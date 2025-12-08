Стоун Таун хранит память о султанах и работорговле, удивляет узкими улочками, колоритными рынками и резными дверями.
В терпких и пряных ароматах вы рассмотрите культурное переплетение арабских, индийских и африканских традиций.
Раскроете секреты использования специй в кулинарии и медицине, познакомитесь с традициями, а в финале приобщитесь к местной кухне.
Описание экскурсии
8:30 — встреча в отеле и переезд в Стоун Таун
Пешеходная прогулка по Стоун Тауну (около 3 часов)
- Дом Чудес (Бейт-эль-Аджаиб) — символ Занзибара
- Старый невольничий рынок и Англиканский собор — напоминание о тёмных страницах истории острова
- Рынок Дараджани — оживлённый центр торговли со специями, фруктами и повседневной суетой
- Старый форт (Нгоме Конгве) — крепость, возведённая арабами в конце 17 века, и память о временах работорговли
- Узкие улочки — лабиринт с дверями из тикового дерева, скрытыми дворами и смешением традиций
Переезд на ферму специй (около 30 минут)
По пути вы увидите, как старый город сменяется зелёными сельскими пейзажами.
Ферма специй (около 2 часов)
Вы пройдёте по плантации вместе с экспертом, узнаете о гвоздике, корице, мускатном орехе, куркуме и кардамоне. Попробуете манго, ананас, джекфрут и карамболу. Вас ждёт демонстрация сбора кокосов с пальм.
Традиционный обед суахили (около 1 часа)
Домашние блюда с использованием свежих специй, которые вы только что изучали и пробовали.
16:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер из отеля и обратно на автомобиле с кондиционером (бесплатно в районе Стоун Тауна; в других районах за дополнительную плату), входные билеты (Дом Чудес, Невольничий рынок, Англиканский собор), пешеходная экскурсия по Стоун Тауну, экскурсия с гидом по плантации специй, традиционный обед суахили с фруктами (вегетарианские блюда по запросу), бутилированная питьевая вода
- Дополнительные расходы (по желанию): алкогольные напитки, чаевые для гида и водителя
- Экскурсия подходит для всех возрастов и уровней физической подготовки, но недоступна для людей в инвалидных колясках (из-за неровных улиц Стоун Тауна)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юссуф — ваша команда гидов на Занзибаре
Я профессиональный гид и организатор туров из Занзибара. У меня есть навыки общения на русском языке на среднем уровне, и я имею большой опыт в проведении экскурсий как по острову,
