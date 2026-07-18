7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Авторский маршрут включает остановки у диких водопадов и заканчивается на одной из самых высоких точек острова, где вы встретите
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Уникальные закаты
- 🌴 Полное погружение в природу
- 🚗 Выбор между хайкингом и джип-приключением
- 💧 Дикие водопады
- 🍉 Включены трансфер, вода, фрукты и снэки
Что можно увидеть
- Джунгли
- Водопад
- Высокая точка острова
Описание экскурсии
Самуи за пределами типичных маршрутов
Остров может предложить множество впечатлений, и все они, скорее всего, хорошо вам известны — гармоничные буддистские храмы и священные статуи, катание на слонах, снорклинг, тарзанки и много чего еще. Я же постарался создать программу, в которой самое важное — это атмосфера и чувство связи с дикой природой, которой так богат райский Самуи.
Через дебри затерянного мира к незабываемому закату
В путешествии перед вами предстанет вся мощь джунглей с буйством растительности, волшебным воздухом и целым оркестром неподражаемых звуков. Конечно, будут остановки в самых зрелищных местах, в том числе, у двух красивых водопадов, которых нет карте. Побываем и на самой высокой точке Самуи — на высоте 645 метров, где расположен стоячий Будда (Buddha Teepangkorn), не путайте с Большим Буддой, который является традиционным местом для туристов на побережье. А вечером вы выйдете к одной из самых красивых и высоких точек острова, где в сопровождении чилаут сета встретите завораживающий закат, и если повезёт, то летающих лисиц.
Организационные детали
- В стоимость включен трансфер, вода, фрукты и снэки
- Вы можете выбрать, как преодолеть маршрут: пешком или на автомобиле, стоимость не изменится
- При желании вы можете приехать на своей машине
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
1.
Посетили 2 красивых водопада: один с огромным камнем, а второй с классными природными ваннами-джакузи. Идти до них