С прозрачным каяком вы по-новому насладитесь бирюзовыми водами Занзибара. Мы поснимаем вас в кристально чистых лагунах, а также у вас будет время отдохнуть на белоснежных пляжах с кокосовыми пальмами.

Описание фото-прогулки

Прозрачный каяк Clear (1 ч)

Вы поплаваете по спокойным водам Нунгви или Кендвы, любуясь тропическими рыбами и морской флорой прямо под вами. Каяк безопасен, прост в управлении и позволяет полностью погрузиться в атмосферу Индийского океана.

Фотосессия и видеосъёмка с дрона (45–60 мин)

Профессиональный оператор сделает аэрофотоснимки и видео 4K, пока вы катаетесь на каяке или стоите на мелководье. Вы получите 20–30 фотографий и короткие видеоролики (1–2 мин) с отредактированной цветокоррекцией и монтажом.

Отдых на пляже (30 мин)

После водной части можно позагорать, поплавать или просто прогуляться по мягкому белому песку. По желанию доступны прохладительные напитки на соседних пляжах.

Трансфер и безопасность

Встреча в отеле и трансфер на пляж — бесплатно для Нунгви и Кендвы. Перед началом экскурсии гид проведëт инструктаж по безопасности и поможет с выбором лучших поз для фотографий.

Организационные детали

С вами будет англоязычный гид-фотограф нашего агентства.

