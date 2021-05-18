Полезная информация об Аруше

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Местное время в Аруше
21:5955
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇿 Танзания
Название городаАруша
По-английскиArusha
Столица регионаАруша является столицей региона
Население города341 136 чел.
АэропортАруша ARK
Часовой поясAfrica/Dar_es_Salaam
Средняя высота1 415 м. от уровня моря

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