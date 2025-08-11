Мы отправимся туда, куда редко ступает нога туриста — на остров Тумбату. Этот небольшой участок суши расположен в нескольких километрах от западного побережья Занзибара. Вы познакомитесь с суахилийской культурой, религией и традициями. Услышите легенды острова и узнаете, как меняется быт местных жителей в условиях наступления цивилизации.

от €350 за человека

Время начала: 09:30

Остров Тумбату

Мы отправимся туда на лодке в сопровождении местного жителя. Переправа займёт около 40-50 минут. Остров считается заповедным, поэтому перед прогулкой нам нужно получить разрешение у Шехи (старейшины деревни).

В деревне вы увидите:

Жилища, построенные без современных материалов и инструментов

Повседневную жизнь местных рыбаков

Плантации овощей и фруктов, которыми питаются островитяне

Рощи баобабов, которые здесь почитают как дома духов (джиннов)

По желанию и при возможности посетим знахаря и шамана.

Пещеры Фукучани

В их глубине скрыто природное пресное озеро. Прозрачная бирюзовая вода богата минералами и, по местным преданиям, обладает омолаживающим эффектом.

Организационные детали

Я могу организовать для вас трансфер от отеля и обратно со своим сопровождением или без (трансфер оплачивается отдельно, обычно сумма не превышает $70)

Дополнительные расходы: трансфер до Нунгви, обед в деревне (по желанию), посещение знахаря и шамана — не менее $10

Безопасность: в лодке есть спасательные жилеты

