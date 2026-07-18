7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Sunset Heroes: джип-приключение в джунглях Самуи и закат под чилаут сет

Погрузитесь в природу Самуи с экскурсией Sunset Heroes. Выберите хайкинг или джип-приключение и насладитесь дикими водопадами и атмосферными закатами
Sunset Heroes - это уникальная возможность исследовать природу Самуи без туристической суеты.

Авторский маршрут включает остановки у диких водопадов и заканчивается на одной из самых высоких точек острова, где вы встретите
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завораживающий закат. Включены трансфер, вода, фрукты и снэки. Вы можете выбрать пеший маршрут или путешествие на автомобиле. Программа ориентирована на полное погружение в атмосферу джунглей и природу острова. Приезжайте на своей машине или воспользуйтесь нашим трансфером

4.9
33 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Уникальные закаты
  • 🌴 Полное погружение в природу
  • 🚗 Выбор между хайкингом и джип-приключением
  • 💧 Дикие водопады
  • 🍉 Включены трансфер, вода, фрукты и снэки
Sunset Heroes: джип-приключение в джунглях Самуи и закат под чилаут сет
Sunset Heroes: джип-приключение в джунглях Самуи и закат под чилаут сет
Sunset Heroes: джип-приключение в джунглях Самуи и закат под чилаут сет

Что можно увидеть

  • Джунгли
  • Водопад
  • Высокая точка острова

Описание экскурсии

Самуи за пределами типичных маршрутов

Остров может предложить множество впечатлений, и все они, скорее всего, хорошо вам известны — гармоничные буддистские храмы и священные статуи, катание на слонах, снорклинг, тарзанки и много чего еще. Я же постарался создать программу, в которой самое важное — это атмосфера и чувство связи с дикой природой, которой так богат райский Самуи.

Через дебри затерянного мира к незабываемому закату

В путешествии перед вами предстанет вся мощь джунглей с буйством растительности, волшебным воздухом и целым оркестром неподражаемых звуков. Конечно, будут остановки в самых зрелищных местах, в том числе, у двух красивых водопадов, которых нет карте. Побываем и на самой высокой точке Самуи — на высоте 645 метров, где расположен стоячий Будда (Buddha Teepangkorn), не путайте с Большим Буддой, который является традиционным местом для туристов на побережье. А вечером вы выйдете к одной из самых красивых и высоких точек острова, где в сопровождении чилаут сета встретите завораживающий закат, и если повезёт, то летающих лисиц.

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер, вода, фрукты и снэки
  • Вы можете выбрать, как преодолеть маршрут: пешком или на автомобиле, стоимость не изменится
  • При желании вы можете приехать на своей машине
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле на Самуи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов на Самуи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 790 туристов
Добро пожаловать в Таиланд, который стал моим домом в 2018 году. Я Сергей. Увлекаюсь поиском новых мест, исследованием разных культур и народов, а также музыкой и спортом. Несколько лет я
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проводил авторские экскурсии лично, но со временем вокруг меня собралась команда надёжных гидов, каждый из которых прошёл личный отбор и разделяет мой подход к путешествиям. Путешествие с нами — это возможность ощутить дух первооткрывателя в локациях, недоступных для массового туризма. Независимо от того, выбираетесь ли вы в приключение по джунглям или на обзорную экскурсию по знаковым достопримечательностям, наш маршрут будет спланирован так, чтобы избежать больших скоплений людей, насколько это возможно. Будем рады помочь с любыми вопросами, связанными с пребыванием в Таиланде, — от трансферов из аэропорта до приобретения недвижимости. До встречи на Самуи!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
3
3
2
1
Ирина
очень странное впечатление от экскурсии! не могу сказать, что плохо, но и не могу сказать, что мы получили удовлетворение! учитывая, что мы не первый раз заказываем экскурсии на этом агрегате.
1.
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обычно организатор рассказывает очень много интересного, Сергей к сожалению нет, пока его не спросишь и то все очень односложно.
2. приехали к слонам, конечно надо предупреждать сколько это стоит.
3. водопад прекрасен, дорога сложная, но пройти можно. да его нет на картах и что. чем он знаменит, почему организатор ведет сюда не понятно 4. будда, такое ощущение, что это заброшенное место. там никого нет. было написано, что можно получить благословение, но к сожалению никого не было. Сергей тоже об этом не знал.
5. прекрасный отель с Инфинити бассейном это единственное, что по настоящему впечатлило. цены очень высокие имейте ввиду.
6. если бы мы ничего не спрашивали. то в машине мы бы ехали молча.
7. честно такое в первый раз, очень жалко потраченных денег!
8. мы не узнали ни про культуру страны, ни про их обычаи ну короче не про что.

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Ю
Экскурсия очень понравилась - это то, что нужно, чтобы погрузиться в атмосферу настоящего тропического Таиланда. Путешествие в джунглях надолго останется в памяти как настоящее приключение, полное неожиданных звуков природы и
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красивых видов. Купание в водопаде просто невероятное.
Сергей очень внимательный и приятный гид, подстроил маршрут под наши пожелания. Очень классно, что маршрут построен так, что на всех локациях мы были одни, и не пересекались с туристическими группами.
Закат на смотровой площадке - незабываем.
Экскурсия понравилась и взрослым, и ребенку 6 лет

