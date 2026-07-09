Занзибар — это пляжи с белым песком, лазурный океан и отели. Но, конечно, не только. Это ещё и люди, родившиеся здесь и приехавшие сюда с материка, школы, магазины, аптеки. В

общем, Занзибар — не только туристический курорт, он живёт обычной жизнью. С ней я и хочу вас познакомить на экскурсии по самому популярному и развитому региону Занзибара — Нунгви. Добро пожаловать! Карибуни сана!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Экодеревня «Maasai world»

В этом комплексе воспроизведена реальная жизнь масаев — народа с материковой части Танзании, живущего традиционным образом, сохранившего свою многовековую культуру. Масаи приехали на Занзибар в поисках работы и теперь тоже являются одним из его символов.

Школа

Затем мы посетим школу, где учатся дети из деревни. Сюда ходит моя дочь, а я веду кружок рисования. Пообщаемся с детьми и учителями. Это интересный и полезный опыт. 10% от стоимости экскурсии я перечисляю на развитие этой школы.

Фауна Занзибара

Поплаваем с черепахами в природном скальном бассейне, посмотрим, как меняет окрас хамелеон, покормим с рук обезьянок, карликовых антилоп дикдик и милейших зверьков бушбеби. Крокодилы, страусы, гигантские черепахи, кобры и удавы — на расстоянии вытянутой руки!

Обед в ресторане

Проголодаемся, и я отведу вас пообедать в самый популярный в Нунгви ресторан «Африкана», куда любят ходить и местные жители, и путешественники. Здесь хорошее обслуживание, вкусная, простая и свежая еда, хорошие цены. И, конечно, своеобразная атмосфера.

На этом познавательная часть экскурсии закончится. Если вы остановились в Нунгви, то пляжем вас не удивить, но если вы приедете с другого региона, то вам должен очень понравиться наш пляж. Ведь, прежде всего, Нунгви — это лучшие пляжи Занзибара. Я провожу вас на Сосо beach, где независимо от приливов и отливов можно купаться и наслаждаться прохладными напитками в баре.

Организационные детали