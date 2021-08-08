Svetlana проводит ещё 5 экскурсий

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Накупенда: влюбиться в Занзибар за один день

Сейшельские черепахи, пикник на Исчезающем острове и секреты Каменного города
«Накупенда» с суахили переводится как «Я люблю тебя» — и такое название неслучайно.

За один день Занзибар покорит ваше сердце: вы доберётесь до острова Узников с гигантскими черепахами, насладитесь волшебным пляжем и пикником с морепродуктами посреди океана. А после затеряетесь на колоритных улочках Каменного города и откроете историю острова.
4.6
9 отзывов
Накупенда: влюбиться в Занзибар за один день
Накупенда: влюбиться в Занзибар за один день
Накупенда: влюбиться в Занзибар за один день

Описание экскурсии

На лодке — к острову Узников

От Каменного города мы отплываем к заповедному острова Чангу (Prison Island), на котором расположился питомник с гигантскими сейшельскими черепахами. Вы понаблюдаете за удивительными мощными животными, сможете их погладить, угостить и, конечно, пофотографировать. Кроме того, мы прогуляемся по другой части острова: вы увидите заброшенную тюрьму и поймете, почему Чангу иногда называют Островом карантина.

Пара часов на райском острове

Следующая наша цель — живописный Исчезающий остров посреди океана с потрясающим пляжем. У вас будет время, чтобы изучить подводный мир с маской, позагорать на мягком песке и прогуляться по острову. А после для вас приготовят обед из свежайших морепродуктов — лобстеров, креветок, кальмаров, осьминогов и тунца. Также в меню рис, картофель фри, салат и сезонные фрукты на десерт.

Каменный город: настоящая Африка

После пикника мы вернемся в Каменный город, чтобы более детально рассмотреть сердце Занзибара. Вы увидите старейшие здания острова и откроете его историю, побываете на бывшем рынке рабов и у англиканского собора, понаблюдаете за бытом местных жителей и найдете дом, где родился легендарный Фредди Меркьюри. Также у вас будет немного времени, чтобы заглянуть в лавочки за аутентичными сувенирами: картинами местных художников, изделиями из дерева и другими диковинками.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Трансфер и обед на острове включены в стоимость экскурсии
  • На протяжении всего дня будут доступны напитки (вода, соки, кола, фанта, содовая)
  • Если вас больше 4 человек, стоимость экскурсии составит 70 долларов с человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$210
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
С ресепшена отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лана
Лана — ваша команда гидов на Занзибаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 16 часов 50 минут
Провели экскурсии для 469 туристов
Меня зовут Лана, и последние 6 лет я живу на острове Занзибар. Знаю остров вдоль и поперёк и вместе с командой коллег с радостью покажу вам самые яркие стороны Танзании и острова Занзибар!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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I
Замечательная экскурсия! Действительно влюбилась в Занзибар настолько, что захотелось переехать навсегда. Испытала море эмоций за один день, как будто путешествовала неделю. Лена замечательный гид и очень интересный и неординарный человек. Знает и любит Занзибар. Было интересно даже всем недовольной дочке-подростку. Хочется еще раз побывать во всех увиденных местах. Очень рекомендую!
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васильевы
Мы действительно влюбились в Занзибар и Лана нам в этом помогла! Спасибо большое за экскурсию, она проходила в очень приятной атмосфере, как на встрече старых друзей. Маршрут грамотно продуман, рассказы интересные. Рекомендую 👍🏻
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Д
Все очень понравилось, невероятные эмоции)
Бернард прекрасный экскурсовод, мастер своего дела! Очень коммуникабельный и приветливый🙂 Места, которые мы посетили просто превосходные. Влюбились в Занзибар за 1 день!
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ЕЛЕНА
Здравствуйте, была на экскурсии с Алёной, отличная девушка, рассказывает о жизни местных, их историю, гуляли в Стоун Таун по местам где не водят туристов, я однозначно порекомендую Алёну как гида.
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К
Очень комфортная экскурсия. Даже с двумя детьми было вполне спокойно. Прекрасный гид Светлана. Это лучшая экскурсия на Занзибаре.
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К
Сулейман прекрасный гид!!!! Все рассказал, показал. Без назойливости и с чувством такта! Всем советую.
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