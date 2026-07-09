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Занзибар - погружение в реальную жизнь

Посетить экодеревню и детскую школу, пообщаться с животными и пообедать в ресторане для местных
Занзибар — это пляжи с белым песком, лазурный океан и отели. Но, конечно, не только. Это ещё и люди, родившиеся здесь и приехавшие сюда с материка, школы, магазины, аптеки. В
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общем, Занзибар — не только туристический курорт, он живёт обычной жизнью.

С ней я и хочу вас познакомить на экскурсии по самому популярному и развитому региону Занзибара — Нунгви. Добро пожаловать! Карибуни сана!

5
16 отзывов
Занзибар - погружение в реальную жизнь
Занзибар - погружение в реальную жизнь
Занзибар - погружение в реальную жизнь

Описание экскурсии

Экодеревня «Maasai world»

В этом комплексе воспроизведена реальная жизнь масаев — народа с материковой части Танзании, живущего традиционным образом, сохранившего свою многовековую культуру. Масаи приехали на Занзибар в поисках работы и теперь тоже являются одним из его символов.

Школа

Затем мы посетим школу, где учатся дети из деревни. Сюда ходит моя дочь, а я веду кружок рисования. Пообщаемся с детьми и учителями. Это интересный и полезный опыт. 10% от стоимости экскурсии я перечисляю на развитие этой школы.

Фауна Занзибара

Поплаваем с черепахами в природном скальном бассейне, посмотрим, как меняет окрас хамелеон, покормим с рук обезьянок, карликовых антилоп дикдик и милейших зверьков бушбеби. Крокодилы, страусы, гигантские черепахи, кобры и удавы — на расстоянии вытянутой руки!

Обед в ресторане

Проголодаемся, и я отведу вас пообедать в самый популярный в Нунгви ресторан «Африкана», куда любят ходить и местные жители, и путешественники. Здесь хорошее обслуживание, вкусная, простая и свежая еда, хорошие цены. И, конечно, своеобразная атмосфера.

На этом познавательная часть экскурсии закончится. Если вы остановились в Нунгви, то пляжем вас не удивить, но если вы приедете с другого региона, то вам должен очень понравиться наш пляж. Ведь, прежде всего, Нунгви — это лучшие пляжи Занзибара. Я провожу вас на Сосо beach, где независимо от приливов и отливов можно купаться и наслаждаться прохладными напитками в баре.

Организационные детали

  • По пути мы будем беседовать на все интересные вам темы о Занзибаре и жизни здесь. Я живу здесь 7 лет и многое могу рассказать.
  • Экскурсия проходит на комфортном минивэне Toyota Noah с кондиционером
  • Дополнительные расходы: обед в кафе
  • С собой возьмите купальники и средство от загара

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Нунгви
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид на Занзибаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 148 туристов
Меня зовут Елена. Я художник и фотограф, живу в Танзании с семьёй с 2018 года. Преподаю в местной школе рисование. Знаю и люблю Танзанию. Много путешествовала по Африке с выставками своих картин. Имею богатый опыт работы с людьми. Стараюсь рассказывать своим гостям интересные и малоизвестные факты о жизни в Африке, правдиво отвечать на вопросы и делиться своим опытом.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
Е
Большое спасибо Елене за замечательную экскурсию! Было очень интересно, легко и совсем не скучно. Елена отлично рассказывает, отвечает на вопросы и создает приятную атмосферу. Узнали много нового и получили массу положительных эмоций. Обязательно рекомендуем всем!
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Дмитрий
Были на этой прекрасной экскурсии с Еленой. Это было невероятно. Очень классный рассказчик, супер гид, знает все о Занзибаре. Красивые места посетили, плавали с черепахами, ходили на плече с обезьянками,
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помогла нам Елена купить вкусные фрукты, поторговалась за нас, даже кофе покупала сама и вышло недорого. Спасибо большое, Елена. Как и договорились, увидимся обязательно еще раз, только в следующий раз на Килиманджаро! Это было великолепно.

