Svetlana проводит ещё 5 экскурсий

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Накупенда: влюбиться в Занзибар за один день

Сейшельские черепахи, пикник на Исчезающем острове и секреты Каменного города на групповой экскурсии

Svetlana
Svetlana – представитель из Занзибара
«Накупенда» с суахили переводится как «Я люблю тебя» — и такое название неслучайно.

За один день Занзибар покорит ваше сердце: вы доберётесь до острова Узников с гигантскими черепахами, насладитесь волшебным пляжем и пикником с морепродуктами посреди океана.

А после затеряетесь на колоритных улочках Каменного города и откроете историю 📖 острова.
Задать вопросОбычно отвечает за 59 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • $75 за человека

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Накупенда: влюбиться в Занзибар за один день
Накупенда: влюбиться в Занзибар за один день

Что вас ожидает

На лодке ⚓ — к острову Узников
От Каменного города мы отплываем к заповедному острова Чангу (Prison Island), на котором расположился питомник с гигантскими сейшельскими черепахами. Вы понаблюдаете за удивительными мощными животными, сможете их погладить, угостить и, конечно, пофотографировать. Кроме того, мы прогуляемся по другой части острова: вы увидите заброшенную тюрьму и поймете, почему Чангу иногда называют Островом карантина.

Пара часов на райском острове
Следующая наша цель — живописный Исчезающий остров 🏝️ посреди океана с потрясающим пляжем. У вас будет время, чтобы изучить подводный мир с маской, позагорать на мягком песке и прогуляться 👣 по острову. А после для вас приготовят обед из свежайших морепродуктов — лобстеров, креветок, кальмаров, осьминогов и тунца. Также в меню рис, картофель фри, салат и сезонные фрукты 🍉 на десерт 🍪.

Каменный город: настоящая Африка
После пикника мы вернемся в Каменный город 🏙️, чтобы более детально рассмотреть сердце Занзибара. Вы увидите старейшие здания острова и откроете его историю 📖, побываете на бывшем рынке рабов и у англиканского собора, понаблюдаете за бытом местных жителей и найдете дом, где родился легендарный Фредди Меркьюри. Также у вас будет немного времени, чтобы заглянуть в лавочки за аутентичными сувенирами: картинами местных художников, изделиями из дерева и другими диковинками.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Трансфер и обед на острове включены в стоимость экскурсии
  • На протяжении всего дня будут доступны напитки (вода, соки, кола, фанта, содовая)
Начало и место завершения
🚩 с ресепшена отеля
Накупенда: влюбиться в Занзибар за один день
Накупенда: влюбиться в Занзибар за один день
Накупенда: влюбиться в Занзибар за один день
Накупенда: влюбиться в Занзибар за один день
Накупенда: влюбиться в Занзибар за один день
Накупенда: влюбиться в Занзибар за один день
Накупенда: влюбиться в Занзибар за один день
Накупенда: влюбиться в Занзибар за один день
Накупенда: влюбиться в Занзибар за один день
Накупенда: влюбиться в Занзибар за один день
Накупенда: влюбиться в Занзибар за один день
Накупенда: влюбиться в Занзибар за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Svetlana
Svetlana
Меня зовут Лана, и последние 4 года я живу на острове Занзибар. Знаю остров вдоль и поперёк и вместе с командой коллег с радостью покажу вам самые яркие стороны Танзании!
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Svetlana проводит ещё 5 экскурсий

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