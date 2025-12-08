Safari Blue — это целый день среди бирюзовых вод Индийского океана, коралловых рифов и тропических рыб. Вы отправитесь в плавание на традиционной лодке дхоу, искупаетесь у песчаных кос, попробуете свежеприготовленное барбекю из морепродуктов и откроете для себя культуру острова.

Описание водной прогулки

8:30–9:00 — встреча в отеле

Вас заберут на автомобиле с кондиционером и отвезут к точке отправления.

Посадка на лодку дхоу и выход в море

Знакомство с капитаном и экипажем, короткий инструктаж по безопасности — и вы отправляетесь в океан на традиционной деревянной лодке.

Снорклинг над коралловыми рифами (1–1,5 ч)

Гид выдаст всё необходимое снаряжение и покажет лучшие места для наблюдения за кораллами, тропическими рыбами и морскими звёздами.

Отдых на песчаной косе (около 2 ч)

Вы проведёте время на уединённой косе: купание, солнечные ванны, прогулки по лагунам. По желанию можно взять каяк.

Обед-барбекю на пляже (около 1 ч)

Свежеприготовленные морепродукты — лобстер, рыба, кальмары, осьминог — плюс тропические фрукты. Для вегетарианцев доступны альтернативные блюда.

Возвращение в отель (15:30–16:00)

Вы узнаетe:

о морской жизни и устройстве коралловых рифов Занзибара

традициях парусного плавания и особенностях лодки дхоу

кухне суахили и секретах приготовления морепродуктов

экотуризме и его роли в сохранении океанической среды

Организационные детали

Поедем на транспорте с кондиционером (седан, минивэн или микроавтобус)

Детские кресла по запросу при бронировании

Программа подходит для всех возрастов, дети до 3 лет бесплатно

Требуется умение плавать

Не подходит для людей в инвалидных колясках

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что включено

Трансфер из отеля и обратно

Круиз на лодке дхоу

Снаряжение

Барбекю из морепродуктов + фрукты

Бутилированная вода

Алкогольные напитки оплачиваются дополнительно по желанию.