Полезная информация о Кигоме

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Местное время в Кигоме
23:0329
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇿 Танзания
Название городаКигоме
По-английскиKigoma
Столица регионаКигоме является столицей региона
Население города164 268 чел.
АэропортКигома TKQ
Часовой поясAfrica/Dar_es_Salaam
Средняя высота769 м. от уровня моря

Где находится Кигоме на карте

Кигоме фото города
Кигоме

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