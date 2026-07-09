В этом комплексе воспроизведена реальная жизнь масаев — народа с материковой части Танзании, живущего традиционным образом, сохранившего свою многовековую культуру. Масаи приехали на Занзибар в поисках работы и теперь тоже являются одним из его символов.
Школа
Затем мы посетим школу, где учатся дети из деревни. Сюда ходит моя дочь, а я веду кружок рисования. Пообщаемся с детьми и учителями. Это интересный и полезный опыт. 10% от стоимости экскурсии я перечисляю на развитие этой школы.
Фауна Занзибара
Поплаваем с черепахами в природном скальном бассейне, посмотрим, как меняет окрас хамелеон, покормим с рук обезьянок, карликовых антилоп дикдик и милейших зверьков бушбеби. Крокодилы, страусы, гигантские черепахи, кобры и удавы — на расстоянии вытянутой руки!
Обед в ресторане
Проголодаемся, и я отведу вас пообедать в самый популярный в Нунгви ресторан «Африкана», куда любят ходить и местные жители, и путешественники. Здесь хорошее обслуживание, вкусная, простая и свежая еда, хорошие цены. И, конечно, своеобразная атмосфера.
На этом познавательная часть экскурсии закончится. Если вы остановились в Нунгви, то пляжем вас не удивить, но если вы приедете с другого региона, то вам должен очень понравиться наш пляж. Ведь, прежде всего, Нунгви — это лучшие пляжи Занзибара. Я провожу вас на Сосо beach, где независимо от приливов и отливов можно купаться и наслаждаться прохладными напитками в баре.
Организационные детали
По пути мы будем беседовать на все интересные вам темы о Занзибаре и жизни здесь. Я живу здесь 7 лет и многое могу рассказать.
Экскурсия проходит на комфортном минивэне Toyota Noah с кондиционером
Дополнительные расходы: обед в кафе
С собой возьмите купальники и средство от загара
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Нунгви
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид на Занзибаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 148 туристов
Меня зовут Елена. Я художник и фотограф, живу в Танзании с семьёй с 2018 года. Преподаю в местной школе рисование. Знаю и люблю Танзанию. Много путешествовала по Африке с выставками своих картин.
Имею богатый опыт работы с людьми. Стараюсь рассказывать своим гостям интересные и малоизвестные факты о жизни в Африке, правдиво отвечать на вопросы и делиться своим опытом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
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Евгений
Большое спасибо Елене за замечательную экскурсию! Было очень интересно, легко и совсем не скучно. Елена отлично рассказывает, отвечает на вопросы и создает приятную атмосферу. Узнали много нового и получили массу положительных эмоций. Обязательно рекомендуем всем!
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Дмитрий
Были на этой прекрасной экскурсии с Еленой. Это было невероятно. Очень классный рассказчик, супер гид, знает все о Занзибаре. Красивые места посетили, плавали с черепахами, ходили на плече с обезьянками, читать дальшеуменьшить
помогла нам Елена купить вкусные фрукты, поторговалась за нас, даже кофе покупала сама и вышло недорого. Спасибо большое, Елена. Как и договорились, увидимся обязательно еще раз, только в следующий раз на Килиманджаро! Это было великолепно.
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О
Олег
Хочется выразить свою благодарность гиду Елене за прекрасные экскурсии, которые мы посетили на Занзибаре. Первая включала в себя посещение деревни масаев, контактный зоопарк, и плавание с черепахами. В деревне нам читать дальшеуменьшить
рассказывали про жизнь и быт масаев. Это одно из немногих африканских племен, которые продолжают жить так же, как их предки. Мы узнали как можно разжечь огонь без спичек и стреляли из лука. Фотографии с жителями деревни получились яркими и колоритными. Зоопарк недаром назван контактным - всех можно потрогать и покормитьь- хамелеоны, страусы, большие черепахи, мартышки, змеи. А потом мы поехали плавать с черепахами. И это тоже было незабываемо. Так же мы посетили местную школу, что было познавательно и интересно. Вторая экскурсия включала посещение двух пещер. Первая со сталагмитами и сталактитами, которые в лучах фонарей блестят как хрусталь сваровски. А во второй мы плавали и ныряли, такая она глубокая. Вода пресная, чистейшая и необыкновенного цвета, за счет большого содержания медного купороса.
+1
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Ольга
Брали у Елены экскурсию с марте 2024-го и остались невероятно довольны) Получили от экскурсии только положительные эмоции! Насыщенная программа, которая интересна всем) С нами было двое детей (8 лет и читать дальшеуменьшить
3 года), они выдержали программу на ура! Ведь всё было комфортно и доброжелательно) Елена показала нам много интересного, мы посетили местную школу, прогулялись по пляжу, где местные делают лодки, купались с черепахами и увидели местных животных в контактном зоопарке, посетили племя Масаев и узнали много нового и интересного о местной жизни и жителях Занзибара. Ещё Елена посоветовала и помогла купить настоящий вкусный кофе, который выращивают на Занзибаре) Безусловно советуем всем экскурсию у Елены)
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Владислав
Ездили с другом на экскурсии от Лены, остались в безумном восторге! За 2 дня мы получили столько эмоций, сколько в обычной жизни и за год тяжело получить. Побывали в племени читать дальшеуменьшить
масаев и узнали их быт, поплавали в океаническом бассейне с черепахами, посетили зоопарк с милыми обезьянками, хамелеонами и крокодилами. А на следующий день отправились на остров узников, где свободно живут черепахи, а затем попали просто в сказку - на исчезающий остров посреди океана, где почувствовали себя счастливыми детьми. Ну а вечер скрасили походом в ресторан с потрясающими морепродуктами и прогулкой по каменному городу. Елена просто мастер потрясающих и насыщенных маршрутов, большое спасибо!
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Олег
Потрясающая экскурсия, которую экскурсией даже сложно назвать. Скорее это прогулка с местным жителем, влюблённым в остров. С Еленой можно поговорить о самых разных интересующих темах: от политики и истории до читать дальшеуменьшить
природы и быта местных жителей. Она укоренена в местном комьюнити, разбирается в культуре, повседневности, знает такое, о чём на обычной экскурсии не расскажут. Всем рекомендую, не пожалеете (главное изначально не воспринимать эту поездку/прогулку/беседу) как экскурсию с заранее заданным сценарием!
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