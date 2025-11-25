Отправьтесь в незабываемое приключение на багги по живописному югу Занзибара! Вас ждут захватывающие внедорожные маршруты, местные деревни, величественные баобабы, скрытые пляжи и остановка на легендарном пляже Mtende — жемчужине острова. Там вы сделаете приятную паузу на дегустацию свежих фруктов.

Описание экскурсии

Вы проедете по песчаным дорогам, плантациям и природным зонам вдали от туристических маршрутов. В программе:

Деревни Джамбиани I и Макундучи (без остановки) — наблюдение за жизнью местных

(без остановки) — наблюдение за жизнью местных Проезд через плантации — знакомство с сельскими пейзажами Занзибара

— знакомство с сельскими пейзажами Занзибара Внедорожные маршруты по кустарникам — острые ощущения на природных тропах

— острые ощущения на природных тропах Баобаб — остановка для фотографий у одного из самых больших деревьев острова

— остановка для фотографий у одного из самых больших деревьев острова Деревня Мтенде — проезд через живописную деревню на берегу океана

— проезд через живописную деревню на берегу океана Пляж Мтенде — и время для купания

— и время для купания Дегустация свежих фруктов — отдых в красивом месте

— отдых в красивом месте Смотровые площадки — несколько фотостопов среди живописной природы

Во время остановок англоговорящий гид расскажет вам увлекательные факты о Занзибаре: о культуре, роли президента, значении баобабов, а также о захватывающей истории пляжа Мтенде.

