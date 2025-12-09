Мои заказы

Фотосессия на Занзибаре - на прозрачной байдарке

Отдохнуть на пляже, проплыть по глади океана и получить фото и видео с дрона
С прозрачным каяком вы по-новому насладитесь бирюзовыми водами Занзибара.

Мы поснимаем вас в кристально чистых лагунах, а также у вас будет время отдохнуть на белоснежных пляжах с кокосовыми пальмами.
Фотосессия на Занзибаре - на прозрачной байдарке© Диксон
Описание фото-прогулки

Прозрачный каяк Clear (1 ч)

Вы поплаваете по спокойным водам Нунгви или Кендвы, любуясь тропическими рыбами и морской флорой прямо под вами. Каяк безопасен, прост в управлении и позволяет полностью погрузиться в атмосферу Индийского океана.

Фотосессия и видеосъёмка с дрона (45–60 мин)

Профессиональный оператор сделает аэрофотоснимки и видео 4K, пока вы катаетесь на каяке или стоите на мелководье. Вы получите 20–30 фотографий и короткие видеоролики (1–2 мин) с отредактированной цветокоррекцией и монтажом.

Отдых на пляже (30 мин)

После водной части можно позагорать, поплавать или просто прогуляться по мягкому белому песку. По желанию доступны прохладительные напитки на соседних пляжах.

Трансфер и безопасность

Встреча в отеле и трансфер на пляж — бесплатно для Нунгви и Кендвы. Перед началом экскурсии гид проведëт инструктаж по безопасности и поможет с выбором лучших поз для фотографий.

Организационные детали

С вами будет англоязычный гид-фотограф нашего агентства.

Дополнительные расходы

  • Трансфер из отелей вне Нунгви/Кендвы — $20–40, зависит от расположения
  • Еда, напитки на пляже
  • Прокат костюмов для фотосессий — $20–30
  • Услуги стилиста/визажиста — от $30

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Нунгви, Кендве или другом месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диксон
Диксон — Организатор на Занзибаре
Организую яркие туры с 2015 года. Вместе с моей дружной и профессиональной командой мы покажем Занзибар так, что вы почувствуете себя местным жителем. Будет интересно и безопасно. До встречи!

