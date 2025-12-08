Пожалуй, Кендва — лучшее место для фотосессий, если вы хотите увезти на память о Занзибаре эффектные пляжные фото. Он славится бесконечными просторами белого песка и спокойными бирюзовыми водами.
В зависимости от времени суток мы запечатлим вас на фоне ярких оттенков Индийского океана либо в золотом сиянии заката.
В зависимости от времени суток мы запечатлим вас на фоне ярких оттенков Индийского океана либо в золотом сиянии заката.
Описание фото-прогулки
Фотосессия длится 45 минут и проходит на живописном побережье Кендва, знаменитого своими бирюзовыми водами, мягким белым песком и захватывающими тропическими пейзажами.
Я дам советы по позированию, чтобы вы чувствовали себя перед камерой уверенно и свободно. Адаптирую съёмку под ваши пожелания — сделаю её романтической, весёлой или элегантной.
Лучшие кадры будут профессионально обработаны, чтобы вы получили качественные фотографии, которые идеально передадут красоту Занзибара и ваши впечатления от пляжа Кендва.
Организационные детали
- Я использую камеру Fujifilm с портретным объективом 75 мм, которая идеально подходит для создания чётких снимков с естественным размытием фона
- Вы получите 200 неотредактированных фотографий и 15 фото в обработке через приватную онлайн-галерею в течение 3–5 дней после съёмки
Дополнительные опции (по желанию)
- Обработка большего количества снимков — $5 за фото
- Аренда реквизита: платье с длинным подолом (flying dress) — $60, лист пальмы — $5
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с отелем Zuri
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амави — ваш гид на Занзибаре
Как фотограф я стремлюсь запечатлеть подлинные, вечные моменты, которые позволяют путешественникам увезти с собой не просто фотографии, а целую историю. Мне действительно нравится встречать людей со всего мира и показывать
Входит в следующие категории Занзибара
Похожие экскурсии из Занзибара
Индивидуальная
до 6 чел.
Занзибар - погружение в реальную жизнь
Посетить экодеревню и детскую школу, пообщаться с животными и пообедать в ресторане для местных
Начало: В Нунгви
Завтра в 09:00
9 дек в 09:00
от $280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Настоящий Занзибар вне туристических троп
Погрузиться в жизнь острова: выпить суахилийский кофе, зайти на рынок и прокатиться по кварталам
Начало: Стоун таун
Завтра в 08:00
9 дек в 08:00
от $240 за человека
Индивидуальная
Накупенда: влюбиться в Занзибар за один день
Сейшельские черепахи, пикник на Исчезающем острове и секреты Каменного города
Начало: С ресепшена отеля
9 дек в 08:00
10 дек в 08:00
$210 за человека