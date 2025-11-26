Вы познакомитесь с двумя разными культурами Занзибара — кочевниками-масаями и жителями прибрежной территории у священной пещеры Фукучане. Увидите древние ритуалы, узнаете о традициях и верованиях островных общин и попробуете местные блюда. А по желанию искупаетесь в озере с минерализованной водой.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Вы увидите:

традиционную масайскую деревню (Masai World) и быт её жителей

(Masai World) и быт её жителей пещеру Фукучане и подземное озеро с бирюзовой водой

и подземное озеро с бирюзовой водой деревню на побережье — рыбаков, ремесленников и суахилийских женщин за работой

Вы узнаете:

чем отличаются кочевые традиции масаев от обычаев прибрежных жителей

какие ритуалы и верования сохраняются в масайской культуре

почему масаи считают всех коров мира своим достоянием

Ещё мы обсудим легенды и древние практики, связанные со священной пещерой Фукучане. А во время обеда из блюд суахилийской кухни поговорим об особенностях деревенской жизни и гостеприимства на Занзибаре.

Кому подойдёт экскурсия

тем, кто интересуется этнографией и живой культурой Восточной Африки

ищет настоящие, неподдельные впечатления и желает прикоснуться к древним традициям и духовным практикам

Не рекомендуется тем, кто предпочитает комфортные туристические шоу, а также тем, кто ограничен в передвижении.

Организационные детали