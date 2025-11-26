Эта экскурсия для тех, кто ценит природу, живые впечатления и новые вкусы. Вы откроете для себя разнообразие Занзибара: увидите редких обезьян, живущих только на этом острове, и пройдёте по уникальному мангровому лесу. Погрузитесь в мир ароматных специй, которые можно купить прямо с плантаций, и попробуете аутентичные блюда суахили.

Описание экскурсии

Национальный парк «Джозани». Мы пройдём по тропическому лесу с необычными деревьями, мангровыми зарослями и деревянными мостами прямо над водой. Встретим красных колобусов — редких обезьян, обитающих только здесь.

Ферма специй. Вы познакомитесь с разнообразием специй: гвоздика, ваниль, корица, кардамон и другие ароматы. А ещё вас ждёт увлекательная игра «угадай специю» и рассказ о том, как специи используются в быту, традиционной медицине и косметологии.

Обед по традиционным рецептам суахили. Вы познакомитесь с особенностями приготовления и вкуса. Нам подадут рис в кокосовом молоке, мясо с овощами, вегетарианские блюда и свежие тропические фрукты на десерт.

Организационные детали