Были на этой прекрасной экскурсии с Еленой. Это было невероятно. Очень классный рассказчик, супер гид, знает
Были на этой прекрасной экскурсии с Еленой. Это было невероятно. Очень классный рассказчик, супер гид, знает
Были на этой прекрасной экскурсии с Еленой. Это было невероятно. Очень классный рассказчик, супер гид, знает
Были на этой прекрасной экскурсии с Еленой. Это было невероятно. Очень классный рассказчик, супер гид, знает
Были на этой прекрасной экскурсии с Еленой. Это было невероятно. Очень классный рассказчик, супер гид, знает
Были на этой прекрасной экскурсии с Еленой. Это было невероятно. Очень классный рассказчик, супер гид, знает
Были на этой прекрасной экскурсии с Еленой. Это было невероятно. Очень классный рассказчик, супер гид, знает
Были на этой прекрасной экскурсии с Еленой. Это было невероятно. Очень классный рассказчик, супер гид, знает
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О
Хочется выразить свою благодарность гиду Елене за прекрасные экскурсии, которые мы посетили на Занзибаре. Первая включала в себя посещение деревни масаев, контактный зоопарк, и плавание с черепахами. В деревне нам
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рассказывали про жизнь и быт масаев. Это одно из немногих африканских племен, которые продолжают жить так же, как их предки. Мы узнали как можно разжечь огонь без спичек и стреляли из лука. Фотографии с жителями деревни получились яркими и колоритными. Зоопарк недаром назван контактным - всех можно потрогать и покормитьь- хамелеоны, страусы, большие черепахи, мартышки, змеи. А потом мы поехали плавать с черепахами. И это тоже было незабываемо. Так же мы посетили местную школу, что было познавательно и интересно.
Вторая экскурсия включала посещение двух пещер. Первая со сталагмитами и сталактитами, которые в лучах фонарей блестят как хрусталь сваровски. А во второй мы плавали и ныряли, такая она глубокая. Вода пресная, чистейшая и необыкновенного цвета, за счет большого содержания медного купороса.

Хочется выразить свою благодарность гиду Елене за прекрасные экскурсии, которые мы посетили на Занзибаре. Первая включала
Хочется выразить свою благодарность гиду Елене за прекрасные экскурсии, которые мы посетили на Занзибаре. Первая включала
Хочется выразить свою благодарность гиду Елене за прекрасные экскурсии, которые мы посетили на Занзибаре. Первая включала
Хочется выразить свою благодарность гиду Елене за прекрасные экскурсии, которые мы посетили на Занзибаре. Первая включала
Хочется выразить свою благодарность гиду Елене за прекрасные экскурсии, которые мы посетили на Занзибаре. Первая включала
Хочется выразить свою благодарность гиду Елене за прекрасные экскурсии, которые мы посетили на Занзибаре. Первая включала
Хочется выразить свою благодарность гиду Елене за прекрасные экскурсии, которые мы посетили на Занзибаре. Первая включала
Хочется выразить свою благодарность гиду Елене за прекрасные экскурсии, которые мы посетили на Занзибаре. Первая включала+1
Хочется выразить свою благодарность гиду Елене за прекрасные экскурсии, которые мы посетили на Занзибаре. Первая включала
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Ольга
Брали у Елены экскурсию с марте 2024-го и остались невероятно довольны) Получили от экскурсии только положительные эмоции! Насыщенная программа, которая интересна всем) С нами было двое детей (8 лет и
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3 года), они выдержали программу на ура! Ведь всё было комфортно и доброжелательно) Елена показала нам много интересного, мы посетили местную школу, прогулялись по пляжу, где местные делают лодки, купались с черепахами и увидели местных животных в контактном зоопарке, посетили племя Масаев и узнали много нового и интересного о местной жизни и жителях Занзибара. Ещё Елена посоветовала и помогла купить настоящий вкусный кофе, который выращивают на Занзибаре) Безусловно советуем всем экскурсию у Елены)

