Svetlana проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

На лодке ⚓ — к острову Узников

От Каменного города мы отплываем к заповедному острова Чангу (Prison Island), на котором расположился питомник с гигантскими сейшельскими черепахами. Вы понаблюдаете за удивительными мощными животными, сможете их погладить, угостить и, конечно, пофотографировать. Кроме того, мы прогуляемся по другой части острова: вы увидите заброшенную тюрьму и поймете, почему Чангу иногда называют Островом карантина.

Пара часов на райском острове

Следующая наша цель — живописный Исчезающий остров 🏝️ посреди океана с потрясающим пляжем. У вас будет время, чтобы изучить подводный мир с маской, позагорать на мягком песке и прогуляться 👣 по острову. А после для вас приготовят обед из свежайших морепродуктов — лобстеров, креветок, кальмаров, осьминогов и тунца. Также в меню рис, картофель фри, салат и сезонные фрукты 🍉 на десерт 🍪.

Каменный город: настоящая Африка

После пикника мы вернемся в Каменный город 🏙️, чтобы более детально рассмотреть сердце Занзибара. Вы увидите старейшие здания острова и откроете его историю 📖, побываете на бывшем рынке рабов и у англиканского собора, понаблюдаете за бытом местных жителей и найдете дом, где родился легендарный Фредди Меркьюри. Также у вас будет немного времени, чтобы заглянуть в лавочки за аутентичными сувенирами: картинами местных художников, изделиями из дерева и другими диковинками.

Организационные детали