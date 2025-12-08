Safari Blue — это целый день среди бирюзовых вод Индийского океана, коралловых рифов и тропических рыб.
Вы отправитесь в плавание на традиционной лодке дхоу, искупаетесь у песчаных кос, попробуете свежеприготовленное барбекю из морепродуктов и откроете для себя культуру острова.
Описание водной прогулки
8:30–9:00 — встреча в отеле
Вас заберут на автомобиле с кондиционером и отвезут к точке отправления.
Посадка на лодку дхоу и выход в море
Знакомство с капитаном и экипажем, короткий инструктаж по безопасности — и вы отправляетесь в океан на традиционной деревянной лодке.
Снорклинг над коралловыми рифами (1–1,5 ч)
Гид выдаст всё необходимое снаряжение и покажет лучшие места для наблюдения за кораллами, тропическими рыбами и морскими звёздами.
Отдых на песчаной косе (около 2 ч)
Вы проведёте время на уединённой косе: купание, солнечные ванны, прогулки по лагунам. По желанию можно взять каяк.
Обед-барбекю на пляже (около 1 ч)
Свежеприготовленные морепродукты — лобстер, рыба, кальмары, осьминог — плюс тропические фрукты. Для вегетарианцев доступны альтернативные блюда.
Возвращение в отель (15:30–16:00)
Вы узнаетe:
- о морской жизни и устройстве коралловых рифов Занзибара
- традициях парусного плавания и особенностях лодки дхоу
- кухне суахили и секретах приготовления морепродуктов
- экотуризме и его роли в сохранении океанической среды
Организационные детали
- Поедем на транспорте с кондиционером (седан, минивэн или микроавтобус)
- Детские кресла по запросу при бронировании
- Программа подходит для всех возрастов, дети до 3 лет бесплатно
- Требуется умение плавать
- Не подходит для людей в инвалидных колясках
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Круиз на лодке дхоу
- Снаряжение
- Барбекю из морепродуктов + фрукты
- Бутилированная вода
Алкогольные напитки оплачиваются дополнительно по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Юссуф — ваша команда гидов на Занзибаре
Я профессиональный гид и организатор туров из Занзибара. У меня есть навыки общения на русском языке на среднем уровне, и я имею большой опыт в проведении экскурсий как по острову,
