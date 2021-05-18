Полезная информация о Кигоме
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Местное время в Кигоме
23:0329
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇿 Танзания
|Название города
|Кигоме
|По-английски
|Kigoma
|Столица региона
|Кигоме является столицей региона
|Население города
|164 268 чел.
|Аэропорт
|Кигома TKQ
|Часовой пояс
|Africa/Dar_es_Salaam
|Средняя высота
|769 м. от уровня моря
Где находится Кигоме на карте
Кигоме