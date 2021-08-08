Svetlana проводит ещё 5 экскурсий

«Накупенда» с суахили переводится как «Я люблю тебя» — и такое название неслучайно. За один день Занзибар покорит ваше сердце: вы доберётесь до острова Узников с гигантскими черепахами, насладитесь волшебным пляжем и пикником с морепродуктами посреди океана. А после затеряетесь на колоритных улочках Каменного города и откроете историю острова.

Описание экскурсии

На лодке — к острову Узников

От Каменного города мы отплываем к заповедному острова Чангу (Prison Island), на котором расположился питомник с гигантскими сейшельскими черепахами. Вы понаблюдаете за удивительными мощными животными, сможете их погладить, угостить и, конечно, пофотографировать. Кроме того, мы прогуляемся по другой части острова: вы увидите заброшенную тюрьму и поймете, почему Чангу иногда называют Островом карантина.

Пара часов на райском острове

Следующая наша цель — живописный Исчезающий остров посреди океана с потрясающим пляжем. У вас будет время, чтобы изучить подводный мир с маской, позагорать на мягком песке и прогуляться по острову. А после для вас приготовят обед из свежайших морепродуктов — лобстеров, креветок, кальмаров, осьминогов и тунца. Также в меню рис, картофель фри, салат и сезонные фрукты на десерт.

Каменный город: настоящая Африка

После пикника мы вернемся в Каменный город, чтобы более детально рассмотреть сердце Занзибара. Вы увидите старейшие здания острова и откроете его историю, побываете на бывшем рынке рабов и у англиканского собора, понаблюдаете за бытом местных жителей и найдете дом, где родился легендарный Фредди Меркьюри. Также у вас будет немного времени, чтобы заглянуть в лавочки за аутентичными сувенирами: картинами местных художников, изделиями из дерева и другими диковинками.

Организационные детали