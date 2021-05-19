Полезная информация о Сурине

Что нужно знать о Сурине: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сурине
04:5558
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаСурин
По-английскиSurin
Столица регионаСурин является столицей региона
Население города46 673 чел.
АэропортSurin PXR (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота150 м. от уровня моря

Где находится Сурин на карте