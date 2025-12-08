Стоун Таун хранит память о султанах и работорговле, удивляет узкими улочками, колоритными рынками и резными дверями. В терпких и пряных ароматах вы рассмотрите культурное переплетение арабских, индийских и африканских традиций. Раскроете секреты использования специй в кулинарии и медицине, познакомитесь с традициями, а в финале приобщитесь к местной кухне.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

от $130 за человека

Описание экскурсии

8:30 — встреча в отеле и переезд в Стоун Таун

Пешеходная прогулка по Стоун Тауну (около 3 часов)

Дом Чудес (Бейт-эль-Аджаиб) — символ Занзибара

(Бейт-эль-Аджаиб) — символ Занзибара Старый невольничий рынок и Англиканский собор — напоминание о тёмных страницах истории острова

и Англиканский собор — напоминание о тёмных страницах истории острова Рынок Дараджани — оживлённый центр торговли со специями, фруктами и повседневной суетой

— оживлённый центр торговли со специями, фруктами и повседневной суетой Старый форт (Нгоме Конгве) — крепость, возведённая арабами в конце 17 века, и память о временах работорговли

— крепость, возведённая арабами в конце 17 века, и память о временах работорговли Узкие улочки — лабиринт с дверями из тикового дерева, скрытыми дворами и смешением традиций

Переезд на ферму специй (около 30 минут)

По пути вы увидите, как старый город сменяется зелёными сельскими пейзажами.

Ферма специй (около 2 часов)

Вы пройдёте по плантации вместе с экспертом, узнаете о гвоздике, корице, мускатном орехе, куркуме и кардамоне. Попробуете манго, ананас, джекфрут и карамболу. Вас ждёт демонстрация сбора кокосов с пальм.

Традиционный обед суахили (около 1 часа)

Домашние блюда с использованием свежих специй, которые вы только что изучали и пробовали.

16:30 — возвращение в отель

Организационные детали