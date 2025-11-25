Отправьтесь в незабываемое приключение на багги по живописному югу Занзибара! Вас ждут захватывающие внедорожные маршруты, местные деревни, величественные баобабы, скрытые пляжи и остановка на легендарном пляже Mtende — жемчужине острова. Там вы сделаете приятную паузу на дегустацию свежих фруктов.
Описание экскурсии
Вы проедете по песчаным дорогам, плантациям и природным зонам вдали от туристических маршрутов. В программе:
- Деревни Джамбиани I и Макундучи (без остановки) — наблюдение за жизнью местных
- Проезд через плантации — знакомство с сельскими пейзажами Занзибара
- Внедорожные маршруты по кустарникам — острые ощущения на природных тропах
- Баобаб — остановка для фотографий у одного из самых больших деревьев острова
- Деревня Мтенде — проезд через живописную деревню на берегу океана
- Пляж Мтенде — и время для купания
- Дегустация свежих фруктов — отдых в красивом месте
- Смотровые площадки — несколько фотостопов среди живописной природы
Во время остановок англоговорящий гид расскажет вам увлекательные факты о Занзибаре: о культуре, роли президента, значении баобабов, а также о захватывающей истории пляжа Мтенде.
Организационные детали
- За руль допускаются участники с 17 лет
- В стоимость всё включено
- Перед началом проводится инструктаж по управлению багги и правилам безопасности на дороге. Также мы выдадим вам защитные очки и шлем
- Вас будет сопровождать англоговорящий инструктор из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Jambiani road
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сидибе — Организатор на Занзибаре
Увлечённый водными видами спорта и острыми ощущениями, я решил превратить свою страсть в конкретный проект. В 2023 году я открыл агентство, специализирующееся на турах на багги и морских скутерах. Моя цель — подарить незабываемые впечатления на суше и на море тем, кто мечтает о приключениях, свободе и открытиях на Занзибаре.
