Svetlana проводит ещё 6 экскурсий

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Ароматы Занзибара: экскурсия на ферму специй

Понаблюдать, как выращивают десятки видов пряностей и фруктов, и открыть секреты Острова специй

Svetlana
Svetlana – представитель из Занзибара
Погружение в мир специй Занзибара затронет сразу несколько ваших органов чувств: зрение, осязание, обоняние и вкус.

На колоритной африканской ферме вы отыщете ваниль, гвоздику, корицу, имбирь, иланг-иланг и десятки других интересных пряностей.

А также попробуете сезонные тропические фрукты 🍉, узнаете о целебных свойствах трав и лучше разберетесь в культуре Острова специй.
Задать вопросОбычно отвечает за 13 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $115 за экскурсию

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Ароматы Занзибара: экскурсия на ферму специй
Ароматы Занзибара: экскурсия на ферму специй

Что вас ожидает

100 оттенков специй!
Мы встретимся в африканской деревушке в окрестностях Каменного города и прогуляемся по ферме специй. Здесь, в зависимости от сезона, вы понаблюдаете, как выращивают ваниль, кардамон, корицу, мускатный орех, куркуму, лимонную траву, кориандр, душистый перец, гвоздику, иланг-иланг, тмин, имбирь, тамаринд, чили и душицу. А кроме того, увидите и попробуете сезонные фрукты: бананы, ананас, джекфрут, апельсин, манго, папайю, лайм — и это еще не всё! После прогулки вы сможете приобрести свежие органические специи и забрать с собой кусочек Занзибара.

Хроники пряного острова
Через мир пряностей вы глубже познакомитесь с местной историей 📖, бытом и кухней. Мы перенесемся во времена, когда Занзибар 🍹 по праву назывался Островом специй и экспортировал крупные партии гвоздики, ваниль, мускатный орех и кардамон. Вы попробуете распознать несколько видов пряностей, узнаете об их свойствах, происхождении и использовании в народной медицине. И конечно, мы поговорим о блюдах и напитках, которые невозможно представить без местных специй.

Организационные детали

  • Ферма специй располагается в 10 км от Каменного города. Вы можете добраться сюда самостоятельно, или мы организуем трансфер за дополнительную плату с любой точки острова.
  • Эту экскурсию ⛳ можно совместить с другими программами (уточняйте в переписке с гидом)
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в районе Dole
Ароматы Занзибара: экскурсия на ферму специй
Ароматы Занзибара: экскурсия на ферму специй
Ароматы Занзибара: экскурсия на ферму специй
Ароматы Занзибара: экскурсия на ферму специй

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Svetlana
Svetlana
Меня зовут Лана, и последние 4 года я живу на острове Занзибар. Знаю остров вдоль и поперёк и вместе с командой коллег с радостью покажу вам самые яркие стороны Танзании!
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Svetlana проводит ещё 6 экскурсий

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