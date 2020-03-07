7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Хайкинг в джунглях и закат под чиллаут

Пройти неизведанными лесными тропами, открыть затерянный водопад и провести незабываемый вечер

Sergei
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Sergei – ваш гид
Главная изюминка приключения — полное погружение в природу и...

секретность! Авторский маршрут продуман так, чтобы вы без туристической суеты оценили первозданную красоту острова и ощутили азарт первооткрывателя.

По пути вы встретите сказочный дикий водопад.

А на склоне дня выйдете к месту, будто созданному для атмосферных закатов.
$66 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле на Самуи
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У этой экскурсии7 отзывов
4.86
Хайкинг в джунглях и закат под чиллаут
Хайкинг в джунглях и закат под чиллаут

Что вас ожидает

Самуи за пределами типичных маршрутов
Остров может предложить множество впечатлений, и все они, скорее всего, хорошо вам известны — гармоничные буддистские храмы и священные статуи, катание на слонах, снорклинг, тарзанки и много чего еще. Я же постарался создать программу, в которой самое важное — это атмосфера и чувство связи с дикой природой, которой так богат райский Самуи.

Через дебри затерянного мира к незабываемому закату
В путешествии перед вами предстанет вся мощь джунглей с буйством растительности, волшебным воздухом и целым оркестром неподражаемых звуков. Конечно, будут остановки в самых зрелищных местах, в том числе, у красивого водопада. А вечером вы выйдете к одной из самых красивых и высоких точек острова, где в сопровождении чилаут сета встретите завораживающий закат.

Организационные детали

Трансфер от отеля и обратно включен в стоимость

Хайкинг в джунглях и закат под чиллаут
Хайкинг в джунглях и закат под чиллаут
Хайкинг в джунглях и закат под чиллаут
Хайкинг в джунглях и закат под чиллаут
Хайкинг в джунглях и закат под чиллаут
Хайкинг в джунглях и закат под чиллаут
Хайкинг в джунглях и закат под чиллаут

Экскурсия проводится в будние дни в 13:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле на Самуи.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Sergei
Sergei
Привет! Меня зовут Сергей. Долгое время я живу на Самуи. Меня вдохновляют: спорт, закаты, музыка и приключения. А еще я знаю захватывающие маршруты, проходящие через джунгли и против туристического потока. Буду рад поделиться своими знаниями, которые превратят несколько мгновений вашей жизни в нечто незабываемое! :)
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 марта 2020
Отличная экскурсия. Рекомендую всем, особенно тем, кому надоело лежать на пляже. Купание в небольшом красивом водопаде и прогулка по джунглям и фруктовым плантациям вас взбодрят.
29 февраля 2020
Чудесная аутентичная экскурсия - отлично подойдет для тех, кто хочет провести время в расслабленно-спортивной обстановке.
Сергей заберет Вас от отеля на машине, на которой последние 15 минут пути Вы будете чувствовать себя содержимым блендера (не ешьте заранее). Затем Вам предстоит спуск по пересеченной местности, который займет минут 30 (предприятие не для слабых телом). И вот Вы наконец окажитесь у заветного водопада, в котором можно будет искупаться, сделать фотографии на память и просто расслабиться. Здесь Вы будете одни, что создает атмосферу полного уединения и слияния с природой. Кстати у входа к водопаду можно будет бесплатно выпить воды или лимонада:)
Вторая часть экскурсии не менее привлекательна! После водопада Сергей угостит Вас фруктами и Вы отправитесь встречать закат под музыку, танцы (если пожелаете) и интересные разговоры.
В целом экскурсия подойдет для тех, кто не любит шумные толпы туристов и кто ищет потаенные уголки природы.
22 января 2020
Очень расслабленная и созерцательная экскурсия, во время которой мы посетили несколько прекрасных мест.
2 января 2020
Первый раз заказывала экскурсию через Tripster и первая моя экскурсия была выбрана именно эта!!! Все что мне хотелось получить эмоционально во время неё - я получила !!!! Рекомендую тем, кому хочется нестандартной экскурсии и насладиться природой, красивейшим закатом , побыть наедине с природой, подумать о своём 🥰
27 декабря 2019
Отличное короткое путешествие вглубь острова в джунгли. Давно хотела побродить по таким тропам. Когда будете в храме Будды на горе, загляните в «музей всего» и поднимитесь на самый верх на площадку. Вид оттуда еще лучше. Сам импровизированный музей весьма аутентичен.
Сергею спасибо!
24 декабря 2019
Сергей - отличный гид из категории приветливых, но неразговорчивых. Он не подавляет общение внутри группы, но с радостью отвечает на все вопросы. У него замечательная, светлая и теплая энергетика, в которой очень приятно находиться. Наш поход включал в себя 3 части:

1. прогулку по джунглям до небольшого водопада. Несмотря на пик сезона, на водопаде мы были совсем одни. Прогулка обратно вверх - замечательное упражнение. Туда - очень легко под горку. Сначала нас немного смутило, что идем по бетонке, но потом поняли, что иначе поход был бы трудным. Сергей сказал, он мог бы сводить нас по более диким дорогам в другой день.
2. Большой Будда
3. Секретное место смотреть закат без толпы. Это был приятный сюрприз!!
25 ноября 2019
Поездка была потрясающая. Красота мест , которые мы увидели, не поддается описанию. Сергей полностью компетентен в своей работе, умеет создать неповторимую атмосферу самой поездки музыкальным сопровождением и интересным общением. Нам понравились все места, которые мы посетили, фотографии просто волшебные. Несмотря на двух непоседливых детей, поездка была лёгкой и всё это благодаря нашему гиду. Огромное спасибо! Мы получили большое удовольствие.

Sergei проводит ещё 1 экскурсию

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