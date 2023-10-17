Занзибар - погружение в реальную жизнь

Посетить экодеревню и детскую школу, пообщаться с животными и пообедать в ресторане для местных

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Занзибар — это пляжи с белым песком, лазурный океан и отели. Но, конечно, не только. Это ещё и люди, родившиеся здесь и приехавшие сюда с материка, школы, магазины, аптеки. В общем, Занзибар — не только туристический курорт, он живёт обычной жизнью.

С ней я и хочу вас познакомить на экскурсии по самому популярному и развитому региону Занзибара — Нунгви. Добро пожаловать! Карибуни сана!
Занзибар - погружение в реальную жизнь
Занзибар - погружение в реальную жизнь
Занзибар - погружение в реальную жизнь
Занзибар - погружение в реальную жизнь
Занзибар - погружение в реальную жизнь
Занзибар - погружение в реальную жизнь
Занзибар - погружение в реальную жизнь
Занзибар - погружение в реальную жизнь
Занзибар - погружение в реальную жизнь
Занзибар - погружение в реальную жизнь
Занзибар - погружение в реальную жизнь
Занзибар - погружение в реальную жизнь
Занзибар - погружение в реальную жизнь
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Экодеревня «Maasai world»

В этом комплексе воспроизведена реальная жизнь масаев — народа с материковой части Танзании, живущего традиционным образом, сохранившего свою многовековую культуру. Масаи приехали на Занзибар в поисках работы и теперь тоже являются одним из его символов.

Школа

Затем мы посетим школу, где учатся дети из деревни. Сюда ходит моя дочь, а я веду кружок рисования. Пообщаемся с детьми и учителями. Это интересный и полезный опыт. 10% от стоимости экскурсии я перечисляю на развитие этой школы.

Фауна Занзибара

Поплаваем с черепахами в природном скальном бассейне, посмотрим, как меняет окрас хамелеон, покормим с рук обезьянок, карликовых антилоп дикдик и милейших зверьков бушбеби. Крокодилы, страусы, гигантские черепахи, кобры и удавы — на расстоянии вытянутой руки!

Обед в ресторане

Проголодаемся, и я отведу вас пообедать в самый популярный в Нунгви ресторан «Африкана», куда любят ходить и местные жители, и путешественники. Здесь хорошее обслуживание, вкусная, простая и свежая еда, хорошие цены. И, конечно, своеобразная атмосфера.

На этом познавательная часть экскурсии закончится. Если вы остановились в Нунгви, то пляжем вас не удивить, но если вы приедете с другого региона, то вам должен очень понравиться наш пляж. Ведь, прежде всего, Нунгви — это лучшие пляжи Занзибара. Я провожу вас на Сосо beach, где независимо от приливов и отливов можно купаться и наслаждаться прохладными напитками в баре.

Организационные детали

  • По пути мы будем беседовать на все интересные вам темы о Занзибаре и жизни здесь. Я живу здесь 7 лет и многое могу рассказать.
  • Экскурсия проходит на комфортном минивэне Toyota Noah с кондиционером
  • Дополнительные расходы: обед в кафе
  • Детям до 12 лет — 50% скидка
  • С собой возьмите купальники и средство от загара

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Нунгви
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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