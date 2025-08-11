Мы отправимся туда, куда редко ступает нога туриста — на остров Тумбату. Этот небольшой участок суши расположен в нескольких километрах от западного побережья Занзибара. Вы познакомитесь с суахилийской культурой, религией и традициями.
Услышите легенды острова и узнаете, как меняется быт местных жителей в условиях наступления цивилизации.
Описание водной прогулки
Остров Тумбату
Мы отправимся туда на лодке в сопровождении местного жителя. Переправа займёт около 40-50 минут. Остров считается заповедным, поэтому перед прогулкой нам нужно получить разрешение у Шехи (старейшины деревни).
В деревне вы увидите:
- Жилища, построенные без современных материалов и инструментов
- Повседневную жизнь местных рыбаков
- Плантации овощей и фруктов, которыми питаются островитяне
- Рощи баобабов, которые здесь почитают как дома духов (джиннов)
По желанию и при возможности посетим знахаря и шамана.
Пещеры Фукучани
В их глубине скрыто природное пресное озеро. Прозрачная бирюзовая вода богата минералами и, по местным преданиям, обладает омолаживающим эффектом.
Организационные детали
- Я могу организовать для вас трансфер от отеля и обратно со своим сопровождением или без (трансфер оплачивается отдельно, обычно сумма не превышает $70)
- Дополнительные расходы: трансфер до Нунгви, обед в деревне (по желанию), посещение знахаря и шамана — не менее $10
- Безопасность: в лодке есть спасательные жилеты
Дополнительно
- Возьмите купальники и крем от загара
- На острове Тумбату живут мусульмане. Пожалуйста, выбирайте непрозрачную одежду, прикрывающую плечи и колени
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На автобусной остановке в Нунгви
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид на Занзибаре
Провела экскурсии для 65 туристов
Меня зовут Елена. Я художник и фотограф, живу в Танзании с семьёй с 2018 года. Преподаю в местной школе рисование. Знаю и люблю Танзанию. Много путешествовала по Африке с выставками своих картин. Имею богатый опыт работы с людьми. Стараюсь рассказывать своим гостям интересные и малоизвестные факты о жизни в Африке, правдиво отвечать на вопросы и делиться своим опытом.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
С
Сергей
11 авг 2025
Елена отличный гид! Много знает о данном регионе, так как живет давно там. В общем, рекомендую!
