Полезная информация о Мбее
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Местное время в Мбее
22:0019
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇿 Танзания
|Название города
|Мбее
|По-английски
|Mbeya
|Столица региона
|Мбее является столицей региона
|Население города
|291 649 чел.
|Аэропорт
|Мбея MBI
|Часовой пояс
|Africa/Dar_es_Salaam
|Средняя высота
|1 697 м. от уровня моря
Где находится Мбее на карте
Мбее