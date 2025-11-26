Эта экскурсия для тех, кто ценит природу, живые впечатления и новые вкусы.
Вы откроете для себя разнообразие Занзибара: увидите редких обезьян, живущих только на этом острове, и пройдёте по уникальному мангровому лесу.
Погрузитесь в мир ароматных специй, которые можно купить прямо с плантаций, и попробуете аутентичные блюда суахили.
Описание экскурсии
Национальный парк «Джозани». Мы пройдём по тропическому лесу с необычными деревьями, мангровыми зарослями и деревянными мостами прямо над водой. Встретим красных колобусов — редких обезьян, обитающих только здесь.
Ферма специй. Вы познакомитесь с разнообразием специй: гвоздика, ваниль, корица, кардамон и другие ароматы. А ещё вас ждёт увлекательная игра «угадай специю» и рассказ о том, как специи используются в быту, традиционной медицине и косметологии.
Обед по традиционным рецептам суахили. Вы познакомитесь с особенностями приготовления и вкуса. Нам подадут рис в кокосовом молоке, мясо с овощами, вегетарианские блюда и свежие тропические фрукты на десерт.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Toyota Noah (трансфер от вашего отеля и обратно)
- Программа подходит для взрослых и детей от 5 лет
- Обед входит в стоимость экскурсии — при пищевых ограничениях просьба сообщить заранее
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — ваш гид на Занзибаре
Провела экскурсии для 70 туристов
Меня зовут Елена. Я художник и фотограф, живу в Танзании с семьёй с 2018 года. Преподаю в местной школе рисование. Знаю и люблю Танзанию. Много путешествовала по Африке с выставками своих картин. Имею богатый опыт работы с людьми. Стараюсь рассказывать своим гостям интересные и малоизвестные факты о жизни в Африке, правдиво отвечать на вопросы и делиться своим опытом.
