу острова и насладитесь уникальными видами и культурой
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
от $330 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотосессия на тропическом острове Самуи
Создать фотовоспоминания, которые останутся на всю жизнь
Завтра в 12:00
11 авг в 06:00
от $250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Катание на efoil (электрической гидродоске) на Самуи
Испытайте уникальное ощущение полёта над водой на электрической гидродоске. Подходит для всех, кто хочет освоить новый водный спорт
Начало: На пляже Chaweng или Lipa Noi
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от $124 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
3950 ฿ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Поймай марлина: рыболовная экспедиция у берегов Самуи
Почувствовать дыхание океана и поймать на крючок рыбу своей мечты
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от $350 за всё до 5 чел.
Групповая
Экскурсия в национальный морской парк Ангтонг
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: Экскурсия проводиться ежедневно
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
2395 ฿ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Обзорная экскурсия джип-сафари
Начало: Ресепшн вашего отеля
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
1890 ฿ за человека
Фотопрогулка
до 8 чел.
Фотосессия на тихом пляже Самуи
Погрузитесь в атмосферу уединения и красоты на фотосессии на одном из живописных пляжей Самуи. Получите профессиональные фотографии и незабываемые впечатления
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от $270 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Кайтсёрфинг на Самуи
Кайтсёрфинг на Самуи предлагает уникальную возможность освоить этот захватывающий спорт в безопасной и комфортной обстановке с опытными инструкторами
Начало: На пляже Na Hai
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от $203 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Вокруг Самуи на катамаране
Индивидуальная прогулка на катамаране вокруг Самуи подарит вам незабываемые виды и море развлечений. Присоединяйтесь к приключению, которое не займет весь день
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от $1600 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия на военном джипе
Начало: Ресепшн вашего отеля
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
1890 ฿ за человека
Групповая
до 15 чел.
Авторские туры по Самуи в формате живого Тревел-приключения LOST SAMUI
Начало: Большой Будда в районе Банграка. Бо Пут, Ко Самуи
Расписание: Ежедневно в 9:30, 10:00
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
1500 ฿ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Расписание: Ежедневно в 13:00, чтобы успеть на закат. По желанию время можно подстроить под вас.
Завтра в 13:00
10 авг в 13:00
16 000 ฿ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Т
Дата посещения: 23 янв 2026
Выражаю огромную благодарность нашему гиду Денису за прекрасное освещение местных достопримечательностей острова Самуи. Отличное знание местных особенностей, культура общения, такт и дружелюбие просто притягиваю к этому человеку. Рекомендую всем!!!
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О
Дата посещения: 16 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Всё прошло на одном дыхании. Интересные локации. Андрей приятный собеседник, вежливый и грамотный гид. Комфортно, неутомительно, интересно! Рекомендую!
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А
Отличная авторская экскурсия, советую ее всем, так как после нее невозможно не влюбиться в этот остров. Мы провели с Андреем замечательный день, узнали много интересного, открыли для себя знаковые места, а также насладились прекрасными видами. Нам очень понравилось!
+1
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А
Спасибо большое Андрею! Очень познавательно, интересно и увлекательно. Время пролетело очень быстро. Много локаций. Рекомендуем!
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Е
Отличная организация, спасибо! Очень понравилось, Сергей порекомендовал ранний выезд, приехали на локации раньше всех, и каждый раз Когда мы уходили
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А
Рекомендую
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Л
Отличная экскурсия. Особенно хорошо то, что мы были одни. Сергей объяснил все организационные вопросы, все было так как написано. Отвезли,
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очень странное впечатление от экскурсии! не могу сказать, что плохо, но и не могу сказать, что мы получили удовлетворение! учитывая,
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замечательная экскурсия, а главное замечательный гид Андрей, который нас просто влюбил в остров. День пролетел незаметно, без перегружения лишней информацией. Посмотрели много интересных локаций, вкусно поели, встретили незабываемый закат с потрясающим видом на остров. Однозначно рекомендую эту экскурсию.
+5
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Нам очень понравилось - хорошие локации, комфортный автомобиль, очень дружелюбное и внимательное отношение.
С Юрием интересно общаться, он выдержал поток наших многочисленных вопросов:) Чувствуется, что ему самому интересно и нравится заниматься своим делом.
Уверенно рекомендуем эту экскурсию!
С Юрием интересно общаться, он выдержал поток наших многочисленных вопросов:) Чувствуется, что ему самому интересно и нравится заниматься своим делом.
Уверенно рекомендуем эту экскурсию!
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Всего 312 отзывов на Самуи
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Ответы на вопросы от путешественников по Самуи
Самые популярные экскурсии на Самуи
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22:
Сколько стоит экскурсия по Самуи в августе 2026
Сейчас на Самуи можно забронировать 22 экскурсии от 65 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 312 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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