Полезная информация об Аруше
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Местное время в Аруше
21:5955
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇿 Танзания
|Название города
|Аруша
|По-английски
|Arusha
|Столица региона
|Аруша является столицей региона
|Население города
|341 136 чел.
|Аэропорт
|Аруша ARK
|Часовой пояс
|Africa/Dar_es_Salaam
|Средняя высота
|1 415 м. от уровня моря
Где находится Аруша на карте
Аруша