Брали у Елены экскурсию с марте 2024-го и остались невероятно довольны) Получили от экскурсии только положительные
Брали у Елены экскурсию с марте 2024-го и остались невероятно довольны) Получили от экскурсии только положительные
Брали у Елены экскурсию с марте 2024-го и остались невероятно довольны) Получили от экскурсии только положительные
Брали у Елены экскурсию с марте 2024-го и остались невероятно довольны) Получили от экскурсии только положительные
Брали у Елены экскурсию с марте 2024-го и остались невероятно довольны) Получили от экскурсии только положительные
Брали у Елены экскурсию с марте 2024-го и остались невероятно довольны) Получили от экскурсии только положительные
Брали у Елены экскурсию с марте 2024-го и остались невероятно довольны) Получили от экскурсии только положительные
Брали у Елены экскурсию с марте 2024-го и остались невероятно довольны) Получили от экскурсии только положительные
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Владислав
Ездили с другом на экскурсии от Лены, остались в безумном восторге! За 2 дня мы получили столько эмоций, сколько в обычной жизни и за год тяжело получить. Побывали в племени
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масаев и узнали их быт, поплавали в океаническом бассейне с черепахами, посетили зоопарк с милыми обезьянками, хамелеонами и крокодилами. А на следующий день отправились на остров узников, где свободно живут черепахи, а затем попали просто в сказку - на исчезающий остров посреди океана, где почувствовали себя счастливыми детьми. Ну а вечер скрасили походом в ресторан с потрясающими морепродуктами и прогулкой по каменному городу.
Елена просто мастер потрясающих и насыщенных маршрутов, большое спасибо!

Ездили с другом на экскурсии от Лены, остались в безумном восторге! За 2 дня мы получили
Ездили с другом на экскурсии от Лены, остались в безумном восторге! За 2 дня мы получили
Ездили с другом на экскурсии от Лены, остались в безумном восторге! За 2 дня мы получили
Ездили с другом на экскурсии от Лены, остались в безумном восторге! За 2 дня мы получили
Ездили с другом на экскурсии от Лены, остались в безумном восторге! За 2 дня мы получили
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Олег
Потрясающая экскурсия, которую экскурсией даже сложно назвать. Скорее это прогулка с местным жителем, влюблённым в остров. С Еленой можно поговорить о самых разных интересующих темах: от политики и истории до
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природы и быта местных жителей. Она укоренена в местном комьюнити, разбирается в культуре, повседневности, знает такое, о чём на обычной экскурсии не расскажут. Всем рекомендую, не пожалеете (главное изначально не воспринимать эту поездку/прогулку/беседу) как экскурсию с заранее заданным сценарием!

Потрясающая экскурсия, которую экскурсией даже сложно назвать. Скорее это прогулка с местным жителем, влюблённым в остров.
Потрясающая экскурсия, которую экскурсией даже сложно назвать. Скорее это прогулка с местным жителем, влюблённым в остров.
Потрясающая экскурсия, которую экскурсией даже сложно назвать. Скорее это прогулка с местным жителем, влюблённым в остров.
Потрясающая экскурсия, которую экскурсией даже сложно назвать. Скорее это прогулка с местным жителем, влюблённым в остров.
Потрясающая экскурсия, которую экскурсией даже сложно назвать. Скорее это прогулка с местным жителем, влюблённым в остров.
Потрясающая экскурсия, которую экскурсией даже сложно назвать. Скорее это прогулка с местным жителем, влюблённым в остров.
Потрясающая экскурсия, которую экскурсией даже сложно назвать. Скорее это прогулка с местным жителем, влюблённым в остров.
Потрясающая экскурсия, которую экскурсией даже сложно назвать. Скорее это прогулка с местным жителем, влюблённым в остров.
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Входит в следующие категории Занзибара

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