Экскурсия очень понравилась - это то, что нужно, чтобы погрузиться в атмосферу настоящего тропического Таиланда. Путешествие
Экскурсия очень понравилась - это то, что нужно, чтобы погрузиться в атмосферу настоящего тропического Таиланда. Путешествие
Экскурсия очень понравилась - это то, что нужно, чтобы погрузиться в атмосферу настоящего тропического Таиланда. Путешествие
Экскурсия очень понравилась - это то, что нужно, чтобы погрузиться в атмосферу настоящего тропического Таиланда. Путешествие
Экскурсия очень понравилась - это то, что нужно, чтобы погрузиться в атмосферу настоящего тропического Таиланда. Путешествие
Экскурсия очень понравилась - это то, что нужно, чтобы погрузиться в атмосферу настоящего тропического Таиланда. Путешествие
Экскурсия очень понравилась - это то, что нужно, чтобы погрузиться в атмосферу настоящего тропического Таиланда. Путешествие
Экскурсия очень понравилась - это то, что нужно, чтобы погрузиться в атмосферу настоящего тропического Таиланда. Путешествие
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Татьяна
Хотя мы оказались практически единственными людьми, кто не купался в водопадах на экскурсиях у Сергея по его словам, сама поездка нам очень понравилась, а именно часть, где встречали закат под отличный чилаут. Заката мы тоже не увидели)), но был потрясающе красивый туман. Очень запоминающаяся картинка!
Хотя мы оказались практически единственными людьми, кто не купался в водопадах на экскурсиях у Сергея по
Хотя мы оказались практически единственными людьми, кто не купался в водопадах на экскурсиях у Сергея по
Хотя мы оказались практически единственными людьми, кто не купался в водопадах на экскурсиях у Сергея по
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А
Были на экскурсии 27.03. и это была одна из лучших экскурсий где я была. Сергей отличный и внимательный гид, к тому же интересный и эрудированный собеседник, что плюс, ведь всегда
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приятно иметь дело с умными людьми.

Во время посещения водопадов и по пути на них Сергей вел себя очень тактично, не торопил, что было очень комфортно, мы спокойно шли и также спокойно полюбовались на водопады. Отдельное спасибо Сергею за предложение пофотографировать нас с мамой, я потом открыла галерею и нашла там красивое видео меня, мамы, и водопада на память:)

Лично мне больше всего понравилась часть путешествия с закатом, он проходит в очень красивом, тихом месте. Опять же, нас никуда не торопили и получилось так что мы задержались после заката и посмотрели звёзды, за что я очень благодарна потому что живу в мегаполисе и не видела их уже много лет. Смотрите в фотках какие прекрасные звёзды на Самуи!

В завершение путешествия мы отправились смотреть стоячего Будду и ещё одно чудо - по всей видимости был религиозный праздник и мы застали пение монахов, просто волшебно, почти ночь, никого нет, пение монахов и Будда, согласитесь вдохновляет. В общем когда мы уже выезжали к людям я даже расстроилась что путешествие завершилось.

Кстати вода, кокосы, орешки, что-то ещё перекусить имеется, в этом плане о вас тоже позаботятся. И ещё музыка шикарная, точно уедете счастливые домой с тёплыми воспоминаниями.

Очень рекомендую.

Были на экскурсии 27.03. и это была одна из лучших экскурсий где я была. Сергей отличный
Были на экскурсии 27.03. и это была одна из лучших экскурсий где я была. Сергей отличный
Были на экскурсии 27.03. и это была одна из лучших экскурсий где я была. Сергей отличный
Были на экскурсии 27.03. и это была одна из лучших экскурсий где я была. Сергей отличный
Были на экскурсии 27.03. и это была одна из лучших экскурсий где я была. Сергей отличный
Были на экскурсии 27.03. и это была одна из лучших экскурсий где я была. Сергей отличный
Были на экскурсии 27.03. и это была одна из лучших экскурсий где я была. Сергей отличный
Были на экскурсии 27.03. и это была одна из лучших экскурсий где я была. Сергей отличный+2
Были на экскурсии 27.03. и это была одна из лучших экскурсий где я была. Сергей отличный
Были на экскурсии 27.03. и это была одна из лучших экскурсий где я была. Сергей отличный
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Ольга
Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!
Посетили 2 красивых водопада: один с огромным камнем, а второй с классными природными ваннами-джакузи. Идти до них
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несложно и справится любой человек, вдоль всего маршрута натянуты нитки-канаты за которые удобно держаться.
Сами водопады просто вау!!! Смотрите фото)
Спасибо за них Сергею)
Посетили полузаброшенный храм на горе, откуда открывается потрясающий вид на все стороны острова. Очень красивое оформление и можно все облазить, людей нет)
И в конце поехали на красивую точку с видом на остров и закат! С музыкой и фруктами - это было прям супер завершение дня)))
Всем рекомендую!!!!

Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!
Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!
Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!
Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!
Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!
Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!
Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!
Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!+2
Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!
Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!
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Alexander
Сергей - опытный гид и организатор. Экскурсия "Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях" тому подтверждение. Были выбраны малоизвестные маршруты и водопады, на которые мало кто приезжает. Несмотря на то,
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что у нас были дети, все участники справились с непростыми заданиями и получили море удовольствия! Закат солнца наблюдали с одной из прекрасных точек. В другой день была прекрасная экскурсия на слонах. Рекомендуем всем!

Сергей - опытный гид и организатор. Экскурсия "Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях" тому подтверждение.
Сергей - опытный гид и организатор. Экскурсия "Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях" тому подтверждение.
Сергей - опытный гид и организатор. Экскурсия "Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях" тому подтверждение.
Сергей - опытный гид и организатор. Экскурсия "Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях" тому подтверждение.
Сергей - опытный гид и организатор. Экскурсия "Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях" тому подтверждение.
Сергей - опытный гид и организатор. Экскурсия "Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях" тому подтверждение.
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