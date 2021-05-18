Полезная информация о Мбее

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Местное время в Мбее
22:0019
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇿 Танзания
Название городаМбее
По-английскиMbeya
Столица регионаМбее является столицей региона
Население города291 649 чел.
АэропортМбея MBI
Часовой поясAfrica/Dar_es_Salaam
Средняя высота1 697 м. от уровня моря

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