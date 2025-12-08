Мои заказы

Активный отдых на Занзибаре: Safari Blue с обедом-барбекю

Снорклинг, песчаные косы и морепродукты на традиционной лодке дхоу (всё включено)
Safari Blue — это целый день среди бирюзовых вод Индийского океана, коралловых рифов и тропических рыб.

Вы отправитесь в плавание на традиционной лодке дхоу, искупаетесь у песчаных кос, попробуете свежеприготовленное барбекю из морепродуктов и откроете для себя культуру острова.
Активный отдых на Занзибаре: Safari Blue с обедом-барбекю© Юссуф
Описание водной прогулки

8:30–9:00 — встреча в отеле

Вас заберут на автомобиле с кондиционером и отвезут к точке отправления.

Посадка на лодку дхоу и выход в море

Знакомство с капитаном и экипажем, короткий инструктаж по безопасности — и вы отправляетесь в океан на традиционной деревянной лодке.

Снорклинг над коралловыми рифами (1–1,5 ч)

Гид выдаст всё необходимое снаряжение и покажет лучшие места для наблюдения за кораллами, тропическими рыбами и морскими звёздами.

Отдых на песчаной косе (около 2 ч)

Вы проведёте время на уединённой косе: купание, солнечные ванны, прогулки по лагунам. По желанию можно взять каяк.

Обед-барбекю на пляже (около 1 ч)

Свежеприготовленные морепродукты — лобстер, рыба, кальмары, осьминог — плюс тропические фрукты. Для вегетарианцев доступны альтернативные блюда.

Возвращение в отель (15:30–16:00)

Вы узнаетe:

  • о морской жизни и устройстве коралловых рифов Занзибара
  • традициях парусного плавания и особенностях лодки дхоу
  • кухне суахили и секретах приготовления морепродуктов
  • экотуризме и его роли в сохранении океанической среды

Организационные детали

  • Поедем на транспорте с кондиционером (седан, минивэн или микроавтобус)
  • Детские кресла по запросу при бронировании
  • Программа подходит для всех возрастов, дети до 3 лет бесплатно
  • Требуется умение плавать
  • Не подходит для людей в инвалидных колясках
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что включено

  • Трансфер из отеля и обратно
  • Круиз на лодке дхоу
  • Снаряжение
  • Барбекю из морепродуктов + фрукты
  • Бутилированная вода

Алкогольные напитки оплачиваются дополнительно по желанию.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юссуф
Юссуф — ваша команда гидов на Занзибаре
Я профессиональный гид и организатор туров из Занзибара. У меня есть навыки общения на русском языке на среднем уровне, и я имею большой опыт в проведении экскурсий как по острову,
читать дальше

так и сафари по материковой части Танзании. Вместе с моей командой мы с большим удовольствием знакомим гостей с лучшими местами Занзибара: от исторических улочек Каменного города и ферм специй до кристально чистых вод островов Мнемба и туров Safari Blue. Кроме того, мы организуем незабываемые сафари по самым известным национальным паркам Танзании, включая Серенгети, Нгоронгоро, Тарангире и Микуми. Мы хорошо знаем местную культуру, историю и природу, а также свободно говорим на английском и суахили. Это позволяет нам создавать насыщенные и яркие впечатления для каждого гостя.

Входит в следующие категории Занзибара

