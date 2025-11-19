Станьте частью удивительной фотосессии на прозрачном каяке — над волнами Индийского океана, в объективе дрона. За 30 минут съёмок вы получите эффектные фото и видео с воздуха, а также советы по позированию. Исходники вы получите сразу, а обработанные снимки — в течение трёх дней.
Описание фото-прогулки
- 30-минутная индивидуальная фотосессия в прозрачном каяке.
- Фото и видео с дрона DJI с разных ракурсов.
- Помощь ассистента с позами и безопасностью.
- Все исходные файлы сразу после съёмки.
- Готовые отредактированные кадры через 3 дня.
Организационные детали
- Фотосессия проходит в живописной лагуне Занзибара.
- По желанию можно:
— украсить каяк цветами (+$50)
— арендовать «летящее» платье для эффектных кадров (+$60).
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пляже Кендва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Амави — ваш гид на Занзибаре
Как фотограф я стремлюсь запечатлеть подлинные, вечные моменты, которые позволяют путешественникам увезти с собой не просто фотографии, а целую историю. Мне действительно нравится встречать людей со всего мира и показывать
