Svetlana проводит ещё 6 экскурсий

Погружение в мир специй Занзибара затронет сразу несколько ваших органов чувств: зрение, осязание, обоняние и вкус. На колоритной африканской ферме вы отыщете ваниль, гвоздику, корицу, имбирь, иланг-иланг и десятки других интересных пряностей. А также попробуете сезонные тропические фрукты, узнаете о целебных свойствах трав и лучше разберетесь в культуре Острова специй.

Описание экскурсии

100 оттенков специй!

Мы встретимся в африканской деревушке в окрестностях Каменного города и прогуляемся по ферме специй. Здесь, в зависимости от сезона, вы понаблюдаете, как выращивают ваниль, кардамон, корицу, мускатный орех, куркуму, лимонную траву, кориандр, душистый перец, гвоздику, иланг-иланг, тмин, имбирь, тамаринд, чили и душицу. А кроме того, увидите и попробуете сезонные фрукты: бананы, ананас, джекфрут, апельсин, манго, папайю, лайм — и это еще не всё! После прогулки вы сможете приобрести свежие органические специи и забрать с собой кусочек Занзибара.

Хроники пряного острова

Через мир пряностей вы глубже познакомитесь с местной историей, бытом и кухней. Мы перенесемся во времена, когда Занзибар по праву назывался Островом специй и экспортировал крупные партии гвоздики, ваниль, мускатный орех и кардамон. Вы попробуете распознать несколько видов пряностей, узнаете об их свойствах, происхождении и использовании в народной медицине. И конечно, мы поговорим о блюдах и напитках, которые невозможно представить без местных специй.

Организационные детали