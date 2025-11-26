Вы познакомитесь с двумя разными культурами Занзибара — кочевниками-масаями и жителями прибрежной территории у священной пещеры Фукучане.
Увидите древние ритуалы, узнаете о традициях и верованиях островных общин и попробуете местные блюда. А по желанию искупаетесь в озере с минерализованной водой.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- традиционную масайскую деревню (Masai World) и быт её жителей
- пещеру Фукучане и подземное озеро с бирюзовой водой
- деревню на побережье — рыбаков, ремесленников и суахилийских женщин за работой
Вы узнаете:
- чем отличаются кочевые традиции масаев от обычаев прибрежных жителей
- какие ритуалы и верования сохраняются в масайской культуре
- почему масаи считают всех коров мира своим достоянием
Ещё мы обсудим легенды и древние практики, связанные со священной пещерой Фукучане. А во время обеда из блюд суахилийской кухни поговорим об особенностях деревенской жизни и гостеприимства на Занзибаре.
Кому подойдёт экскурсия
- тем, кто интересуется этнографией и живой культурой Восточной Африки
- ищет настоящие, неподдельные впечатления и желает прикоснуться к древним традициям и духовным практикам
Не рекомендуется тем, кто предпочитает комфортные туристические шоу, а также тем, кто ограничен в передвижении.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Alphard с кондиционером
- Подходит для взрослых и детей любого возраста, не требует специальной физической подготовки
- Купание в пещере по желанию, вода прохладная, но комфортная. С собой желательно взять полотенце, купальник и удобную обувь для прогулки по деревне
- Обед включён в стоимость, вегетарианские опции по запросу
- Трансфер от вашего отеля до места встречи оплачивается отдельно (при необходимости)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Нунгви
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид на Занзибаре
Провела экскурсии для 70 туристов
Меня зовут Елена. Я художник и фотограф, живу в Танзании с семьёй с 2018 года. Преподаю в местной школе рисование. Знаю и люблю Танзанию. Много путешествовала по Африке с выставками своих картин. Имею богатый опыт работы с людьми. Стараюсь рассказывать своим гостям интересные и малоизвестные факты о жизни в Африке, правдиво отвечать на вопросы и делиться своим опытом.
