Полезная информация о Сурине
Что нужно знать о Сурине: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сурине
04:5558
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇭 Таиланд
|Название города
|Сурин
|По-английски
|Surin
|Столица региона
|Сурин является столицей региона
|Население города
|46 673 чел.
|Аэропорт
|Surin PXR (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Bangkok
|Средняя высота
|150 м. от уровня моря