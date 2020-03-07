7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Самуи за пределами типичных маршрутов

Остров может предложить множество впечатлений, и все они, скорее всего, хорошо вам известны — гармоничные буддистские храмы и священные статуи, катание на слонах, снорклинг, тарзанки и много чего еще. Я же постарался создать программу, в которой самое важное — это атмосфера и чувство связи с дикой природой, которой так богат райский Самуи.

Через дебри затерянного мира к незабываемому закату

В путешествии перед вами предстанет вся мощь джунглей с буйством растительности, волшебным воздухом и целым оркестром неподражаемых звуков. Конечно, будут остановки в самых зрелищных местах, в том числе, у красивого водопада. А вечером вы выйдете к одной из самых красивых и высоких точек острова, где в сопровождении чилаут сета встретите завораживающий закат.