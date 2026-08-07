Svetlana проводит ещё 6 экскурсий

Понаблюдать, как выращивают десятки видов пряностей и фруктов, и открыть секреты Острова специй
Погружение в мир специй Занзибара затронет сразу несколько ваших органов чувств: зрение, осязание, обоняние и вкус.
На колоритной африканской ферме вы отыщете ваниль, гвоздику, корицу, имбирь, иланг-иланг и десятки других интересных пряностей.
А также попробуете сезонные тропические фрукты, узнаете о целебных свойствах трав и лучше разберетесь в культуре Острова специй.
Описание экскурсии
100 оттенков специй!
Мы встретимся в африканской деревушке в окрестностях Каменного города и прогуляемся по ферме специй. Здесь, в зависимости от сезона, вы понаблюдаете, как выращивают ваниль, кардамон, корицу, мускатный орех, куркуму, лимонную траву, кориандр, душистый перец, гвоздику, иланг-иланг, тмин, имбирь, тамаринд, чили и душицу. А кроме того, увидите и попробуете сезонные фрукты: бананы, ананас, джекфрут, апельсин, манго, папайю, лайм — и это еще не всё! После прогулки вы сможете приобрести свежие органические специи и забрать с собой кусочек Занзибара.
Хроники пряного острова
Через мир пряностей вы глубже познакомитесь с местной историей, бытом и кухней. Мы перенесемся во времена, когда Занзибар по праву назывался Островом специй и экспортировал крупные партии гвоздики, ваниль, мускатный орех и кардамон. Вы попробуете распознать несколько видов пряностей, узнаете об их свойствах, происхождении и использовании в народной медицине. И конечно, мы поговорим о блюдах и напитках, которые невозможно представить без местных специй.
Организационные детали
Ферма специй располагается в 10 км от Каменного города. Вы можете добраться сюда самостоятельно, или мы организуем трансфер за дополнительную плату с любой точки острова.
Эту экскурсию можно совместить с другими программами (уточняйте в переписке с гидом)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Dole
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лана — ваша команда гидов на Занзибаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 16 часов 50 минут
Провели экскурсии для 469 туристов
Меня зовут Лана, и последние 6 лет я живу на острове Занзибар. Знаю остров вдоль и поперёк и вместе с командой коллег с радостью покажу вам самые яркие стороны Танзании и острова Занзибар!
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