Полезная информация о Дар-эс-Саламе
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Местное время в Дар-эс-Саламе
22:0007
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇿 Танзания
|Название города
|Дар-эс-Салам
|По-английски
|Dar es Salaam
|Столица региона
|Дар-эс-Салам является столицей региона
|Население города
|2 698 652 чел.
|Аэропорт
|Дар-эс-Салам DAR
|Часовой пояс
|Africa/Dar_es_Salaam
|Средняя высота
|24 м. от уровня моря
Где находится Дар-эс-Салам на карте
Дар-эс-Салам