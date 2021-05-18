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Полезная информация о Дар-эс-Саламе

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Местное время в Дар-эс-Саламе
22:0007
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇿 Танзания
Название городаДар-эс-Салам
По-английскиDar es Salaam
Столица регионаДар-эс-Салам является столицей региона
Население города2 698 652 чел.
АэропортДар-эс-Салам DAR
Часовой поясAfrica/Dar_es_Salaam
Средняя высота24 м. от уровня моря

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