Пожалуй, Кендва — лучшее место для фотосессий, если вы хотите увезти на память о Занзибаре эффектные пляжные фото. Он славится бесконечными просторами белого песка и спокойными бирюзовыми водами. В зависимости от времени суток мы запечатлим вас на фоне ярких оттенков Индийского океана либо в золотом сиянии заката.

Описание фото-прогулки

Фотосессия длится 45 минут и проходит на живописном побережье Кендва, знаменитого своими бирюзовыми водами, мягким белым песком и захватывающими тропическими пейзажами.

Я дам советы по позированию, чтобы вы чувствовали себя перед камерой уверенно и свободно. Адаптирую съёмку под ваши пожелания — сделаю её романтической, весёлой или элегантной.

Лучшие кадры будут профессионально обработаны, чтобы вы получили качественные фотографии, которые идеально передадут красоту Занзибара и ваши впечатления от пляжа Кендва.

Организационные детали

Я использую камеру Fujifilm с портретным объективом 75 мм, которая идеально подходит для создания чётких снимков с естественным размытием фона

Вы получите 200 неотредактированных фотографий и 15 фото в обработке через приватную онлайн-галерею в течение 3–5 дней после съёмки

Дополнительные опции (по желанию)