Посетить экодеревню и детскую школу, пообщаться с животными и пообедать в ресторане для местных
С ней я и хочу вас познакомить на экскурсии по самому популярному и развитому региону Занзибара — Нунгви. Добро пожаловать! Карибуни сана!
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даты
Описание
Что вас ожидает
Экодеревня «Maasai world»
В этом комплексе воспроизведена реальная жизнь масаев — народа с материковой части Танзании, живущего традиционным образом, сохранившего свою многовековую культуру. Масаи приехали на Занзибар в поисках работы и теперь тоже являются одним из его символов.
Школа
Затем мы посетим школу, где учатся дети из деревни. Сюда ходит моя дочь, а я веду кружок рисования. Пообщаемся с детьми и учителями. Это интересный и полезный опыт. 10% от стоимости экскурсии я перечисляю на развитие этой школы.
Фауна Занзибара
Поплаваем с черепахами в природном скальном бассейне, посмотрим, как меняет окрас хамелеон, покормим с рук обезьянок, карликовых антилоп дикдик и милейших зверьков бушбеби. Крокодилы, страусы, гигантские черепахи, кобры и удавы — на расстоянии вытянутой руки!
Обед в ресторане
Проголодаемся, и я отведу вас пообедать в самый популярный в Нунгви ресторан «Африкана», куда любят ходить и местные жители, и путешественники. Здесь хорошее обслуживание, вкусная, простая и свежая еда, хорошие цены. И, конечно, своеобразная атмосфера.
На этом познавательная часть экскурсии закончится. Если вы остановились в Нунгви, то пляжем вас не удивить, но если вы приедете с другого региона, то вам должен очень понравиться наш пляж. Ведь, прежде всего, Нунгви — это лучшие пляжи Занзибара. Я провожу вас на Сосо beach, где независимо от приливов и отливов можно купаться и наслаждаться прохладными напитками в баре.
Организационные детали
- По пути мы будем беседовать на все интересные вам темы о Занзибаре и жизни здесь. Я живу здесь 7 лет и многое могу рассказать.
- Экскурсия проходит на комфортном минивэне Toyota Noah с кондиционером
- Дополнительные расходы: обед в кафе
- Детям до 12 лет — 50% скидка
- С собой возьмите купальники и средство от загара
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Нунгви
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.