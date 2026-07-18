7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Sunset Heroes - это уникальная возможность исследовать природу Самуи без туристической суеты.Авторский маршрут включает остановки у диких водопадов и заканчивается на одной из самых высоких точек острова, где вы встретите

завораживающий закат. Включены трансфер, вода, фрукты и снэки. Вы можете выбрать пеший маршрут или путешествие на автомобиле. Программа ориентирована на полное погружение в атмосферу джунглей и природу острова. Приезжайте на своей машине или воспользуйтесь нашим трансфером

Описание экскурсии

Самуи за пределами типичных маршрутов

Остров может предложить множество впечатлений, и все они, скорее всего, хорошо вам известны — гармоничные буддистские храмы и священные статуи, катание на слонах, снорклинг, тарзанки и много чего еще. Я же постарался создать программу, в которой самое важное — это атмосфера и чувство связи с дикой природой, которой так богат райский Самуи.

Через дебри затерянного мира к незабываемому закату

В путешествии перед вами предстанет вся мощь джунглей с буйством растительности, волшебным воздухом и целым оркестром неподражаемых звуков. Конечно, будут остановки в самых зрелищных местах, в том числе, у двух красивых водопадов, которых нет карте. Побываем и на самой высокой точке Самуи — на высоте 645 метров, где расположен стоячий Будда (Buddha Teepangkorn), не путайте с Большим Буддой, который является традиционным местом для туристов на побережье. А вечером вы выйдете к одной из самых красивых и высоких точек острова, где в сопровождении чилаут сета встретите завораживающий закат, и если повезёт, то летающих лисиц.

Организационные детали